 Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО (обновлено)

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В частности, "за" проголосовали 111 нардепов от БПП, 70 нардепов от НФ, 20 нардепов от "Оппоблока", 17 нардепов от "Видродження", 10 нардепов от "Воли народа", 1 нардеп (Витко) от Радикальной партии, а также 5 внефракционных депутатов (Безбах, Ирина Геращенко, Парубий, Денисенко и Герега).
Ни одного голоса в поддержку пенсионной реформы не дали фракции "Самопомочи" и "Батькивщины".
Рада утвердила законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который нардепы начали рассматривать 7 сентября.
Процесс растянулся из-за того, что Рада должна была рассмотреть по отдельности 4383 поправки, поданные к законопроекту. Ни одну из них не приняли.
Перед принятием законопроекта глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич объявил о том, что комитет учел ряд поправок и предлагает их принять. Он озвучил поправки, которые рекомендовал комитет. После чего их все вместе поставили на голосование, и со второй попытки нардепы 231 голосом их утвердили.
После принятия данного законопроекта, спикер Рады Андрей Парубий объявил, что рассмотрение данного законопроекта является самым длительным в истории украинского парламента.
Одним из основных новшеств принятого закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины. За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения. Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Закон также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.
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Важлива новація, яка зачепить майже кожного українця - запровадження винятково професійної адвокатури в судах.
Тобто захищати когось у суді зможуть лише адвокати з відповідним посвідченням.
Винятки можуть бути тільки у спорах щодо трудових відносин, соціальних прав та у виборчих суперечках.
Наразі інтереси в судах можуть представляти люди і без посвідчення адвоката, але з правовим досвідом.
Частина експертів назвала таку новацію "монополією адвокатів" та обмеженням прав простих громадян, які не завжди можуть найняти професійного адвоката.
Інші - посилаються на європейський досвід і вказують, що норма про адвокатів дасть можливість отримати кращий захист.
Щоправда, ця норма одразу ж 1 жовтня не запрацює. Для Верховного Суду вона стане актуальною з 1 січня 2017 року, для апеляційних судів - з 1 січня 2018 року, а для судів першої інстанції - аж 1 січня 2019 року.Майже доторканні
Найвідчутнішою та найшвидшою зміною у суддівській системі стане часткове скасування суддівської недоторканності - вже з цієї суботи.
Якщо зараз жодного суддю не можуть затримати навіть на місці злочину, допоки Верховна Рада не дасть згоди на його арешт, то вже наступного тижня все зміниться.
З Конституції прибрали норму про повну суддівську недоторканність. У разі затримання судді під час або одразу після вчинення тяжкого злочину ніякої згоди взагалі не буде потрібно.
В інших випадках згоду на затримання судді даватиме Вища рада правосуддя (реформована Вища рада юстиції).
Теоретично, більше не буде випадків, коли суддю "беруть" на великому хабарі, а він втікає з країни до наступного засідання парламенту, як це нещодавно було з суддею Чаусом.Переатестовані
Судова реформа передбачає скасування низки судів та створення на їхньому місці нових з набранням суддів на конкурсах.
Окрім того, на місцевому рівні в судах першої інстанції, до яких найчастіше звертаються громадяни, розпочнеться переатестація суддів - кваліфікаційне оцінювання.
Переатестація чекає на всі суди, які не реформують.
Перевірку проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а провал переатестації може бути причиною звільнення.
У законі прописана низка антикорупційних механізмів для суддів, зокрема, зобов'язання кожного року подавати, окрім декларації про доходи, ще й декларації родинних зв'язків та доброчесності.
Запроваджується механізм постійного моніторингу способу життя суддів та рівня їхніх витрат.
Однією з нових підстав для звільнення судді стане відмова довести законність джерел походження майна.
Судді вже є категорією чиновників, на яких спеціалізується Національне антикорупційне бюро.
Напередодні 1 жовтня в Україні судді масово почали звільнятись та виходити на пенсію, щоби не декларувати статки, а також отримати соціальні виплати та пенсії й не проходити переатестацію.Більші зарплати
Разом з переатестацією та реорганізацією судових органів судді мають отримати суттєво більші заробітні плати.
Судді місцевих судів матимуть посадовий оклад у 30 мінімальних заробітних плат, що за даними на кінець 2016 року складає 46,5 тисяч гривень.
Суддя апеляційного суду та вищого спеціалізованого матиме 50 мінімалок - 77,5 тисяч гривень.
Судді Верховного суду, які фактично будуть стояти на вершині всієї судової системи країни, матимуть посадовий оклад в 75 мінімалок, що складатиме 116,2 тисячі гривень на місяць.
До цього треба додавати різноманітні надбавки.
Зараз судді найнижчих судів отримують тільки 10 мінімальних зарплат, а найвищих - 13.
Судді Верховного суду отримають нову платню з 1 січня 2017 року, а інших судів - поетапно за кілька років.Надповноважний Верховний суд
З 30 вересня починається процес скасування системи вищих спеціалізованих судів - господарського, адміністративного, цивільних та кримінальних справ.
Натомість їх замінить Верховний суд, який також перезавантажать і наберуть його суддів на конкурсі заново.
Цей процес має зайняти не більше від півроку.
Систему судоустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний суд. Тобто зникає додаткова ланка між апеляційними судами та Верховним судом.
Усі районні, міжрайонні, міські суди згодом замінять створені місцеві окружні суди.
До найвищого в країні Верховного суду входитимуть не більше 200 суддів. В ньому буде п'ять підрозділів: Велика палата, касаційний адміністративний суд, касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд та касаційний цивільний суд.
У бюджеті на 2017 рік бюджет Верховного суду збільшують удесятеро - до близько мільярда гривень.Свіжа кров і досвід
Судова реформа може залучити до системи юристів, які раніше не мали досвіду роботи у суддівській системі.
Відтепер суддями зможуть бути громадяни України не молодші тридцяти та не старші шістдесяти п'яти років.
Суддівський досвід, окрім апеляційних судів, не обов'язковий - подаватись можуть адвокати, науковці та правозахисники.
Потрібно буде мати вищу юридична освіту і стаж професійної діяльності у сфері права п'ять років (раніше було три), а для Верховного суду - 10.Судити довічно
Суддів більше не призначатимуть на випробувальний 5 річний строк, а одразу безстроково після відкритого конкурсу.
Про це давно просили низка європейських інституцій, зауважуючи, що під час випробувального терміну судді можуть бути залежні від різних органів влади.
Призначати суддів безстроково будуть одразу, і не Верховна Рада, як зараз, а президент за поданням Вищої ради юстиції.
Цю раду трансформують у Вищу раду правосуддя, повністю змінивши її склад.
Реформа позбавляє президента права утворювати суди. Натомість це робитиме Верховна Рада окремим законом.Арбітр над суддями
Вища рада правосуддя гратиме головну роль у судовій системі, вирішуючи питання призначення та звільнення суддів.
Щоправда всі деталі функціонування цього органу ще мають визначити в окремому законі, який ще не розглянули.
Вищу раду правосуддя створять на місці Вищої ради юстиції, повністю змінивши її склад.
Туди більше не входитимуть силовики і чиновники за посадою.
З 21 члена ради десятьох обиратиме з'їзд суддів, по двоє - президент, парламент, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних університетів.
Голова Верховного Суду входитиме туди за посадою.
Бюджет Вищої ради правосуддя складатиме 2017 року майже 133 мільйона гривень, у порівнянні з 29 мільйонами цього року.Антикорупційний суд
Для розгляду антикорупційних справ у системі правосуддя передбачене створення Вищого антикорупційного суду, який будуть формувати на відкритому конкурсі.
Також мають створити окремий Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
До цих двох судів громадяни будуть звертатись напряму, оминаючи місцеві суди, а їхні рішення зможе переглядати тільки Верховний суд.
Новостворене антикорупційне бюро та європейські інституції неодноразово звертались з проханням утворити суд.
Зараз у НАБУ є дуже багато зауважень до судів, які розглядають корупційні справи.Римський статут
Зміни до Конституції відкривають дорогу до ратифікації Україною Римського статуту, щоб визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, у тому числі для засудження воєнних злочинців.
В Основний Закон записали, що "Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом".
Низка правозахисників вимагають, щоб Україна долучилась до цієї системи, аби мати можливість судити у тому воєнних злочинців у конфлікті на Донбас
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И как на счёт права комиссией, уйти от электронного распределения справ.
Как на счёт Злоупотребления своим правом, при попытке подать заявление на чиновника, в размере 160тысячь.
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Тоесть, контролируя ВС, контролируешь АС ? Насколько зависимы от исполнительной власти будут эти 2 суда?
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Не знал, трудяга?
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старые песни начались типа кому не нравится ВАЛИТЕ НАХЕР.... Та валят уже валят целыми эшелонами спасибо за безвиз!!
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судова енергетична військова поліцейська децентралізація пенційна медецинська
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КАК ГОВОРИЛ РАНЕЕ ВСЕ КТО МОЖИТЕ ДЕЛАЙТЕ НОГИ ОТСЕДОВА ТУТ ЖОПА БЫЛА И ЖОПА БУДЕТ БЛИЖАЙШИЕ ЛЕТ 100!!
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А что бы понять суть реформы не надо 5 лет ждать даже 1 года не надо ждать 3-5 месяцев с головой, а если так сказать обладаешь задатками логичного мышления то даже и ждать ничего не надо все можно предсказать что и как будет!!
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https://www.facebook.com/milenco.lud/videos/680447805488404/
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Потому что действия по закупке пенсильванского угля, дороже любых аналогов https://goo.gl/RXwme7, и передачу прав на продажу активов Фонда гарантирования американским прокладкам с заниженной ценой и завышенным гонораром https://goo.gl/92H2q9 - все это материалы уголовного дела по статье "превышение служебных полномочий, что привело к ущербу государству".
Впрочем, как мы видим по Юлии Владимировне, - отсидка хорошему здоровью не помеха. Бегать будет
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