 В Раде объявляли перерыв из-за задымления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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Об этом объявила с трибуны Верховной Рады вице-спикер Оксана Сыроид, передает Цензор.НЕТ В ходе рассмотрения правок к пенсионной реформе вице-спикер Оксана Сыроид объявила перерыв на 15 минут в связи с задымлением.По ее словам, парламентарии будут вызывать пожарных.Вместе с тем, в Раду прибыли спасатели ГСЧС. Они находятся в кулуарах вместе с представителями других служб, которые проводят проверку. В здании Рады чувствуется запах гари.Большинство нардепов вышли из зала заседаний. Часть депутатов с вице-спикером Сыроид обходят зал заседаний. Технический работник Рады проверяет пульты нардепов для голосования на возможное повреждение.

Спустя некоторое время, в 14.47 Сыроид продолжила заседание Рады и депутаты продолжили рассмотрение поправок к пенсионной реформе. В зале заседаний по прежднему чувствуется запах гари.