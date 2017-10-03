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Все про:ВР (23086) пенсионная реформа (1026)

 Верховная Рада приняла пенсионную реформу. ВИДЕО

Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" соответствующий законопроект проголосовали 288 народных депутатов.

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Также читайте: Гройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре

Реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, 3 тыс. 764,4 грн с коэффициентом стоимости года страхового стажа в размере 1 (на данный момент - 1,35).

Закон предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ), до 15 минимальных заработных плат (на данный момент - 48 тыс. грн). При этом размер ставки ЕСВ меняться не будет.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года - показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн, - Рева. ВИДЕО

С 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь те граждане, у которых есть 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

С 2018 года в 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь от 15 до 16 лет страхового стажа.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Закон предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.

Не принимать участие в накопительной системе могут застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста.

Кабинету министров поручено до 1 июля 2018 года обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман

В 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению парламента.

Ежегодно с 2021 года будет происходить автоматическая индексация пенсий, путем повышения показателя средней зарплаты, с которой рассчитывается пенсия на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% роста индекса потребительских цен за прошлый год.

В страховой пенсионный стаж зачисляется период регистрации субъектом предпринимательской деятельности с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года, с 1 января 2000 года до 31 декабря 2017 года стаж будет учитываться по факту оплаты взносов в Пенсионный фонд независимо от их размера, с 1 января 2018 года - при условии оплаты минимального взноса или пропорционально оплаченной сумме, если она меньше минимального взноса.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов при стаже 20-35 лет), оставив льготный выход на пенсию только для некоторых категорий населения, в частности: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, людей с инвалидностью, матерей, которые воспитали 5 детей, и инвалидов с детства (в 50 лет); военных - участников боевых действий (55 лет при 25 годах стажа).

Максимальный размер пенсии, назначенной на условиях законов "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" (с учетом надбавок), не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Временно, до 31 декабря 2017 года, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать 10 740 грн.

Рада поручила Кабмину до 1 ноября подготовить отдельный законопроект о перерасчете пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы и обеспечить проведение аудита Пенсионного фонда.
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Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году. От этого тащишься?
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Да. Работать надо. Легально. С 20 лет до 55 как раз 35 и набежит.
И бороться за то чтобы не воровали. А жить по совковому принципу "они делают вид что нам платят а мы делаем вид что работаем" можно только в д*рьме.
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а заболел а покалечился а просто работы не нашел !! что бушь делать умный ты наш!!!
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Пособие получать. Весь нормальный мир так живет и зашибись. Лучше еще не придумали.
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это ты в нормальном мире живешь..а мы мимо проходим
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Двери открыты - хотите заходите, хотите - нет.
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весь нормальный мир имеет персональные пенсионный счета так что лапшу в другом месте вешай!!!
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В Украине тоже с 2000 года персональный учет пенсионного стажа и отчислений в ПФ.
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абсолутно прав. Кстати в Германии сейчас пенсию с 70 лет обсуждают, с вариантами выхода на 77. Так что плакаться не надо.
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Большинство работников в Штатах персональных счетов не имеет - все тратят до копья на жизнь. Но все принудительно участвуют в государственной системе Social Security, с которой новую украинскую пенс. систему тупо скопировали. Меньше 40 кварталов взносы платил - хрен тебе а не пенсия. Размер пенсии зависит от общего стажа и уплаченных обязательных взносов. Если платил по минимуму 40 кварталов - копейки получишь. Если платил 120 кварталов - получишь тысяч 35 в год, что примерно эквивалентно дивидендам с одного миллиона ценных бумаг.
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какой ты вумный,в США стабильность и доллары 30-х годов можно обменять в банке,а на пост совке такие деньги только в музее найти можно ,постоянные реформы и ниоб граждан по всем направлениям,ты еще скажи-что нужно деньги ложить в банки украинские типа Михайловского-вед в Швейцарии люди ложат в банк и ничего не случается
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Если специалист хороший - всегда найдет работу. А бездельники никому не нужны. Так за что бездельникам платить?
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Работать с 20 лет. То есть, не учится в ВУЗе, даже в профтехучилищах, ибо стаж за обучение не идёт в зачёт.
А бороться что бы не воровали, это с кем бороться, с властью олигархов, с воровскими чиновниками, начиная с главного вора, с Порошенко?
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Навчання у ПТУ і вузах не йде в стаж? Я не в курсі, реально.
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А что мешает работать и учиться? И кроме того, даже после учебы остается время хорошо работать.
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охереть можно.
когда бороться, если с 20 лет нужно беспрерывно работать 35 лет на нищенскую пенсию в 1400 грн. ($52)?
по твоему получается - всю жизнь работайте, а мы будем делать вид, что платим вам пенсию.

тебе, из-за поребрика, капец как удобно рассуждать, как и сколько нам нужно работать.
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А разве 35 лет трудового стажа это много? Если с 20 лет начать работать - будет 55.
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Вопрос не в том убирать или не убирать эту хронически брехливую
всласть, причем все ее ветви, а в том, как это сделать в короткий
срок и максимально безболезненно для страны.
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Как вариант - собрать "манатки" и уехать из страны. Этим добиваешься сразу 4 цели
1. Не будет брехливой власти;
2. Будет очень короткий срок, иногда не более 6-7 часов, доехать до аэропорта и долететь до желаемой страны;
3. Будет максимально безболезненно для страны. В 99.9% случаев, никто этого даже не заметит;
4. Не придется, находится в стране, которую не любишь, и терпеть власть, которую не поддерживаешь.

По теме сегодняшней Рады: Что касается начатых реформ, потому что и "судебная реформа" и "пенсионная реформа", никакие не реформы, а только начало. Заложенный фундамент, того, что должно быть в нормальной, демократической стране, с реальной рыночной экономикой, то они как и все в нашей стране, далеки от идеала. И в одном и в другом законе, есть много такого, чего там быть не должно в принципе, особенно, в законе закон 6232. Но - это большой шаг вперед, то что должно было быть принятым в начале 90-х, и то что через 15-20 лет - поменяет нашу страну.
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Беспрерывная ложь и воровство тех, кто пришел по трупам к
власти в результате событий, которые поспешили назвать "революцией гидности» -
не повод для возмущений и проведения досрочных президентских и парламентских
выборов?... А, что же может быть поводом? Тотальный голодомор?...
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Слава вэрховной зраде!
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***
Иногда я очень не хочу вставать на работу, но потом говорю себе,
что осталось еще каких-то 30-40 лет.... и это меня подбадривает.
А потом думаю - 30-40 лет до пенсии или ... уже не до пенсии... будет...
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Вот и зашибись - а то все хитрозадые с конвертами в руках. Будут работодателей трясти чтобы по белому платили, плюс "злочинну владу" чтобы чиновники крали меньше.
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дебил да!! все просто будут писать себе минимум чтобы не платить!! размечтался чтобы я изза пенсии копеечной реальные деньги ворам отдавал!!
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а потом пенсию тебе платят другие работающие, и ты их обкрадываешь а не воров
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Не воруй сам! Плати честно! Если не платишь налоги - ты воруешь у других.
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Ну что млять пенсионеры рады что теперь за счет пенсий своих детей получите свои жалкие копейки!!

Теперь мне интересно посмотреть на реакцию народа выйдет народ защищать СВОИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ или НЕТ!!
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Без запровадження накопичувальної системи другого рівня реформа не відбудеться.
Так кажуть експерти.
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10% работоспособного населения уже свалило.. мы - страна пенсионеров!! Где бабки на пенсии будете брать?
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в мене зїбнуло закордон майже 15 знайомих і друзів за буквально 1 рік,сказали-хер вернуться,продають квартири і забирають сімї
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9 000000 За кого будут голосовать пенсионеры кто повысил пенсии не все конечно но многие поменяют свой выбор
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у оставшихся предпринимателей,можно сделать минималку в 9 тыс и привязать к ней ЕСВ,кули...
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Убирать немедленно. Всем голосовавшим их детям и внукам пенсию за которую проголосовали причем не учитывать в стаж депутатство и получаемую зарплату
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А это не шутить , а нужно полностью повторить эпизод картины - горящая ВР.
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Интересно , лет через пять ,когда народа коснётся пенсия , а пенсии окажется что не положено , народ прийдёт домой к этим ублюдкам , спросить почему у них нет пеннсий ?
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"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста" чёт не понял, что уже 40 лет нужно? Объясните, во сколько ет после 2029 года можно идти на пенсию при 29 лет стажа?
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как-то выходит, что все у власти пытаются угодить сегодняшним пенсам, как самым активным избирателям. но многие из тех, которые работают сейчас и как-то наполняют пенсионный фонд, просто не доживут до пенсии в 65.
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Пусть будут прокляты семьи всех 288 педерастов которые проголосовали за пенсионный геноцид.
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Уважаемые работайте не легально , а что на пенсионный фонд бы Вы легально платили сумму меняйте в валюте и держите в банке но только в стеклянной.
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ОП, БПП та НФ голосували за судову реформу, нова коаліція.
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А что скажет по поводу пенсионной реформы Конституционный Суд?
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А не хрена не скажет. Это все мрази вместе с Км и АП и ВР.
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ураааааааа накінецьте !!!!!!!!!!!!!!!!!1 слава богу поздоровляю всіх українців ми ще на крок наблизились до цевілізованого світу
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100% але вихід є-стирати депутанів іншу чиновницьку шушару разом з їхніми дітьми в порошок,вибори-хуїбори не дадуть нічого!
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Ну, что украинский народ, нас поимели на четверть пенсии, а мы будете мочлать в тряпочкУ? Чем не угодил нам Овощ, Кучка мерзавцев с Шакалом во главе лучше. Как там 4 или 5, 6, 7 майдан? Или никто не проплачивает?
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теперь попереживайте за льготников за атошников бюджетников всех мастей и прочих прожирателей бюджета когда сами протяните ноги без помощи на старости лет и правительству будет наплевать на вас
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Пенсионеров вообще не должно быть на земле, по мнению банды Порошенко
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А чому не відбувалась індексація пенсій раніше?
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фактически пенсионный возраст в стране поднимали только рыги (Тигибко для женщин до 60 лет) и сейчас шоколадные рыги Порошенко, всем гражданам.
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Солько пенсионеров и лиц предпенсионного возраста на форуме собралось.
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Помолова , тебе иждивенец - зрадойоб на содержание не нужен случайно ? Бо мене пенсия не светит
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Вот лично мне эти ублюдки подняли страховой стаж , понизили коэффициент расчёта пенсии ,то есть я уже буду получать меньше .и что я буду голосовать за этих ублюдочных тварей ? - конечно нет .А вот когда будет очередная революция я прийду к ним домой , в их награбленные дворцы , прийду к ихним семьям
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Вот же твари, особенно Ляшко который бил себя в грудь крича что его фракция никогда за эту антинародную реформу не проголосует.
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Посмотрите на эти ликующие лица миллионеров и честно ответьте себе хоть раз в жизни - эти люди прыгают от радости за пенсионеров или потому что сорвали джекпот? Не бздите, ваш ответ уже ничего не изменит. Скоропостижно всех поздравляю.
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Вот и отлично. Еще один шаг от "совка" к цивилизации.
p.s. Интересно наблюдать, как ватное мудачье беснуется от таких новостей ))).
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Глубоко согласен с мнением, что работать нужно так, чтобы не платить пес взнос(хотя я сам почти пенс и мне не выгодно),Как дурак всю жизнь горбатил на сук, то кремлёвских, то киевских. Желаю сдохнуть им и поскорее.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВерховная Рада приняла пенсионную реформу. ВИДЕО
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