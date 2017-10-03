 В Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО

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17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова

в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.