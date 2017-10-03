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 Политика Украины
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Все про:ВР (23079) судебная реформа (641)

 Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО(обновлено)

Нардепы, спустя семь пленарных дней после начала рассмотрения, одобрили принятие судебной реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 234 нардепа.

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Рада утвердила законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который нардепы начали рассматривать 7 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет. Я попросил Порошенко до конца года увеличить количество судей, - Луценко

Процесс растянулся из-за того, что Рада должна была рассмотреть по отдельности 4383 поправки, поданные к законопроекту. Ни одну из них не приняли.

Перед принятием законопроекта глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич объявил о том, что комитет учел ряд поправок и предлагает их принять. Он озвучил поправки, которые рекомендовал комитет. После чего их все вместе поставили на голосование, и со второй попытки нардепы 231 голосом их утвердили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Рада не проголосует за изменения в кодексы, то вся судебная реформа накроется медным тазом, - Емец. ВИДЕО

После принятия данного законопроекта, спикер Рады Андрей Парубий объявил, что рассмотрение данного законопроекта является самым длительным в истории украинского парламента.

Одним из основных новшеств принятого закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины. За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения. Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Закон также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.
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очередной шаг к геноциду тот же 33 год только в обволакивающей паралетически успокаювающей инфо оболочкие но уничтожение народа набиреть еще большие обороті беспредел власти крепчает с каждім днем
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На Заході такий геноцид давно. Нам би так погенецидитись ...
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На заході зовсім не так по суті. Ось наприклад зрівняй средню пенсію пенсіонера в Німеччині та у нас. І там і там пенсія а яка різниця. Зрівняй ціни на ліки за кордоном і у нас. І там і там ліки, а яка різниця.
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Это тебе в стецьковой методичке написали?
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не сессионный зал - а консерватория с пианистами и скрипачами...
( кнопкодавят и пилят... пилят и кнопкодвят)
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І не кажіть, товаріщь... То безвіз, то курс на Захід, то відрив від Рахи.. І куди нас ведуть? Під крилом пуйла так добре, правда?
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***
и правда - женщины очень хитры!
чтобы не терять носки, они привязали их к трусам
и назвали эту конструкцию "колготки".
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Не кажи гоп. Я ось бачу куди нас привели по комуналці. Більшість людей не в змозі самостійно послуги ЖКГ сплачувати. Як собакам кісту кидають - субсидії. Дуже гідно.
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Безвиз для туризма, чтобы украинцы побольше денег в Европе оставляли? Курс на Запад - это цены как в Европе, а зарплаты и пенсии - как в Украине? И куды нас ведуть?
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Рехворми шагают по странє! Аж на сльозу пробило від умілєнія.
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Перья из жопы вынь и тампакс во рту сними, уже полный дерьма.
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Инновационные суды переходят на хозрасчет на законодательном уровне и выходят из тени теперь судья от сумы взятки обязан платить налог в казну...
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вне сомнений антинародный фронт вместе с блоком ненажери приймут все реформы от МВФ для геноцида населения Украины.
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усё рускавачелюстное кацапье загеноцыдят.кроме русских,которые считают себя гражданами Украины.
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Пид-ры из ВР ПРОГЛОСОВАЛИ ПАКЕТОМ ВСЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ХОТЕЛКИ , и вернули в закон всё то, что офшорный просил., даже Регионалов за время обеда купили!
СКолько миллионов раздали?
И это наши ? депутаты, и ли ВРАГИ НАРОДА УКРАИНЫ? 231штука.+ Парубий
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Мене цікавить тільки одне - чи виключені з законопроектів суперечливі норми про авансове фінансування судових справ і так звану медіацію на стадії досудового розгляду, бо переписку позивача і відповідача можна вести роками, а толку з цього не буде, лише трата часу. Медіація може існувати окремо, а судовий розгляд справи теж окремо. Крім цього, боротися із надуманими позовами теж треба, але не шляхом 100% фінансування витрат відповідача за ухвалою судді. Бо це нонсенс- звідки суддя може знати без судового слухання чи позов підставний чи ні? а ухвалу за клопотанням сторони відповідача вже малюватиме наперед. Якщо за це проголосували, то судитися в нас зможуть тільки дуже багаті або дуже бідні (коли пенсія мінімальна, то безкоштовний адвокат).
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Включено , с начала заплати за право голосовать, 1700гр, а потом когда проголосовал, жди что тебе вернут эту сумму из временной избирательной комиссии, без бюджета своего.
Это чтобы 1 500 000 переселенцев не смогли реализовать своё право на голосование, через поборы.
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Чому ВСІ "реформи" останніх 3-х років лише погіршують життя простих людей ?
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какая из принятых реформ реально погіршала?
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та писец просто, 450 гениев под одной крышей, за неделю за весть суд и всю справедливость как два пальца порешали. Крышу наверное надо перекрасить с чисто желтого цвета. Ну или назвать как есть, чтобы люди не путались.
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Браво цензор....высер Луцика о антикорсуде через полтора года, удалили...и вмазали эту "пэремогу"!!!
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Не все так просто. ЦН читают видать и на банковой. Чтоб сохранить издание иногда мжно и что- то удалить, чтобы иметь потом возможность сказать большее.
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Тикай хлопцы хто куды-реформы. Звизда ....теперь ни суда ,ни медпомощи,ни пенсий...вешалка простым украинцам...
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Кто бы сомневался, при этом ни одна поправка из 4200 не была принята. По этой реформе люди будут обязаны давать показания против близких родственников.
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І нє гаварітє! Так дивись і в НАТО втягне, і в ЄС запросять. Там окончатільно загнійом, правда, кацапику?
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Это он тебе, недоумку, так по телеку сказал?
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Никогда не вступайте в диалог с платными ботами.
Это роботы. Ничего человеческого.
Топят Украину за деньги.
Писать им и что то доказывать это так же как разговаривать с телевизором или холодильником.
В спам и до свидания.
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порох всіх проплатив європа сша закликали прийняти реформу судову скільки він їм платить
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У всех соевых экран монитора поделен пополам. В правой части экрана дежурные фразы, которые они перетягивают в левую для комментов! Часто не впопад!
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это хорошо,шо зраде не нравится.значит шота путное спромоглись принять
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Зато тебе, какахоеду соевому, вообще всё нравится что исходит от Вальцмана и ко.
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Целый день порохоботы сидели в засаде, учили методички. Знали что ночью на Банковой уже штыки собрали. кого уголовными делами и снятием неприкосновенности, кого через колено, ну и немножко бабла, они же жадные.
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Дивним чином позиція громадян, яких називають "порохоботами" ніколи не збігається з позицією Кремля, а у "зрадофілів" завжди...
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поразительно, этот закон не читали, но осуждают, а в какой-то другой верят, хотя другого ещё вообще нет
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Это как Шариков, который не читал, но не согласен и с каутским и керенским. с обеими...А эти упыри наоборот ЗА. Только янык думал что будет навсегда. а во ка получилось. Сами же в это дерьмо потом попадут. 16 января отдыхает....
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Жоппоблок, почти в полном составе, поддержал... Это всё что нужно знать об этой реформе.
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я понимаю, что в минстець набраны одни инвалиды и дибилы... Но если ты не слепой и не из минстець, то протри глаза и внимательно посмотри видео в этой новости. Там все результаты голосования на табло видны.
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даешь интернет в каждую квартиру!... каждому..., бесплатно..., а иначе как узнать, что вызывают в суд....
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В этой реформе Адвокат не имеет права суду не раскрыть, Адвокатскую тайну!
Иначе адвоката можно наказать на 160тысячь гривен.
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Раз эту хрень пропихнули, то лечение по телевизору к вечеру обеспечено!
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анализы и диагноз бабка в селе по Интернету получит....
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Закон также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.-и такой пустячок в конце.Источник:https://censor.net.ua/v457844-
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Оппозиция таки сдулась, как штопанный гандон. Мдя... проконсультировались и решили, что от бабла бабло не ищут.
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Эту суку Парубия с его бесконечным "переголосуємо" расстрелять мало. Такой гниды еще не было. Для Барыги что угодно через зРаду протянет.
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А он выгодный. С него спроса нет. У него справка о неполноценности с детства.
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А я то думал с чего у него в кабинете фигурки солдатиков. Наверное играется в перерывах заседаний.
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Он всё больше тексты, цытаники от Хозяина штудирует и тренирует умный вид.
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Что, ждешь, когда твои рыги с паРаши вернутся и будут голосовать руками-ногами, как за диктаторские законы 16 февраля?
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Они мои такие же как ваши, но противно смотреть на всю эту клоунаду. Эта сука при пустом зале ставит на голосование законы, которые им не выгодны, и с первого раза проваливает его, ЗАКОН НЕ ПРИНЯТ. Но когда Пете и КО нужно что то протащить, начинается бесконечное переголосование, пока закон не протащит, пока каждая продажная сука в зале не хапнет бабла за "правильное" голосование.
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То, что было при рыгобанде, не сравнимо с этим. Да, много гнид, но постепенно привыкаем к цивилизации, тем более законопроекты, связанные с реформированием, проходят через экспертов ЕС, дабы наблизить нормы к евростандартам, совок еще долго будет сидеть в головах минимум половины населения страны, пока не передохнут и не вырастут новые поколения - проевропейские
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новые поколения не вырастут. Задача стоит сокращать население, а не наращивать.
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Только позавчера немцы написали, что Овощь-2 хочет подчинить себе судебную власть. Все . подчинил. Судов у нас теперь вообще нет.
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Як і "Самопоміч" з Йулькою. Злилися в єдиному пориві.
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А те, що решта жопоблоковців злилися в єдиному пориві з авакошоколадом, це норм.
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Питання до шпигуна Жирної Бариги: чому фсбшнік Новінський досі не не нарах?
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бо він дружбан вона вони раом в раді там тусуюця разом неголосують за реформи разом все разом
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ЗА проголосовал весь Оппоблок кроме Новинского
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рада сегодня будет работать до упора и без обеда. Новость выше
Все, завтра можно не просыпаться даже!
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231штука получили себе пенсию в разовом денежном эквиваленте , за обеденный перерыв.
А их детям по этим законам не жить в этой стране, они на неё с высокой башни хезали.
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Разрыв головного мозга! Рыги голосуют вместе со Лживыми "патриотами"! Смысл Майдана Гидности? Люди погиблию калеками стали...Может порошенко с подельниками уже и шоблу беглых януковича вернётю Чего уж маскироваться???3.14доы соевые вместе с кефирным антиНародным ....
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Когда мы их 231шт, будем чудить, за принятие антинародного коррупционного закона?
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Принимайте что хотите, все решения оккупантской власти МВФ будут отменены после освобождения Украины.
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все правильно реформа прийнята скигленням корупціонерів задоволений
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Они теперь судовие справи, менее 160тысчь, считают малозначащими, и могут рассматривать без обоих сторон!!!!! То есть штрафы, хотелки облэнерго, банка...., будут решать без вас и вашего участия, и пояснения вашей позиции!
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И теперь кроме штрафа, вы заплатите судовый сбор 1700гр, и стоимость ихнего адвоката, где величина суммы за его услуги не имеет теперь ограничения по новому закону!
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Що ти пишеш херню. В наказних провадженнях і сьогодні нікого не викликають. Бот чий будеш ?
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А як взнати, що на тебе хтось подав в суд? Кожний ранок починати з перегляду порталу Судової влади України? Бо вже ніхто не зобовʼязаний тебе викликати в суд повісткою. Достатньо на сайті обʼяви з викликом.
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Коли керує країною російський шпигун Барига, то що його кишенькова більшість в Раді може приймати???
Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун
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Эти уроды себе яму вырыли. Аксиома заключается в том, что когда не работает Закон или же Закон обслуживает только одну избранную часть общества, то в обществе с накоплением противоречий и несправедливости рано или поздно наступает силовое противостояние, которое в большинстве случаев оканчивается кровопролитной гражданской войной. Сегодня эти владные утырки по сути заложили фундамент гражданской войны. И мне не удивительно, что Жоппоблок голосовал за эту реформу. Они пятая колонна хуйла. А хуйлу выгодно получить в Украине дестабилизацию. А наш конченный циничный барыга из за своей трусости, тупости и жадности таки ввергнет страну в гражданскую войну.
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Красивая фраза. Им конечно очень этого бы хотелось. Но, как не раз доказывала история, так не бывает.
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история историей. Но реальность такова...свадьба сынка луценко Пир во время АТО или Войны (это они как им выгодно называют),. а в это время горит детский лагерь и пожарных с водой НЕТ, а в Конча Заспе ЕСТЬ, у Галетея на дне рождения куча охраны ГСО, а на складах охраны почти НЕТ...и так везде к сожалению.
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И в воюющей стране у которой типа денег нет Охмадет достроить и на пенсии. зарплаты врачам...есть больше 500 лямов гривен на новые авто для высших Госструктур в этом году, уже куплены.
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Старт судової реформи: 10 ключових новацій Тільки професійні адвокати
Важлива новація, яка зачепить майже кожного українця - запровадження винятково професійної адвокатури в судах.
Тобто захищати когось у суді зможуть лише адвокати з відповідним посвідченням.
Винятки можуть бути тільки у спорах щодо трудових відносин, соціальних прав та у виборчих суперечках.
Наразі інтереси в судах можуть представляти люди і без посвідчення адвоката, але з правовим досвідом.
Частина експертів назвала таку новацію "монополією адвокатів" та обмеженням прав простих громадян, які не завжди можуть найняти професійного адвоката.
Інші - посилаються на європейський досвід і вказують, що норма про адвокатів дасть можливість отримати кращий захист.
Щоправда, ця норма одразу ж 1 жовтня не запрацює. Для Верховного Суду вона стане актуальною з 1 січня 2017 року, для апеляційних судів - з 1 січня 2018 року, а для судів першої інстанції - аж 1 січня 2019 року.Майже доторканні
Найвідчутнішою та найшвидшою зміною у суддівській системі стане часткове скасування суддівської недоторканності - вже з цієї суботи.
Якщо зараз жодного суддю не можуть затримати навіть на місці злочину, допоки Верховна Рада не дасть згоди на його арешт, то вже наступного тижня все зміниться.
З Конституції прибрали норму про повну суддівську недоторканність. У разі затримання судді під час або одразу після вчинення тяжкого злочину ніякої згоди взагалі не буде потрібно.
В інших випадках згоду на затримання судді даватиме Вища рада правосуддя (реформована Вища рада юстиції).
Теоретично, більше не буде випадків, коли суддю "беруть" на великому хабарі, а він втікає з країни до наступного засідання парламенту, як це нещодавно було з суддею Чаусом.Переатестовані
Судова реформа передбачає скасування низки судів та створення на їхньому місці нових з набранням суддів на конкурсах.
Окрім того, на місцевому рівні в судах першої інстанції, до яких найчастіше звертаються громадяни, розпочнеться переатестація суддів - кваліфікаційне оцінювання.
Переатестація чекає на всі суди, які не реформують.
Перевірку проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а провал переатестації може бути причиною звільнення.
У законі прописана низка антикорупційних механізмів для суддів, зокрема, зобов'язання кожного року подавати, окрім декларації про доходи, ще й декларації родинних зв'язків та доброчесності.
Запроваджується механізм постійного моніторингу способу життя суддів та рівня їхніх витрат.
Однією з нових підстав для звільнення судді стане відмова довести законність джерел походження майна.
Судді вже є категорією чиновників, на яких спеціалізується Національне антикорупційне бюро.
Напередодні 1 жовтня в Україні судді масово почали звільнятись та виходити на пенсію, щоби не декларувати статки, а також отримати соціальні виплати та пенсії й не проходити переатестацію.Більші зарплати
Разом з переатестацією та реорганізацією судових органів судді мають отримати суттєво більші заробітні плати.
Судді місцевих судів матимуть посадовий оклад у 30 мінімальних заробітних плат, що за даними на кінець 2016 року складає 46,5 тисяч гривень.
Суддя апеляційного суду та вищого спеціалізованого матиме 50 мінімалок - 77,5 тисяч гривень.
Судді Верховного суду, які фактично будуть стояти на вершині всієї судової системи країни, матимуть посадовий оклад в 75 мінімалок, що складатиме 116,2 тисячі гривень на місяць.
До цього треба додавати різноманітні надбавки.
Зараз судді найнижчих судів отримують тільки 10 мінімальних зарплат, а найвищих - 13.
Судді Верховного суду отримають нову платню з 1 січня 2017 року, а інших судів - поетапно за кілька років.Надповноважний Верховний суд
З 30 вересня починається процес скасування системи вищих спеціалізованих судів - господарського, адміністративного, цивільних та кримінальних справ.
Натомість їх замінить Верховний суд, який також перезавантажать і наберуть його суддів на конкурсі заново.
Цей процес має зайняти не більше від півроку.
Систему судоустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний суд. Тобто зникає додаткова ланка між апеляційними судами та Верховним судом.
Усі районні, міжрайонні, міські суди згодом замінять створені місцеві окружні суди.
До найвищого в країні Верховного суду входитимуть не більше 200 суддів. В ньому буде п'ять підрозділів: Велика палата, касаційний адміністративний суд, касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд та касаційний цивільний суд.
У бюджеті на 2017 рік бюджет Верховного суду збільшують удесятеро - до близько мільярда гривень.Свіжа кров і досвід
Судова реформа може залучити до системи юристів, які раніше не мали досвіду роботи у суддівській системі.
Відтепер суддями зможуть бути громадяни України не молодші тридцяти та не старші шістдесяти п'яти років.
Суддівський досвід, окрім апеляційних судів, не обов'язковий - подаватись можуть адвокати, науковці та правозахисники.
Потрібно буде мати вищу юридична освіту і стаж професійної діяльності у сфері права п'ять років (раніше було три), а для Верховного суду - 10.Судити довічно
Суддів більше не призначатимуть на випробувальний 5 річний строк, а одразу безстроково після відкритого конкурсу.
Про це давно просили низка європейських інституцій, зауважуючи, що під час випробувального терміну судді можуть бути залежні від різних органів влади.
Призначати суддів безстроково будуть одразу, і не Верховна Рада, як зараз, а президент за поданням Вищої ради юстиції.
Цю раду трансформують у Вищу раду правосуддя, повністю змінивши її склад.
Реформа позбавляє президента права утворювати суди. Натомість це робитиме Верховна Рада окремим законом.Арбітр над суддями
Вища рада правосуддя гратиме головну роль у судовій системі, вирішуючи питання призначення та звільнення суддів.
Щоправда всі деталі функціонування цього органу ще мають визначити в окремому законі, який ще не розглянули.
Вищу раду правосуддя створять на місці Вищої ради юстиції, повністю змінивши її склад.
Туди більше не входитимуть силовики і чиновники за посадою.
З 21 члена ради десятьох обиратиме з'їзд суддів, по двоє - президент, парламент, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних університетів.
Голова Верховного Суду входитиме туди за посадою.
Бюджет Вищої ради правосуддя складатиме 2017 року майже 133 мільйона гривень, у порівнянні з 29 мільйонами цього року.Антикорупційний суд
Для розгляду антикорупційних справ у системі правосуддя передбачене створення Вищого антикорупційного суду, який будуть формувати на відкритому конкурсі.
Також мають створити окремий Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
До цих двох судів громадяни будуть звертатись напряму, оминаючи місцеві суди, а їхні рішення зможе переглядати тільки Верховний суд.
Новостворене антикорупційне бюро та європейські інституції неодноразово звертались з проханням утворити суд.
Зараз у НАБУ є дуже багато зауважень до судів, які розглядають корупційні справи.Римський статут
Зміни до Конституції відкривають дорогу до ратифікації Україною Римського статуту, щоб визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, у тому числі для засудження воєнних злочинців.
В Основний Закон записали, що "Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом".
Низка правозахисників вимагають, щоб Україна долучилась до цієї системи, аби мати можливість судити у тому воєнних злочинців у конфлікті на Донбас
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Не читав. Під цим ніком публікувавсь нещодавно сам Петро Олексійович. Якого треба на довічне з конфіскацією. Тоді почитаю(можливо))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО(обновлено)
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