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 Политика Украины
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Все про:Киев (18294) кортеж (256) охрана (649)

 Утром центральные улицы Киева перекрывали в связи с проездом кортежа высокопоставленного чиновника. ВИДЕО

Утром, 3 октября, центральные улицы Киева перекрывали в связи с проездом кортежа высокопоставленного чиновника.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Около 11 часов утра полицейские перекрывали ул. Грушевского, а также улицы в районе метро "Арсенальная" в связи с проездом высокопоставленного чиновника. Кортеж из нескольких легковых машин сопровождают три микроавтобуса.

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Согласно законодательству, охраняемыми на таком уровне лицами являются лишь руководители государства спикер ВР, Президент и премьер-министр.

Ранее СМИ сообщали о том, что возобновилась практика перекрытия дорог в связи с проездом кортежей первых лиц государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кортежи политиков и бизнесменов систематически нарушают ПДД. Среди них автомобили, на которых ездят Луценко, Ложкин, Котвицкий, Ахметов, - "Схемы". ВИДЕО (ИСПРАВЛЕНО)

Стоит отметить, что в центральной части Киева сегодня, как и в несколько предыдущих дней, наблюдаются значительные пробки из-за реконструкции набережной.
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А вы разве думали,что жить по новому,это как-то по другому ???
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Это лишь означает что датские парламентарии - ничего не решающие статисты.
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народ у нас профессиональные терпилы,еще с панщины повелось
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Кортеж вора Порошенко ничем не отличается от ранее кортежа вора Януковоща
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Жить по-новому. Ездить по-новому. Кушать по-новому. Судить по-новому. Все в нашей жизни стало обновленным, не похожим на старое! Одно не изменилось: врут по-прежнему. Перекрывать дороги для проезда чиновника - это азиатчина, худшие рецидивы совдепии и российского менталитета. Народ, тем не менее, проглатывает эти микроскопические реванши власти.
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С улыбкой вспоминаю программу, где снимали кортежи Витька Хама и говорили что в Голландии чиновники ездят на велосипедах.
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На коліна , холопи - Велика Людина проїхала !
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Дорогу герцогу де Маликорну!.. (с) "Город мастеров"
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 2 окт.
Шок! В Бурятии во время прыжка с парашютом разбился... типичный шахтер с Донбасса! Видео https://youtu.be/9c3yhRc3zw4

Утром центральные улицы Киева перекрывали в связи с проездом кортежа высокопоставленного чиновника - Цензор.НЕТ 5237
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зато шахтё знал где упадёт. даже вместо соломки - парашют подстелил!! ))
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Сын шахтёра приехал судебную реформу решать.
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Плохо это. Право на перекрытие улиц должно принадлежать только пожарной, скорой, и полиции, и то только в случаях когда требуется экстренное прибытие на место.
Ребята, избавляйтесь от феодализма.
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неужели прям как Янукович высоко сидит? Голова-то хоть не кружится?
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отвлекающий маневр. а именно в это время - эта уборщица из ап, инкогнито, на велосипеде пробиралась на своё рабочее место.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУтром центральные улицы Киева перекрывали в связи с проездом кортежа высокопоставленного чиновника. ВИДЕО
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