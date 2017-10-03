 Верховная Рада приняла пенсионную реформу. ВИДЕО

"За" соответствующий законопроект проголосовали 288 народных депутатов.
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Реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, 3 тыс. 764,4 грн с коэффициентом стоимости года страхового стажа в размере 1 (на данный момент - 1,35).
Закон предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ), до 15 минимальных заработных плат (на данный момент - 48 тыс. грн). При этом размер ставки ЕСВ меняться не будет.
При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.
Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.
С 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь те граждане, у которых есть 25 лет страхового стажа.
Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.
В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).
С 2018 года в 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь от 15 до 16 лет страхового стажа.
Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.
Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.
Закон предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.
Не принимать участие в накопительной системе могут застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста.
Кабинету министров поручено до 1 июля 2018 года обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.
В 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению парламента.
Ежегодно с 2021 года будет происходить автоматическая индексация пенсий, путем повышения показателя средней зарплаты, с которой рассчитывается пенсия на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% роста индекса потребительских цен за прошлый год.
В страховой пенсионный стаж зачисляется период регистрации субъектом предпринимательской деятельности с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года, с 1 января 2000 года до 31 декабря 2017 года стаж будет учитываться по факту оплаты взносов в Пенсионный фонд независимо от их размера, с 1 января 2018 года - при условии оплаты минимального взноса или пропорционально оплаченной сумме, если она меньше минимального взноса.
Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов при стаже 20-35 лет), оставив льготный выход на пенсию только для некоторых категорий населения, в частности: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, людей с инвалидностью, матерей, которые воспитали 5 детей, и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет при 25 годах стажа).
Максимальный размер пенсии, назначенной на условиях законов "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" (с учетом надбавок), не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Временно, до 31 декабря 2017 года, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать 10 740 грн.
Рада поручила Кабмину до 1 ноября подготовить отдельный законопроект о перерасчете пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы и обеспечить проведение аудита Пенсионного фонда.
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И бороться за то чтобы не воровали. А жить по совковому принципу "они делают вид что нам платят а мы делаем вид что работаем" можно только в д*рьме.
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А бороться что бы не воровали, это с кем бороться, с властью олигархов, с воровскими чиновниками, начиная с главного вора, с Порошенко?
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когда бороться, если с 20 лет нужно беспрерывно работать 35 лет на нищенскую пенсию в 1400 грн. ($52)?
по твоему получается - всю жизнь работайте, а мы будем делать вид, что платим вам пенсию.
тебе, из-за поребрика, капец как удобно рассуждать, как и сколько нам нужно работать.
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всласть, причем все ее ветви, а в том, как это сделать в короткий
срок и максимально безболезненно для страны.
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1. Не будет брехливой власти;
2. Будет очень короткий срок, иногда не более 6-7 часов, доехать до аэропорта и долететь до желаемой страны;
3. Будет максимально безболезненно для страны. В 99.9% случаев, никто этого даже не заметит;
4. Не придется, находится в стране, которую не любишь, и терпеть власть, которую не поддерживаешь.
По теме сегодняшней Рады: Что касается начатых реформ, потому что и "судебная реформа" и "пенсионная реформа", никакие не реформы, а только начало. Заложенный фундамент, того, что должно быть в нормальной, демократической стране, с реальной рыночной экономикой, то они как и все в нашей стране, далеки от идеала. И в одном и в другом законе, есть много такого, чего там быть не должно в принципе, особенно, в законе закон 6232. Но - это большой шаг вперед, то что должно было быть принятым в начале 90-х, и то что через 15-20 лет - поменяет нашу страну.
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власти в результате событий, которые поспешили назвать "революцией гидности» -
не повод для возмущений и проведения досрочных президентских и парламентских
выборов?... А, что же может быть поводом? Тотальный голодомор?...
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Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе,
что осталось еще каких-то 30-40 лет.... и это меня подбадривает.
А потом думаю - 30-40 лет до пенсии или ... уже не до пенсии... будет...
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Теперь мне интересно посмотреть на реакцию народа выйдет народ защищать СВОИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ или НЕТ!!
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Так кажуть експерти.
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p.s. Интересно наблюдать, как ватное мудачье беснуется от таких новостей ))).
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