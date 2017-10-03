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 Луценко о взрывах в Калиновке: Мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности. ВИДЕО

В ближайшие дни правоохранители будут вручать подозрения должностым лицам, кто, вероятно, причастны к служебной халатности, которая привела к диверсии на складах боеприпасов в Калиновке.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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"Относительно взрывов на складах в Калиновке. Следствие активно работает, несмотря на то, что там еще иногда взрываются боеприпасы. Буквально вчера я заслушал группу военных прокуроров и представителей Киевского научного института судебных экспертиз, которые вернулись с непосредственного места событий и докладывали мне первые результаты осмотра местности. Информация есть, но она в интересах следствия не может разглашаться. Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта. К сожалению, периметр этого объекта фактически был беззащитен. 17 военных охранников явно было недостаточно для обеспечения режима охраны объекта. Уже сегодня установлено, что этот режим массово нарушался с ведома и даже по приказу руководителя этой базы. В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", - заявил Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На военных складах в Калиновке горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники обследовали 18,3 тыс. га, выявлены 720 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.


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Матиос говорил что диверсии не было,вы бы сначала между собой договорились бы,а потом трындели,Народ вовсе не дурной,все знают кто стоит за этим пожаром,по сокрытию улик.
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Матиос занят, изучает принцип работы тепловизора.
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а Волькер сказал, что именно на первом месте и есть диверсия и кто это сделал и искал такую халатность. А что там в Горловке говорят, не интересно
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"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией"
А доказательства диверсии есть?
"Пока нет, но я стою."
Опять посадят дядю Ваню с берданкой.
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а шо,начальника базы ваней зовут?и у него есть берданка?
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Нет , это у вас отсуствие мозгов, а чувства юмора не было и при рождении
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за ваню прибежал заступиться? или за фейкомета артемку оскорбина?шота фамилия у нулевки странная,прям как рулон обоев.
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Нет, просто пальмовому напомнить, что нормальные писатели тоже присутствуют.
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как говорил профессор Преображенский: - Кто на ком стоял?!
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Служебная ХАЛАТНОСТЬ ??? 5 км даже без ограждения в крупнейшем арсенале Украины -- ??? Вы о чем говорите ??? Столбиков не было и колючей проволоки --- ХЕР уже с ним с ДОТами и ДЗОТами и вышками с прожекторами через каждые 100 метров ??? И столько комиссий было ?? И не ТУЯ ?? Это не служебная халатность -- это враги Украины сидят начиная с низу от руководства Калиновского арсенала . Статья Ук Украины -- 110 .
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Все заборы, вышки, системы наблюдения, охрана вооружённая до зубов у их маетков, котэджей, закрытых жилых комплексов на Печерске.
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Причина взрывов в Калиновке: КАТАСТРОФА В ... - Цензор.НЕТ

https://censor.net.ua/resonance/457686/katastrofa_v_kalinovke_vzryv_kotorogo_jdali


1 день назад - 27 сентября, в 22:00, на 48-м арсенале ВСУ в селе Калиновка Винницкой .... Около 5 км "периметра" вообще не имели ограждения, да и ...
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Нет. Но в отличие от вас,, он владеет фактами, а вы только методичкой.
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Нужно смотреть первоисточник, например на 112 канале вчера, а потом гавкать, У вас, кроме методички ничего за душой нет, Ни ума , ни совести, ни Родины.
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Я все новостные каналы смотрю, когда дома. в том числе и российские, кроме 5 . В отличие от вас я все таки патриот своей страны и пытаюсь понять, что происходит смотря разные источники. Посмотрите Пиховшека на том же ньюс ване. Это такой продажный профессионал, как и вы, но со многим трудно не согласится.
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ну,анекдоты от зрады мы каждый день слушаем...тока они какие то насмешные.
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еще немного и правду скажут. Про то, что халатность это и есть диверсия, и так со всей Украиной.
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та то понятно,что фошызды из хунты-это для хуйла диверсия.а ты то чего впрягся?
ну расскажи нам,что тебе за державу обидно.за ту,шо за поребриком
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из твоего зауральского улуса вообще все приличное за поребриком. Чего всплыл-то, доходяга, груш объелся, что ли?
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шо,не будешь рассказывать?ну ,как знаешь.все равно птицу по полету видать
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из вашего ведра разве что дыра видна, не льсти себе слишком
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а,так ты из ДыРы?и за видро голосовал?а я думал кацапленок...
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не, это ты из ведра, раз у тебя впечатления как у опарыша. Чего хотел-то, любитель приключений, пристебался ко мне чего как пьяный до радио?
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хотел узнать,что ты из себя представляешь...узнал.все,свободен
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да кто тебя спрашивает-то о свободе, которой в твоем ведре нет))) иди побегай.
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Де вони взялися на нашу голову,луценки ці, обоє-рябоє?
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День брехунця Луценка мели емеля твоя неделя кроме словесного поноса у них больше не віходит
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"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта. К сожалению, периметр этого объекта фактически был беззащитен. 17 военных охранников явно было недостаточно для обеспечения режима охраны объекта. Уже сегодня установлено, что этот режим массово нарушался с ведома и даже по приказу руководителя этой базы", - а ведь такая база должна регулярно проверяться и конечную ответственность несет Муженко.
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Вся эта звездная братия делает вид, что она ни при чем... Ну случилось, ну потеряли боеприпасов на сотни миллионов долларов (!!!), ну бывает... Все равно никого не накажут: у нас война, понимаете ли. И совесть НИКОГО не мучает. Все спят спокойно. Многие - даже на работе. Им государство доверило имущество на миллиарды долларов, дало инструменты, уставы, законы, да только братия привыкла жить за счет взяток, откатов, кормушки, а работать, воевать, относится к имуществу как следует, они не приучены. И не хотят. Безответственность, безнаказанность, цинизм - основные признаки периода правления Петра Алексеевича.
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конечную ответственность несет Муженко............

А вот и нет. Вертикаль так вертикаль. Президент Украины несет конечную ответственность. Хотя давайте, валите на Муженко. Он тогда нам много интересного расскажет про гавнокомандувача. Ждем-с.
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Значит как в других странах министр обороны и нач.генштаба подадут в отставку в ожидании решения суда, да? А Гарант - Президент обратится с объяснениями к народу... - ведь министр обороны непосредственно назначается и подчиняется президенту...

Шучу я - пошлют они дружно и привычно народ Украины, мораль и ответственность на ЙУХ..!! И все утрутся до следующего склада..., а потом снова утрутся...
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Вот как стратегические склады нужно охранять...
Луценко о взрывах в Калиновке: Мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности - Цензор.НЕТ 8383
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15 дедов с берданками на охране складов 1200 гектар, которые даже забором не огорожены - это халатность?
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Дайте нам румынскую прокуроршу.....а алконавта с носоротой собутылкой отдадим взад
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Боєприпаси стільки років лежали на землі просто неба. Вони мабуть вже вкрились іржею і їх не можна вже використовувати. Це означає що вони є, що їх нема - один хрен. Ось в чому справа.
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навіть якщо й так, всерівно суть в іншому!!! суть в тому що нас знову.... в черговий раз
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Секунду.Снимки со спутников видившие беспилотник пробивший метровую бетонную стену бункера-Луценко уже не показывает?Халатность таки?А 2 дня прошло всего..
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раззвиздяйство и алкоголизм - это теперь диверсия?
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Юрий Витальевич, Вам-то хоть понятно, что состояние дисциплины во всех органах государственной власти, и вообще порядок в Украине на том же уровне, что и в Калиновке? Вы-то хоть знаете, сколько сомнительных фирмочек работают с государством (начиная от Зализныци до Натофгаза), выдаивая из бюджета миллиарды долларов? Вы-то разве не знаете, что доход от размещения незаконных торговых точек в одном только Киеве один миллион (!) долларов ежедневно(!!), а размер взяток (в день!) судьям/прокурВорам примерно такой же? Вам ли не знать, что почти все конвертационные центры работают под крышей СБУ и ГФС? И что все научные и околонаучные институты в Киеве (да и в стране) сдают в аренду фирмочкам площади на условиях, выгодных директорам этих "институтов"?
Наведите порядок в Киеве, Юрий Витальевич! Когда прекратятся потоки мзды в Киев, тогда, быть может, и на местах что-то начнет улучшаться. А пока что... Пока что все знают: дать на лапу надо дать в Киеве. Там все порешают. Пример: куда приехали "гости с подарком" в кабинет Холодницкого? То-то! В Киев.
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аж 17 военных охранников на целый артсклад !!!
при том что
На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб
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нет это не халатность это ад когда живешь по-новому.
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" Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц"
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Юрик, где и как ты там стоишь после пятого стакана с утра - нам абсолютно пох. Нам главное, чтобы склады не взрывались. Не так уж много у нас их осталось.
А что вы стрелочников найдете -так в том никто не сомневается.
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Алкаш расскажи об этом Матиусу, потому как тот наоборот утверждает, что НИКАКИХ диверсий не было.
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Алкаш спорит с подчиненным прихлебателем, который хорошо разбирается в тепловизорах. Прикольно.... Если бы не было так грустно......
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Cамое первое подозрение в служебной халатности по этому делу будет вручено куму Петру. Так Юра?
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Це не халатність а закон природи, як що в одному місці рительно охоронять на високому технічному рівні, (в місцях компактного проживання високопосадовців), то в других містах охрана буде деградіровать. Так шо по закону сохранєнія (держмайна) в його унічноженіі звичайно ніхто не винен або почті ніхто.
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Идеологическую диверсию совершили журналюги ICTV. Попёрлись на калиновский арсенал, со стороны леса, а потом, через проходную , вышли...Бдительный полицейский их засёк уже за территорией складов...Так, что хилая охрана, там всё таки есть, местами...
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Такая "халатность" со стороны чиновников (в том числе и военных) длится уже четвертый год агрессии против Украины.
Вместо адекватного отпора - сотрудничество и "борьба за мир" с агрессором.
Госизменой следует все это квалифицировать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛуценко о взрывах в Калиновке: Мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности. ВИДЕО
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