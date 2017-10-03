 Прокуратура вручила подозрение экс-вице-мэру Одессы в рамках расследования пожара в лагере "Виктория". ВИДЕО

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Косвенно эту информацию подтвердил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Сегодня прокуратура вручила подозрение в правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 367 УК Украины, бывшему чиновнику высокого ранга исполнительного комитета Одесского городского совета в рамках следственных действий по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", - написал он на странице в Facebook во вторник.
Позже в это день пресс-служба прокуратуры Одесской области уточнила, что следователи прокуратуры сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы в служебной халатности, повлекшей гибель детей при пожаре в лагере "Виктория" (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
"Указанное лицо уволено с должности 19 сентября 2017 года. По данным следствия должностное лицо, будучи осведомленным о нарушении правил пожарной безопасности, из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и недобросовестного отношения к ним не принял мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовал заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации", - сообщили в прокуратуре области.
Кроме того, сотрудники областной прокуратуры совместно со следователями и оперативными работниками управления Национальной полиции проводят около 20 обысков на 14 предприятиях в рамках расследования уголовного производства по факту служебного подлога.
"По данным следствия указанные предприятия входят в круг юридических лиц, которые в течение 2015 - 2016 годов осуществляли финансово-хозяйственную деятельность совместно с генподрядчиком по реконструкции детского лагеря "Виктории", - сказано в сообщении.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об увольнении вице-мэра по гуманитарным вопросам З.Цвиринько после пожара в лагере "Виктория". В документе, подписанном 19 сентября 2017 года, указано, что чиновницу освободили от должности по собственному желанию "в связи с выходом на пенсию".
В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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