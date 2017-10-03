 Следствие по делам Евромайдана должно касаться всех, на кого есть конкретные факты и доказательства. И только суд может установить истину, - Луценко. ВИДЕО

"Я вчера общался с министром внутренних дел Аваковым, и мы с ним пришли к общей точке зрения: следствие должно касаться всех, на кого есть конкретные факты и доказательства. И только суд, его величество суд, может установить истину. Наше дело - действовать по закону, независимо от того, кто является фигурантами этого дела", - добавил Генпрокурор.
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По мнению Ю.Луценко, то, что подозреваемые по делам Майдана участвовали в АТО, может быть учтено судом при избрании им меры пресечения.
"Я действительно знаю некоторых из этих подозреваемых, действительно знаю, что они принимали участие в АТО, но юридическим фактом есть достаточные основания для вручения им подозрения и избрания им меры пресечения. Думаю, что суд должен учесть их характеристики, в том числе и участие в АТО при избрании конкретной меры пресечения. Я не собираюсь указывать суду, какую меру пресечения избирать", - сказал Ю.Луценко.
Напоминаем, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. 2 октября начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил на брифинге о попытке руководителей Нацполиции и МВД препятствовать расследованию уголовных дел в отношении действующих высокопоставленных правоохранителей по "делам Евромайдана".
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СКАЖИ КТО ТВОЙ КУМ И Я СКАЖУ КТО ТАКОЙ парашенка...
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сегодня целый день тосты зачитывает
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луценко,ти теж будеш сидіти пожиттєво
і це в кращому випадку
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Эта картавая мразь уже забрехалась, запуталась в своей прошлой брехне и нихрена НИХРЕНА(!!!!) не сделала, со времени своего блатного назначения!
Ох, панове! Они по прежнему думают, шо мы таки лохи.
Надеюсь, шо мы их однажды сильно удивим...
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