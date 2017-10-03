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 Происшествия, Общество
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Все про:парламент (983) пожар (3773)

 "Это было замыкание в одном из пультов для голосования", - Сыроид о причинах задымления во время работы парламента. ВИДЕО

Технические службы украинского парламента нашли причину задымления в сессионном зале во время голосования поправок к законопроекту о пенсионной реформе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Это было замыкание в одном из пультов для голосования. Все хорошо. Уже причина устранена", - заявила Сыроид.

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ПО СИСТЕМЕ РАДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 341 ДЕПУТАТ А САМИ ДЕПУТАТЫ КРИЧАТ ЧТО В ЗАЛЕ ВСЕГО ОТ СИЛЫ 20 ЧЕЛОВЕК И ПРИНИМАЮТ ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ ОТМЕНИТЬ ПОДНЯТИЕ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ОДНУ НОЧЬ НА 10 ЛЕТ И ФАКТИЧСЕКИ ПОДНЯТИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ОТМЕТАЮТСЯ.. ТОМУ И ЗАКОРОТИЛЫ ...ЫДВА РУЛИТ ГОРЕТЬ ИМ В АДУ НЕСМОТРЯ НА ОБРЕЗАННЫЙ ЧЛЕН...
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Нужна ли нам такая Рада ? В которой 99% законов против нас же... - Даже пульт возмутился !
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Кнопавка пукнула,а депутатобидло обісралося...
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Стоимость установки системы "Рада-4" составляет около 92 млн грн. Не слишком ли дорого замыкание народу Украины обошлось?
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Страна уходит в тоталитарный режим! Сегодня эти так называемые слуги народа приняли закон о судебной реформе,теперь все замкнулось на ПЭТЭ! Теперь народ узнает что такое Украинский суд!!!!!!!! Сказал слово которое не понравилось судье 5 тыс штраф! Сказал второе слово,150 тыс штраф! Через пол года суды будут пустые,так как люди просто будут бояться идти в суд. Да и судовый сбор так же сделали на подъемный!
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Оно и к лучшему, что нет пожара, если бы вдруг депутаты сгорели, не дай Бог, подавляющее большинство Народа Украины восприняли бы это как трагедию.
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так обломать, сказали мне, что Рада горит я уже собрался бутылку откупорить..... Гады, даже сгореть по-людски не способны.
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Зачем нам этот фарс по ТВ , по голосованию за поправки!
Мы час назад, увидели как, все поправки которые отклонены были, в конце голосования будут перечислены нужные Петру Олексеевичу ,председателем комиссии, и все не по одной, будут одним голосованием ввёрнуты в закон с помощью Парубия и раздачи на 3 этаже бонусов, за голос. Это 300 поправок и изменений, только номера, одним голосованием вложены в закон!!!!!!! Это и есть реформа?


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Андрей Веселовский - дружище, все правильно написал (я вот тоже следил и в шоке), но для форума это слишком сложно, мало кто вникает в суть.. Давай выложи какую нибудь веселую картинку...
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Майдановцы погибшие в гробу перевернулись от таких достижений! За ЭТО? Они жизнь отдали? За этих 231 урода.
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А сколько раненных после Майдана...семьи скорбящие. Мерзавцы узурпировали власть на волне лживого патриотизма, сцуки.
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Охране надо было двери подпереть.....не выпускать тварей. Ну человек 50-70 адекватов пропустить, а остальные .......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Это было замыкание в одном из пультов для голосования", - Сыроид о причинах задымления во время работы парламента. ВИДЕО
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