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 Прокуратура вручила подозрение экс-вице-мэру Одессы в рамках расследования пожара в лагере "Виктория". ВИДЕО

Следователи прокуратуры Одесской области вручили сообщение о подозрении бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько в рамках расследования обстоятельств пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибло трое детей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об уголовном производстве по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Косвенно эту информацию подтвердил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Сегодня прокуратура вручила подозрение в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 367 УК Украины, бывшему чиновнику высокого ранга исполнительного комитета Одесского городского совета в рамках следственных действий по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", - написал он на странице в Facebook во вторник.

Позже в это день пресс-служба прокуратуры Одесской области уточнила, что следователи прокуратуры сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы в служебной халатности, повлекшей гибель детей при пожаре в лагере "Виктория" (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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"Указанное лицо уволено с должности 19 сентября 2017 года. По данным следствия должностное лицо, будучи осведомленным о нарушении правил пожарной безопасности, из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним не принял мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовал заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации", - сообщили в прокуратуре области.

Кроме того, сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога.

"По данным следствия указанные предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015 - 2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря "Виктории", - сказано в сообщении.

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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об увольнении вице-мэра по гуманитарным вопросам З.Цвиринько после пожара в лагере "Виктория". В документе, подписанном 19 сентября 2017 года, указано, что чиновницу освободили от должности по собственному желанию "в связи с выходом на пенсию".

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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А как насчет ее непосредственного начальника, который продолжает пребывать на посту?
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Кстати, да! Труха так же виновен, поскольку, как мер должен обеспечивать безопасность детей в детских лагерях!
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правильно- экс вице меру, а сегодняшнее как?невиноватое? откатов не брало? честное?
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Интересно, когда-нибудь они выяснят кто утверждал документацию на строительство и подписывал акты приемки этого злосчастного лагеря.
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на настоящих воров "рука не поднимается". по версии следствия - кругом женщины виноваты. священная инквизиция..
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Вручить подозрение у нас не дороже,чем вручить рулон туалетной бумаги. Дальше то всё равно носилки,больница,поруки,залог. В итоге-та же свобода с отсутствием в лопатнике пары миллионов. Для подобных подонков-копейки.
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Экс-вице-мэру!!! А почему не действующему мэру? Ужеб вручили экс-вице-вицу-экс-дворнику.
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Не может быть, а может если не воспитательница, то медсестра?
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Вице-мэр не армянин, повезло директору лагеря!
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Есть документы на которых написаны фамилии подписантов. Заказчик, генподрядчик( не супчики,а тот на кого возложена ответственость по основному договору, а здесь уши Трухана, поэтому супчиков тиранят),комиссия(все подписанты актов),хозяин обьекта. Все ж фамилии на бумаге! Бабушку,девушку и Васьков шабашников привлечь. И доложить шо без пощады со всеми разобрались ну и нести,а як же за репутационные потери.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрокуратура вручила подозрение экс-вице-мэру Одессы в рамках расследования пожара в лагере "Виктория". ВИДЕО
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