 Утром центральные улицы Киева перекрывали в связи с проездом кортежа высокопоставленного чиновника. ВИДЕО

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Около 11 часов утра полицейские перекрывали ул. Грушевского, а также улицы в районе метро "Арсенальная" в связи с проездом высокопоставленного чиновника. Кортеж из нескольких легковых машин сопровождают три микроавтобуса.
Согласно законодательству, охраняемыми на таком уровне лицами являются лишь руководители государства спикер ВР, Президент и премьер-министр.
Ранее СМИ сообщали о том, что возобновилась практика перекрытия дорог в связи с проездом кортежей первых лиц государства.
Стоит отметить, что в центральной части Киева сегодня, как и в несколько предыдущих дней, наблюдаются значительные пробки из-за реконструкции набережной.
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Ребята, избавляйтесь от феодализма.
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