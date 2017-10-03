 Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО (обновлено)

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Как сообщает Цензор.НЕТ , за соответствующее решение проголосовали 234 нардепа.В частности, "за" проголосовали 111 нардепов от БПП, 70 нардепов от НФ, 20 нардепов от "Оппоблока", 17 нардепов от "Видродження", 10 нардепов от "Воли народа", 1 нардеп (Витко) от Радикальной партии, а также 5 внефракционных депутатов (Безбах, Ирина Геращенко, Парубий, Денисенко и Герега).Ни одного голоса в поддержку пенсионной реформы не дали фракции "Самопомочи" и "Батькивщины".

Рада утвердила законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который нардепы начали рассматривать 7 сентября.Процесс растянулся из-за того, что Рада должна была рассмотреть по отдельности 4383 поправки, поданные к законопроекту. Ни одну из них не приняли.Перед принятием законопроекта глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич объявил о том, что комитет учел ряд поправок и предлагает их принять. Он озвучил поправки, которые рекомендовал комитет. После чего их все вместе поставили на голосование, и со второй попытки нардепы 231 голосом их утвердили.После принятия данного законопроекта, спикер Рады Андрей Парубий объявил, что рассмотрение данного законопроекта является самым длительным в истории украинского парламента.Одним из основных новшеств принятого закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины. За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения. Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Закон также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.