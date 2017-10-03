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 Политика Украины
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 Следствие по делам Евромайдана должно касаться всех, на кого есть конкретные факты и доказательства. И только суд может установить истину, - Луценко. ВИДЕО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не знает о фактах давления со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на следствие по уголовным делам в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по так называемым "делам Евромайдана".

"Мне неизвестно о факте личного давления господина Авакова по делам по Майдану, но очевидно, что по делу проходят действующие работники МВД, и это вызывает различные эмоции и даже действия должностных лиц МВД", - сказал Ю.Луценко во вторник на брифинге в Харькове, комментируя заявление начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка о попытке руководителей Национальной полиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел по Майдану в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я вчера общался с министром внутренних дел Аваковым, и мы с ним пришли к общей точке зрения: следствие должно касаться всех, на кого есть конкретные факты и доказательства. И только суд, его величество суд, может установить истину. Наше дело - действовать по закону, независимо от того, кто является фигурантами этого дела", - добавил Генпрокурор.

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По мнению Ю.Луценко, то, что подозреваемые по делам Майдана участвовали в АТО, может быть учтено судом при избрании им меры пресечения.

"Я действительно знаю некоторых из этих подозреваемых, действительно знаю, что они принимали участие в АТО, но юридическим фактом есть достаточные основания для вручения им подозрения и избрания им меры пресечения. Думаю, что суд должен учесть их характеристики, в том числе и участие в АТО при избрании конкретной меры пресечения. Я не собираюсь указывать суду, какую меру пресечения избирать", - сказал Ю.Луценко.

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Напоминаем, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. 2 октября начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил на брифинге о попытке руководителей Нацполиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по "делам Евромайдана".
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уебанский кум...
СКАЖИ КТО ТВОЙ КУМ И Я СКАЖУ КТО ТАКОЙ парашенка...
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весь народ верит в честность и справедливость нашего суда. Ура Юра.
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хватит чесать язык юрко ...беги в свою любимую кацапскую харчевню , там тебе уже щи нагрели
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Югик бредит? Какой в сраку суд? В Украине идет череда "злочинных влад" ,посему предыдущая и без суда виноватая.
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за 3,5 роки ніхто не покараний за вбивство тисячі українців на Майдані ,яких хитро назвали "небесною сотнею"

луценко,ти теж будеш сидіти пожиттєво
і це в кращому випадку
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Так. Суд Лінча істину встановить. Швидко і невідворотно...
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А ГОРБАТКО 9-ТЬ МЕСЯЦЕВ С ТОБОЮ, югик, встретится отчего не может?
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А клоуны с Генпрокуратуры давно смотрели уголовные дела по иных направлениях: кражах, грабежах, шахрайствах и т.п.? Еще по тех, где есть лица, следствие кое-как ведется, ибо сроки поджимают. А вот без лиц в своей массе - кот не валялся. Как собрали первоначально материалы в день подачи заявления - в таком состоянии они и лежат. Разве что потерпевшие пишут ходотайства на ознакомление и подстегивают следователей, тогда следствие еще кое-как идет, но это со скандалами.
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Сегодня на цензоре явно много юрасика-балабола.Всетаки сапожник без сапог пашет.
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Блядь! От этого картаваго, никчемного и брехливого пёсика( это есть домашняя собачка семьи порошенко) уже тошнит! Нет, не тошнит(слабо сказано!) - выворачивает наизнанку!!!!!!!!
Эта картавая мразь уже забрехалась, запуталась в своей прошлой брехне и нихрена НИХРЕНА(!!!!) не сделала, со времени своего блатного назначения!
Ох, панове! Они по прежнему думают, шо мы таки лохи.
Надеюсь, шо мы их однажды сильно удивим...
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Суд... Истина.. Алкаш генерал-прокурор... Это- все звенья одной цепи. И цепь эта называется сдача интересов Украины
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСледствие по делам Евромайдана должно касаться всех, на кого есть конкретные факты и доказательства. И только суд может установить истину, - Луценко. ВИДЕО
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