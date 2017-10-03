 Луценко о взрывах в Калиновке: Мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности. ВИДЕО

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"Относительно взрывов на складах в Калиновке. Следствие активно работает, несмотря на то, что там еще иногда взрываются боеприпасы. Буквально вчера я заслушал группу военных прокуроров и представителей Киевского научного института судебных экспертиз, которые вернулись с непосредственного места событий и докладывали мне первые результаты осмотра местности. Информация есть, но она в интересах следствия не может разглашаться. Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта. К сожалению, периметр этого объекта фактически был беззащитен. 17 военных охранников явно было недостаточно для обеспечения режима охраны объекта. Уже сегодня установлено, что этот режим массово нарушался с ведома и даже по приказу руководителя этой базы. В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", - заявил Луценко.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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А доказательства диверсии есть?
"Пока нет, но я стою."
Опять посадят дядю Ваню с берданкой.
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https://censor.net.ua/resonance/457686/katastrofa_v_kalinovke_vzryv_kotorogo_jdali
1 день назад - 27 сентября, в 22:00, на 48-м арсенале ВСУ в селе Калиновка Винницкой .... Около 5 км "периметра" вообще не имели ограждения, да и ...
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ну расскажи нам,что тебе за державу обидно.за ту,шо за поребриком
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А вот и нет. Вертикаль так вертикаль. Президент Украины несет конечную ответственность. Хотя давайте, валите на Муженко. Он тогда нам много интересного расскажет про гавнокомандувача. Ждем-с.
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Шучу я - пошлют они дружно и привычно народ Украины, мораль и ответственность на ЙУХ..!! И все утрутся до следующего склада..., а потом снова утрутся...
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Наведите порядок в Киеве, Юрий Витальевич! Когда прекратятся потоки мзды в Киев, тогда, быть может, и на местах что-то начнет улучшаться. А пока что... Пока что все знают: дать на лапу надо дать в Киеве. Там все порешают. Пример: куда приехали "гости с подарком" в кабинет Холодницкого? То-то! В Киев.
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при том что
На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб
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Юрик, где и как ты там стоишь после пятого стакана с утра - нам абсолютно пох. Нам главное, чтобы склады не взрывались. Не так уж много у нас их осталось.
А что вы стрелочников найдете -так в том никто не сомневается.
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Вместо адекватного отпора - сотрудничество и "борьба за мир" с агрессором.
Госизменой следует все это квалифицировать.
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