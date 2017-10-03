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 В Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО

В апелляционном суде Днепра идет суд над и.о. первого заместителя начальника Генштаба генералом Виктором Назаровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания выступил один из потерпевших - отец погибшего в сбитом Ил-76 десантника, и объяснил, почему родственники добиваются справедливости в суде. Депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина опубликовала запись этого выступления.

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"Знаете за что нужно судить? Чтобы в будущем думали. Наших детей уже не вернешь... Чтобы эти мальчишки, которые пришли, слава Богу, живые... Езжу я туда в Марьинку и вижу, что там происходит и как эти солдатики там стоят... У Назарова все в шоколаде. Говорят, он не богатый, но шесть участков возле Киева, думаю, миллион долларов стоят. Зачем ему о чем то думать? Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей. Вот за что их судить надо. И не только его. И Муженко в этом виноват", - сказал отец одного из погибших десантников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших в Ил-76 украинских военных подали в суд из-за фильма о катастрофе, - адвокат

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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Какой стрелочник? Это непосредственный виновник, отдавший приказ на посадку самолета, зная наверняка, что его будут сбивать из ПЗРК. Поскольку предыдущий самолёт проскочил, то это ЧМО решило, что и следующий так же проскочит.
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зная наверняка, что его будут сбивать из ПЗРК... какой бред... Видимо вы суть процесса черпаете исключительно тут?

https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
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Пуски ПЗРК и обстрелы из мобильных ДШК - уже на тот момент не были диковинкой. Даже если б и не было информации, это аксиома: маломаневренную крупную цель будут валить.
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Думаю петя его выпустит,так как сам ему эту команду через муженко давал !
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все в чоколаде у всей секты, это у народа все плохо, плохо с работой, плохо с зарплатой , плохо с едою , или жрать или коммуналку платить, плохо с медициной не все доживут до конца реформы,....... в отличии от местного форумного паваритти не всем хочется петь от счастья чоколадного
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у нашего народа, плохо только с головой, все остальное последствия этого...
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у всего народа плохо , а у секты хорошо? тогда я не понял кто для кого, народ для власти,или власть для народа? не слишком ли безальтернативную губу раскатали? ... ню ню кто бы на какую высоту не взлетел , безальтернативно приземлиться на землю
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в апелляционном суде Днепра продолжается суд над генералом Виктором Назаровым, вот суть новости, но как же умело ее преподносят - "У Назарова все в шоколаде. Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей"

Да уж... А если вдруг приговор отменят? Что тогда? Зрада зрадная?
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Тогда полная безнадёга с этой властью, но! "Зима приближается!", т.е. выборы, и надеяться на что либо у них шансов мало.
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Скажу по секрету, по Конституции, которую тут так любят вспоминать когда речь идет о "Халявах", судебная власть это отдельная ветвь власти
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Вот именно - по Конституции, а не в реальности.
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А если приговор сделают жестче?? Или аппеляция только отменять умеет? Тогда антизрада антизрадная?
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Это будет серьезный прецендент и повод задуматься другим подобным армейским дебилам старой школы....
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а ты откуда такой адвокат этого гадёныша взялся?
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А ведь ничего не нужно было изобретать... Транспортники в зоне боевых действий работают только с прикрышкой!
В районе нашего аэропорта - безлюдье и дачи. За 1 км до и после Ила створ захода засыпать осколочными НУРСами - совсем не трудно было.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО
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