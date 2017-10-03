 "Это было замыкание в одном из пультов для голосования", - Сыроид о причинах задымления во время работы парламента. ВИДЕО

Технические службы украинского парламента нашли причину задымления в сессионном зале во время голосования поправок к законопроекту о пенсионной реформе.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, об этом сказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
"Это было замыкание в одном из пультов для голосования. Все хорошо. Уже причина устранена", - заявила Сыроид. Смотрите также: В Раде объявляли перерыв из-за задымления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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Мы час назад, увидели как, все поправки которые отклонены были, в конце голосования будут перечислены нужные Петру Олексеевичу ,председателем комиссии, и все не по одной, будут одним голосованием ввёрнуты в закон с помощью Парубия и раздачи на 3 этаже бонусов, за голос. Это 300 поправок и изменений, только номера, одним голосованием вложены в закон!!!!!!! Это и есть реформа?
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