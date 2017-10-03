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Все про:ВР (23082) судебная реформа (641)

 Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО (обновлено)

Нардепы, спустя семь пленарных дней после начала рассмотрения, одобрили принятие судебной реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 234 нардепа.

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В частности, "за" проголосовали 111 нардепов от БПП, 70 нардепов от НФ, 20 нардепов от "Оппоблока", 17 нардепов от "Видродження", 10 нардепов от "Воли народа", 1 нардеп (Витко) от Радикальной партии, а также 5 внефракционных депутатов (Безбах, Ирина Геращенко, Парубий, Денисенко и Герега).

Ни одного голоса в поддержку пенсионной реформы не дали фракции "Самопомочи" и "Батькивщины".

Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы 01


Рада утвердила законопроект о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который нардепы начали рассматривать 7 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет. Я попросил Порошенко до конца года увеличить количество судей, - Луценко

Процесс растянулся из-за того, что Рада должна была рассмотреть по отдельности 4383 поправки, поданные к законопроекту. Ни одну из них не приняли.

Перед принятием законопроекта глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич объявил о том, что комитет учел ряд поправок и предлагает их принять. Он озвучил поправки, которые рекомендовал комитет. После чего их все вместе поставили на голосование, и со второй попытки нардепы 231 голосом их утвердили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Рада не проголосует за изменения в кодексы, то вся судебная реформа накроется медным тазом, - Емец. ВИДЕО

После принятия данного законопроекта, спикер Рады Андрей Парубий объявил, что рассмотрение данного законопроекта является самым длительным в истории украинского парламента.

Одним из основных новшеств принятого закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины. За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения. Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Закон также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.
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Красивая фраза. Им конечно очень этого бы хотелось. Но, как не раз доказывала история, так не бывает.
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история историей. Но реальность такова...свадьба сынка луценко Пир во время АТО или Войны (это они как им выгодно называют),. а в это время горит детский лагерь и пожарных с водой НЕТ, а в Конча Заспе ЕСТЬ, у Галетея на дне рождения куча охраны ГСО, а на складах охраны почти НЕТ...и так везде к сожалению.
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И в воюющей стране у которой типа денег нет Охмадет достроить и на пенсии. зарплаты врачам...есть больше 500 лямов гривен на новые авто для высших Госструктур в этом году, уже куплены.
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Старт судової реформи: 10 ключових новацій Тільки професійні адвокати
Важлива новація, яка зачепить майже кожного українця - запровадження винятково професійної адвокатури в судах.
Тобто захищати когось у суді зможуть лише адвокати з відповідним посвідченням.
Винятки можуть бути тільки у спорах щодо трудових відносин, соціальних прав та у виборчих суперечках.
Наразі інтереси в судах можуть представляти люди і без посвідчення адвоката, але з правовим досвідом.
Частина експертів назвала таку новацію "монополією адвокатів" та обмеженням прав простих громадян, які не завжди можуть найняти професійного адвоката.
Інші - посилаються на європейський досвід і вказують, що норма про адвокатів дасть можливість отримати кращий захист.
Щоправда, ця норма одразу ж 1 жовтня не запрацює. Для Верховного Суду вона стане актуальною з 1 січня 2017 року, для апеляційних судів - з 1 січня 2018 року, а для судів першої інстанції - аж 1 січня 2019 року.Майже доторканні
Найвідчутнішою та найшвидшою зміною у суддівській системі стане часткове скасування суддівської недоторканності - вже з цієї суботи.
Якщо зараз жодного суддю не можуть затримати навіть на місці злочину, допоки Верховна Рада не дасть згоди на його арешт, то вже наступного тижня все зміниться.
З Конституції прибрали норму про повну суддівську недоторканність. У разі затримання судді під час або одразу після вчинення тяжкого злочину ніякої згоди взагалі не буде потрібно.
В інших випадках згоду на затримання судді даватиме Вища рада правосуддя (реформована Вища рада юстиції).
Теоретично, більше не буде випадків, коли суддю "беруть" на великому хабарі, а він втікає з країни до наступного засідання парламенту, як це нещодавно було з суддею Чаусом.Переатестовані
Судова реформа передбачає скасування низки судів та створення на їхньому місці нових з набранням суддів на конкурсах.
Окрім того, на місцевому рівні в судах першої інстанції, до яких найчастіше звертаються громадяни, розпочнеться переатестація суддів - кваліфікаційне оцінювання.
Переатестація чекає на всі суди, які не реформують.
Перевірку проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а провал переатестації може бути причиною звільнення.
У законі прописана низка антикорупційних механізмів для суддів, зокрема, зобов'язання кожного року подавати, окрім декларації про доходи, ще й декларації родинних зв'язків та доброчесності.
Запроваджується механізм постійного моніторингу способу життя суддів та рівня їхніх витрат.
Однією з нових підстав для звільнення судді стане відмова довести законність джерел походження майна.
Судді вже є категорією чиновників, на яких спеціалізується Національне антикорупційне бюро.
Напередодні 1 жовтня в Україні судді масово почали звільнятись та виходити на пенсію, щоби не декларувати статки, а також отримати соціальні виплати та пенсії й не проходити переатестацію.Більші зарплати
Разом з переатестацією та реорганізацією судових органів судді мають отримати суттєво більші заробітні плати.
Судді місцевих судів матимуть посадовий оклад у 30 мінімальних заробітних плат, що за даними на кінець 2016 року складає 46,5 тисяч гривень.
Суддя апеляційного суду та вищого спеціалізованого матиме 50 мінімалок - 77,5 тисяч гривень.
Судді Верховного суду, які фактично будуть стояти на вершині всієї судової системи країни, матимуть посадовий оклад в 75 мінімалок, що складатиме 116,2 тисячі гривень на місяць.
До цього треба додавати різноманітні надбавки.
Зараз судді найнижчих судів отримують тільки 10 мінімальних зарплат, а найвищих - 13.
Судді Верховного суду отримають нову платню з 1 січня 2017 року, а інших судів - поетапно за кілька років.Надповноважний Верховний суд
З 30 вересня починається процес скасування системи вищих спеціалізованих судів - господарського, адміністративного, цивільних та кримінальних справ.
Натомість їх замінить Верховний суд, який також перезавантажать і наберуть його суддів на конкурсі заново.
Цей процес має зайняти не більше від півроку.
Систему судоустрою складатимуть місцеві суди, апеляційні суди і Верховний суд. Тобто зникає додаткова ланка між апеляційними судами та Верховним судом.
Усі районні, міжрайонні, міські суди згодом замінять створені місцеві окружні суди.
До найвищого в країні Верховного суду входитимуть не більше 200 суддів. В ньому буде п'ять підрозділів: Велика палата, касаційний адміністративний суд, касаційний господарський суд, касаційний кримінальний суд та касаційний цивільний суд.
У бюджеті на 2017 рік бюджет Верховного суду збільшують удесятеро - до близько мільярда гривень.Свіжа кров і досвід
Судова реформа може залучити до системи юристів, які раніше не мали досвіду роботи у суддівській системі.
Відтепер суддями зможуть бути громадяни України не молодші тридцяти та не старші шістдесяти п'яти років.
Суддівський досвід, окрім апеляційних судів, не обов'язковий - подаватись можуть адвокати, науковці та правозахисники.
Потрібно буде мати вищу юридична освіту і стаж професійної діяльності у сфері права п'ять років (раніше було три), а для Верховного суду - 10.Судити довічно
Суддів більше не призначатимуть на випробувальний 5 річний строк, а одразу безстроково після відкритого конкурсу.
Про це давно просили низка європейських інституцій, зауважуючи, що під час випробувального терміну судді можуть бути залежні від різних органів влади.
Призначати суддів безстроково будуть одразу, і не Верховна Рада, як зараз, а президент за поданням Вищої ради юстиції.
Цю раду трансформують у Вищу раду правосуддя, повністю змінивши її склад.
Реформа позбавляє президента права утворювати суди. Натомість це робитиме Верховна Рада окремим законом.Арбітр над суддями
Вища рада правосуддя гратиме головну роль у судовій системі, вирішуючи питання призначення та звільнення суддів.
Щоправда всі деталі функціонування цього органу ще мають визначити в окремому законі, який ще не розглянули.
Вищу раду правосуддя створять на місці Вищої ради юстиції, повністю змінивши її склад.
Туди більше не входитимуть силовики і чиновники за посадою.
З 21 члена ради десятьох обиратиме з'їзд суддів, по двоє - президент, парламент, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних університетів.
Голова Верховного Суду входитиме туди за посадою.
Бюджет Вищої ради правосуддя складатиме 2017 року майже 133 мільйона гривень, у порівнянні з 29 мільйонами цього року.Антикорупційний суд
Для розгляду антикорупційних справ у системі правосуддя передбачене створення Вищого антикорупційного суду, який будуть формувати на відкритому конкурсі.
Також мають створити окремий Вищий суд з питань інтелектуальної власності.
До цих двох судів громадяни будуть звертатись напряму, оминаючи місцеві суди, а їхні рішення зможе переглядати тільки Верховний суд.
Новостворене антикорупційне бюро та європейські інституції неодноразово звертались з проханням утворити суд.
Зараз у НАБУ є дуже багато зауважень до судів, які розглядають корупційні справи.Римський статут
Зміни до Конституції відкривають дорогу до ратифікації Україною Римського статуту, щоб визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, у тому числі для засудження воєнних злочинців.
В Основний Закон записали, що "Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом".
Низка правозахисників вимагають, щоб Україна долучилась до цієї системи, аби мати можливість судити у тому воєнних злочинців у конфлікті на Донбас
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Не читав. Під цим ніком публікувавсь нещодавно сам Петро Олексійович. Якого треба на довічне з конфіскацією. Тоді почитаю(можливо))
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А как на счёт Специалистов в области права, привлекаемых к любому суду на "добровольных началах", состоящих из бывших судей, которые действующим судьям, будут рассказывать как ПОРЕШАТЬ ДЕЛО, в зависимости сумми коштів, переданных ему до рассмотрения по сути.

И как на счёт права комиссией, уйти от электронного распределения справ.
Как на счёт Злоупотребления своим правом, при попытке подать заявление на чиновника, в размере 160тысячь.
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якщо рада європи цю реформу підтримає я також підтримаю що до корупції реформа частково змінює констрікцію корупції в судах вона незавадить це питання лежить в іншій площені ! нетреба змішувати мухи з котлетами якщо судья хоче брати хабарі ти що хочеш там приймай він їх буде брати !
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Раскудахтолось оно тут про переатестацию про конкурсы!! Вон провели типа открытый конкурс в верховный суд и что 80% все старые бывшие судьи правда охеренный результат!! КТО СКАЗАЛ ЧТО В НИЗОВЫХ СУДАХ БУДЕТ ПО ДРУГОМУ!!!
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навіщо ти мені це пишеш 7 це я винен що українці такі корумповані ? все корумповане від сільради до вищого керівництва ! кому ти ці притензії предявляєш ? треба рухатись потрохи вперед
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ШАГ ВПЕРЕД ДВА ШАГА НАЗАД это ты называешь движением вперед НУ УДАЧИ ДВИЖИТЕЛЬ .... УДАЧИ!!
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Антикорупційний суд... їхні рішення зможе переглядати тільки Верховний суд.

Тоесть, контролируя ВС, контролируешь АС ? Насколько зависимы от исполнительной власти будут эти 2 суда?
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Вот такая оппозиция, голосуют и Рыги и радикалы Шлюшка, хотя последний кричал что его фракция низачто и никогда не проголосует за. Такой же цирк нас ждёт с пенсионной и медицинской.
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я чого я неповинен отримати реформи ? чого ? чому я маю жити в цьому неподобстві ? або реформи або тоді проводим еферендуми і розбігаємось хто куди жити в такій опущаній країні яка впали до рівння буркіна фасо ніхто нехоче
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судова енергетична військова поліцейська децентралізація пенційна медецинська ! ти де живш в калузі ?
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Когда все это случилось? Почему мне становиться хуже жить каждую неделю?
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до чого тут тій матеряльний стан ? іди на роботу заробляй гроші
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а материальное благополучие граждан страны и есть результаты реформ в стране!
Не знал, трудяга?
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ні незнав реформи це упорядочення законодавчої бази країни а не роздавання 1000 грн ! а твій матеряльний стан поліпшувати повинен саме ти працюй будь успішним свори концерн накштал самсунга чи як ілон маск ! хто тобі заважає ? а твоя логіка савецкого человека чого мені недають ніхто тобі нічого недасть такого в світі небуває
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странно судьям раздают грн министрам раздают даже депутатам раздают а мне почему не!! не положено или ростом не вышел?!!
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іди вивчись на судью і будеш там працювати що це за логіка така ! ппц
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да ты думаешь у нас судьями работают те кто на судью учился? ну ТОРМОЗ млять ТОРМОЗ!!!
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Если ему сказать, что чтобы устроиться работать судьей нужно минимум 100 000 долл. дать его порвет, как думаешь?
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незнаю це мабуть у вас в ростові такі ціни а у нас в патрульно поліці. недобір
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Ти читаєш коментарі дописувачів чи по методичці шпариш? Де він писав за патрульних поліціянтів? Він навів розцінки на суддівську посаду.
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я про поліцаїв написав для того що раз у них такі розцінки то хай нище бере ! що до розцінок українці страшно корумпований народ і з цим треба щось робити тореба робити диктатуру закону
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Слухай, а скажи мені що взагалі країна? Який зміст ти особисто вкладаєш в це поняття? Наприклад для мене країна це перш за все народ, люди які її власне і складають. Так, звісно люди живуть на певній території. Але перш за все сам народ і є країна. І якщо більшості людей цієї країни стає тільки гірше від цих реформ, а меншість завдяки їм ще більше жирує, то мабуть це не ті реформи, які нам потрібні. До речі в нас вже давно так склалося що саме ті люди живуть гірше, які працюють. Ті хто при владі і хапають як не в себе - ті навпаки живуть досить заможно та добре. Так що твій вислів іти заробляти гроші в наший країні повинен звучати трошки інакше, щоб дійсно відповідати здобуттю достатку - іди кради як не в себе, чим більше вкрадеш тим більше гарантій, що українське правосуддя тебе не покарає. Якось так.
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від ких реформ тобі стає гірше нерозумію ? як від реформ може ставати гірше чи краще в матеряльному стані ? це залежить виключно від того к ти працюєш ! що до реформ ми або їх проводим або цю країну треба розділити між сусідами бо таке існувати осеред європи неможе хай поляки тоді проводять реформи ! що до народу в нас немає народу є плєпс а плєпс хоче зрєлєщ і хліба
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А реформы - они такие: сегодня приняли, а через пару месяцев "россия вперде" уже живет - зашибись! Или там в других странах через год ВВП удвоили, зарплаты-пенсии подняли, ....(Польша, прибалты)? За такую "мелочь", как война, и вспоминать не будем. Несоевые, еще забыли про Липецкую фабрику написать, аль склероз? И вообще, какого лешего вас так Украина беспокоит - знай сиди-наслаждайся процветанием рассеи! У вас же -счастье какое! и геев нет, не то что в уже сгнившей Европе! А шибко недовольным положением в Украине (вот не построили Швейцарию-Канаду-Германию за 3,5 года, гады!) - разве путь заказан в теплые, то бишь - просто благословенные края высо-о-оких скреп, и где "соевых" нет и нэзалежных (извините за ругательство!)?
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ООООО
старые песни начались типа кому не нравится ВАЛИТЕ НАХЕР.... Та валят уже валят целыми эшелонами спасибо за безвиз!!
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ну на все что повысилось в цене в разы, там были реформы так что смотри в кошелек сразу видно что реформировали а что нет. Раньше в суд можно было бесплатно обратится а теперь бабло готовь а если хошь против чинуши судится то готовь в 10кратном размере ибо нехер!!
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на що повисилось в рази ?в нас самі дешевші ціни в європі і на продукти треба піднімати ціни добили село до ручки
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тебе уже и сканы и фото кидают с ценами на продукты а оно свое у нас самое дешевое АГА думаешь бушь кричать ХАЛВА во рту станет сладко!!
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та все соевые упоротые! Этот не исключение. Какие-то мантры про какие-то пакращення все время орут, когда спросишь конкретно, то вот такое приходится читать :

судова енергетична військова поліцейська децентралізація пенційна медецинська
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в новегії буханка хліба 5 євро і нічого живуть неголодають все в них нормально незавивають що їм силянин повининен в убиток продукти виробляти 1 всьому є своя ціна ціни непопшеко повишає а ринок а в нас ціни на харчі просто копійчані
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ХАЛВА ХАЛВА ХАЛВА не не помогает..... Даже если ты 100 раз напишешь что у нас цены меньше ВСЕ РАВНО ОНИ НЕ МЕНЬШЕ А БОЛЬШЕ!!
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я не халяви жду я жду бунта и даже могу тебе сказать чем он окончится!!! теюе не понравится. Ты думаешь когда начнут гореть дома судей и прокуроров и рошеновские магазине тебя пронесет!! когда тут начнет валится страна то достанется всем а она начнет валится с такими реформаторами так сказать законы ИСТОРИИ и РЫНКА на то и законы что не зависят от хотелок всяких прохоросись!!!
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нікуди ти непідеш будеш сидіти і чекати халяви і голосувати за популістів і знов чекати ! ніякого бунту небуде бо тільки бунтуючі побачать воєнкома всі повтікають ! я невинен що ти неможеш бути успішним ніхто невинен це просто гени
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сидит мужик по уши в дерьме и упрямо твердит что вокруг не дерьмо а шоколад! ну ладно пусть будет шоколад мне то как похеру!!
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кацапи, ви вже задовбали, тільки й пишете як все погано вам, будуть горіти, будуть висіти. не будуть кацап, ви у себе х...ло не можете змінити, а нам розкауєте як треба жити.
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тому кому классно тот будет сидеть дома когда так сказать все начнется!!
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в мене все нормально я з 6 класу з косою в руках пашу як проклятий дн несачкував і в мене все нормально хоч і життя мене покидало знаєш як ! і де я небув но кщо ти вперся і змінюєш своє життя в тебе буде все і дім і сімя і машина а сидіти нити вечором сліпи заляти і нити то нічого небуде
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вот и бушь сидеть и ждать когда все закончится а потом придет новая власть и расскажет что тебе делать (чистый ХОХОЛ 100% моя хата скраю)
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мені нетреба ніяких нових властєй мене все влаштовує хочеш новиих властєй їдь в новоросію і там процвітай
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а судя по твоей позиции тебя никто спрашивать не будет... у тебя же все хорошо вот и сиди наслаждайся!! власть меняют токо те люди которых все достало..... а те у которых все хорошо они сидят по домам!!
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Шото я не припомню, чтобы исторические катаклизмы кого-то не зацепили. Зацепит всех. Только в большей или меньшей степени.
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Звісно що в Норвегії все нормально. Ти ж не вказав середню зарплатню в цій країні. Я б на норвежців подивився, якщо б така ціна була з такою зарплатнею як в нас.
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спочатку ростут ціни потім зарплати навпаки небуває у них такі зарплати бо вони працюють а не ниють за компами ! і горілку легають в генделях і зза пачку гречки довгого в парламент вибрали
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Людям надо реально фиксировать ублюдков, доводить до ведома знакомым, родственникам. Вот есть список приглашённых на Свадьбу сынка Луценка...все упыри, мерзавцы перечислены. И смотрите на их окружение...запоминайте.
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Он Шлюшка в кабинет вызывался, в обед, и вышел полностью Удовлетворённым!
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Ну что как говорится очередной реформой добили суды. Хотя и так суды были ГАВНО но теперь ГАВНО будет в КВДРАТЕ! Но народу похеру да!! как говорят некоторые еще не голодаем значит все зашибись!! НИЧЕ КОГДА ПРИДУТ К ВАМ ЗАБИРАТЬ КВАРТИРКУ ЗА ДОЛГИ ТОГДА ВСПОМНИТЕ НО БУДЕТ ПОЗДНО!! Хотя у нас всегда народ дергается тогда когда уже поздно дергаться!! На этом ВЛАСТЬ и живет и имеет ЛОХОВ!!

КАК ГОВОРИЛ РАНЕЕ ВСЕ КТО МОЖИТЕ ДЕЛАЙТЕ НОГИ ОТСЕДОВА ТУТ ЖОПА БЫЛА И ЖОПА БУДЕТ БЛИЖАЙШИЕ ЛЕТ 100!!
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ніяких реформ в нас все добре або буде київ проводити реформи або варшава з москвою !
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знаешь ты как тот баран! упал в яму так место того чтобы из ямы по дереву выйти взял и скриками РЕФОРМА расхерячил последнее деревце чтобы так сказать уже наверняка 100% засесть в дерьме!!
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знаєш в країнах варшавського договора зробили реформи а в нас ні пройшли роки і ми як сиділи в ямі то ще глибше зарились а вони вже но горі
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вот в том то и фигня что ТАМ ДЕЛАЛИ РЕФОРМЫ а у нас ИМИТИРУЮТ, а уже давно доказано ЧТО ПОЛУРЕФОРМА это не просто ХУЖЕ ЧЕМ РЕФОРМА а это даже ХУЖЕ ЧЕМ ЕСЛИ БЫ НИХЕРА НЕ ДЕЛАЛИ!!
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роблять як можуть виходь на вулицю вимагай більш радикальних реформ
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если я ОДИН выйду меня посадют!! ты думаешь я идиот?!!
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а подход роблю как умею меня насмешил реально СМЕШНО!!!
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Да хватит чушь молоть - Ткаченко и прочим! Берите любую страну, где произошли изменения (в лучшую, понятно, сторону!), и смотрите на сроки, сколько лет прошло (не месяцев!), пока появились результаты! Неужели трудно, чем методички отрабатывать или мессию-Юльку на трон тянуть, про тот же план Бальцеровича почитать (вытащивший Польшу) - к примеру. Не видите изменений в стране - чемодан-вокзал-россия-Европа-Австралия-........ Какого черта мутить и призывать к бунтам?
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Да да сказки про светлое завтра я с 10 лет слышу а если добавить к этому жизнь моего бати плюс жизнь моего деда то уже больше 70 лет этим сказочкам!! Таким сказочникам я говорю токо одно почему у одних СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ ПРЯМО ТУТ и СЧАС а мне надо ждать какого то ЗАВТРА!! ААААА!! Думаешь все ЛОХИ!!!

А что бы понять суть реформы не надо 5 лет ждать даже 1 года не надо ждать 3-5 месяцев с головой, а если так сказать обладаешь задатками логичного мышления то даже и ждать ничего не надо все можно предсказать что и как будет!!
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А в 19 веке предкам ничего не обещали? За 3-5 месяц можно дом, к примеру построить "под ключ" (возьмем пересидченого гражданина, у кого нет пару сотен тысч зеленых на мелкие расходы)? Дачный участок с запущенным старым садом и бурьяном превратить в райский уголок? Начать свое дело - в строительстве там, или в селе ферму создать, или автомастерскую и подобное - за полгода в шоколаде? "Прямо тут и счас" - иди банки грабь! Имея ТАКОЕ логическое мышление.......
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На кого твоя туфта рассчитана? на болвана у которого даже нет среднего образования?! земля стоит денег и не мало! строительные материалы то же стоят денег и не мало. Чего там что то посадить говоришь, а инструмент а удобрения а рассада в конце концов откуда возметься. Мне такие сказочки очердные ни в хер ни впираются!!
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Петро Олексійович, ну не мучайте ви країну, йдіть у відставку. Вам все одно вже достатньо всього і вашим дітям. Не буде вам вдячності від українців, бо не оцінять вони вашу діяльність. Будуть слати вам прокльони, Вам воно треба? Тімошенко? Ну так її сам Господь обрав для українців, хочете Ви цього, чи ні
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я непетро олексійович приймай ліки які врач призначив непропускай
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Дякую за відповідь, Петро Олексійович! Завжди був за повагу до чесно обраного Лідера, і Ви були обрані чесно, хоч і з маніпуляціями. Вважаю, що помилково. Вважаю, що ще цієї осені нам треба дострокові президентські, бо інакше буде страшна КАТАСТРОФА. Ви, Петро Олексійович, цілком можливо є нормальна людина. Але сьогодні нам треба "черчель". Нам треба "рузвельт", а ви не є таким. Ви - президент миру. А нам не залишають вибору. Сьогодні у нас єдиний шлях - кинути всі сили і бути готовим до БУДЬ ЯКИХ ситуацій. І головне - Вам не вірять українці. А це і є КАТАСТРОФА. Будуть вірити Тімошенко? Щоб це дізнатись, для цього їй треба стати президентом. Думаю один місяць її правління все покаже. Але Ви краще йдіть. Щоб всім було краще. Добровільно. Знайдіть якусь причину. Ви - розумна людина
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дєлай кацап, дєлай, ми якось без вас, навіть не якось, а добре.
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Вітаю Вас, пане Петре! Як ся маєте після останнього побиття за вашу діяльність у ФБ? Хочу вам запропонувати написати щось Петру Олексійовичу. Він публікується під ніком "дмитро кук". Схвалюю цю його традицію. Дуже цікаво чути людину, президента з перших вуст, його справжні думки і справжні емоції, без обробки профі АП
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Желание Порошенко любой ценой "купить" расположение Трампа и его администрации - скоро сыграет с Петром злую шутку в виде 5-7 лет в Качановской колонии.
Потому что действия по закупке пенсильванского угля, дороже любых аналогов https://goo.gl/RXwme7, и передачу прав на продажу активов Фонда гарантирования американским прокладкам с заниженной ценой и завышенным гонораром https://goo.gl/92H2q9 - все это материалы уголовного дела по статье "превышение служебных полномочий, что привело к ущербу государству".
Впрочем, как мы видим по Юлии Владимировне, - отсидка хорошему здоровью не помеха. Бегать будет
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Там довічне, пане Влад. Або він піде добровільно
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Ширка с Партией Регионов приняли антинародный закон1
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Я смотрел одно видео в котором обсуждалась эта реформа и стоял вопрос почему так спешат то там один из экспертов сказал что спешат в связи с возможными выборами потому что на 70-80% результат выборов будет решаться через суды вот и спешат с судебной реформой!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО (обновлено)
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