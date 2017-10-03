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 В Раде объявляли перерыв из-за задымления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Верховная Рада ушла на 15-минутный перерыв из-за задымления в здании.

Об этом объявила с трибуны Верховной Рады вице-спикер Оксана Сыроид, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе рассмотрения правок к пенсионной реформе вице-спикер Оксана Сыроид объявила перерыв на 15 минут в связи с задымлением.

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По ее словам, парламентарии будут вызывать пожарных.

Вместе с тем, в Раду прибыли спасатели ГСЧС. Они находятся в кулуарах вместе с представителями других служб, которые проводят проверку. В здании Рады чувствуется запах гари.

Большинство нардепов вышли из зала заседаний. Часть депутатов с вице-спикером Сыроид обходят зал заседаний. Технический работник Рады проверяет пульты нардепов для голосования на возможное повреждение.

В Раде объявляли перерыв из-за задымления 01В Раде объявляли перерыв из-за задымления 02В Раде объявляли перерыв из-за задымления 03

В Раде объявляли перерыв из-за задымления 04В Раде объявляли перерыв из-за задымления 05


Спустя некоторое время, в 14.47 Сыроид продолжила заседание Рады и депутаты продолжили рассмотрение поправок к пенсионной реформе. В зале заседаний по прежднему чувствуется запах гари.
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Это называется без обеда и до упора?
Нассали на пульт и разошлись.
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да уж..как же вас защитников шокладного царька здесь любят
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так кнопкодавили що аж дим пішов. а ви кажете що вони не працюють.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Раде объявляли перерыв из-за задымления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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