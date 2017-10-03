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 Политика Украины, Общество
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 "У Назарова все в шоколаде. Жалко уходить на зону от такой жизни хорошей", - в Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО

В апелляционном суде Днепра идет суд над и.о. первого заместителя начальника Генштаба генералом Виктором Назаровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания выступил один из потерпевших - отец погибшего в сбитом Ил-76 десантника, и объяснил, почему родственники добиваются справедливости в суде. Депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина опубликовала запись этого выступления.

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"Знаете за что нужно судить? Чтобы в будущем думали. Наших детей уже не вернешь... Чтобы эти мальчишки, которые пришли, слава Богу, живые... Езжу я туда в Марьинку и вижу, что там происходит и как эти солдатики там стоят... У Назарова все в шоколаде. Говорят, он не богатый, но шесть участков возле Киева, думаю, миллион долларов стоят. Зачем ему о чем то думать? Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей. Вот за что их судить надо. И не только его. И Муженко в этом виноват", - сказал отец одного из погибших десантников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших в Ил-76 украинских военных подали в суд из-за фильма о катастрофе, - адвокат

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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Какой стрелочник? Это непосредственный виновник, отдавший приказ на посадку самолета, зная наверняка, что его будут сбивать из ПЗРК. Поскольку предыдущий самолёт проскочил, то это ЧМО решило, что и следующий так же проскочит.
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зная наверняка, что его будут сбивать из ПЗРК... какой бред... Видимо вы суть процесса черпаете исключительно тут?

https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
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несмотря на давление этой твари+Муженко на свидетелей и экспертов
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"27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд огласил приговор Назарову: 7 лет лишения свободы. Суд постановил, что генерал достоверно знал, что аэродром Луганска находится под обстрелами и вооружением, способными ликвидировать самолеты.
"Никаких действий, направленных на защиту самолетов от поражения вблизи аэродрома в Луганске, Виктор Назаров не организовал. Совершено тяжкое преступление с косвенным умыслом", - зачитала судья."
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Пуски ПЗРК и обстрелы из мобильных ДШК - уже на тот момент не были диковинкой. Даже если б и не было информации, это аксиома: маломаневренную крупную цель будут валить.
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есть самолеты военные, есть гражданские.
если вы знаете военные для того и создают, что бы они принимали участие в военных действиях, а военные действия отличаются от мирных тем, что во время военных действий есть риск повреждения или уничтожения самолета с помощью стрелкового и ракетного вооружения противником
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И?..
именно это я и говорю: в условиях войны гарантированно будут пытаться сбить. Не этот, так другой. И если в условиях отсутствия мощной ПВО высота считается гарантией, то при заходе на посадку транспортник без зачистки местности уже гарантированно сбивается даже МЗА.
Уж молчу про МН17, когда кацапы заехали серьезной ПВО к нам...
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да организовывать надо, только и всего. Не "загрузил и отправил", как грузовик с кирпичом, а именно организовывать: дезинформация противника, ложные задачи, прикрытие самолетов. Если тысяча человек в Мелитополе знали, что он в такой-то час идет в Луганск - как долго это будет тайной для врага?
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Прикрытие должна была сделать десантура из аэропорта. Так было договорено.
Не смогла. Тупо не хватило людей.
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Ну, ночью там бы пять тысяч ничего бы не сделали. Лето 14го, нищая армия без ночников и тепловизоров.
А вот просто пустить начиная с высоты в 3 км 4 Су-25 по два перед и после Ила на расстоянии 2 км, чтоб он был в центре их квадрата - не велика премудрость. И они просто банально пусковым автоматом, не глядя, стреляют про земле осколочными НУРСами с интервалом в 1 сек. Уже сильно не повыделываешься, если тебе для пуска ПЗРК нужно секунд 10 стоят на открытой местности. То же и с ДШК/ЗГУ.
а так враг мало того, что спокойненько пустил ракету, так потом не менее спокойненько добил.
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Канешна! Ничего, что в бригаду накануне ВТА был звонок из оккупированного Луганска с предупреждением о том, что сепарам известно о готовящемся перелете каравана транспортников и что их будут сбивать. Об этом было доложено назарову, в ответ он послал матом. Так где бред, шановний?
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ звонили! Стрелков вон вообще кричал, Не летайте В НАШЕМ НЕБЕ, будем сбивать. И шо, надо было НЕ ЛЕТАТЬ???
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военно-транспортный самолет с десантом и предназначен для того, что бы перевозить десант в тыл противника, и конечно есть риск что его собьют!!!
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про тыл поподробнее, пжалста. Для справки, из вооружения у ИЛ-76 пара хвостовых пушек ГШ-23, защищающих заднюю полусферу. Они не в состоянии сами себя эффективно защищать.При отправке транспортников в ЛАП надо было хотя бы вертушек на прикрытие дать, как это делали в Афгане.
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чуть ниже это обсуждаем
кормовая пушка ночью бессильна. Хотя в Афгане на Ан12 использовалась "для профилактики": стрелок просто шмалял наугад по кустам и посадкам пока набирал высоту.
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та ладно. А в Днепре тогда что стояло? Или у меня с глазами летом 14-го было что-то не так?
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Сейчас есть, а тогда не было? У нас что, были закупки Ми-24 и Су-25?
Что, шесть-восемь машин не нашлось бы?
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открываем боевой устав транспортной авиации и читаем назначение и транспортировку десанта
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А ещё там "проскочило" 19ть бортов, без которых десантура в Аэропорту была обречена.
Вот токо в СМИ писать об этом не модно...
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эээ, постой! Нормальное, качественное выполнение своей РАБОТЫ - это не доблесть. Это норма. За это не дают медали. У хлебороба работа - хлеб собрать, у врача - людей лечить, шофера - баранку крутить.
У военного, штабиста - организовать то, что ему положено. Это не доблесть, это работа.
Ну, давай писать станем, что сто поездов прошло нормально или пятьсот метро.
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"Нормальное, качественное")) Обстановка не та, это не птицеферма или швейная фабрика... Вот скажи, поставив себя на место начальника штаба - не важно какая задача, ты - как начальник штаба гарантируешь 100%, что подчиненные, которых ты послал на задание, вернутся живыми? Вот ты ж обязан все предусмотреть - вот предусмотри так, чтобы никто не погиб
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И я и подчиненные знаем: нас могут убить.
Ну так давай, начнем вообще ничего не делать! Не будет летеха заставлять пацанов окопы рыть даже на временной остановке - все равно ж могут убить! не будем организовывать ПСС или прием разведгрупп - всё равно, завтра убьют! Будем пехтуру в автобусах по передку возить, чего уж там...
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Скажи, ты ознакомлен с материалами дела, чтобы судить заочно этого генерала? Какие были команды, какие возможности для прикрытия, какие данные разведки и др.
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я "ознакомлен" с десятилетним опытом Афгана. Принципиальных отличий нет - та же техника в небе, то же "партизанское" ПВО на земле.
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Думаю петя его выпустит,так как сам ему эту команду через муженко давал !
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все в чоколаде у всей секты, это у народа все плохо, плохо с работой, плохо с зарплатой , плохо с едою , или жрать или коммуналку платить, плохо с медициной не все доживут до конца реформы,....... в отличии от местного форумного паваритти не всем хочется петь от счастья чоколадного
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у нашего народа, плохо только с головой, все остальное последствия этого...
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у всего народа плохо , а у секты хорошо? тогда я не понял кто для кого, народ для власти,или власть для народа? не слишком ли безальтернативную губу раскатали? ... ню ню кто бы на какую высоту не взлетел , безальтернативно приземлиться на землю
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в апелляционном суде Днепра продолжается суд над генералом Виктором Назаровым, вот суть новости, но как же умело ее преподносят - "У Назарова все в шоколаде. Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей"

Да уж... А если вдруг приговор отменят? Что тогда? Зрада зрадная?
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Тогда полная безнадёга с этой властью, но! "Зима приближается!", т.е. выборы, и надеяться на что либо у них шансов мало.
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Скажу по секрету, по Конституции, которую тут так любят вспоминать когда речь идет о "Халявах", судебная власть это отдельная ветвь власти
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Вот именно - по Конституции, а не в реальности.
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А если приговор сделают жестче?? Или аппеляция только отменять умеет? Тогда антизрада антизрадная?
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Это будет серьезный прецендент и повод задуматься другим подобным армейским дебилам старой школы....
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а ты откуда такой адвокат этого гадёныша взялся?
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А ведь ничего не нужно было изобретать... Транспортники в зоне боевых действий работают только с прикрышкой!
В районе нашего аэропорта - безлюдье и дачи. За 1 км до и после Ила створ захода засыпать осколочными НУРСами - совсем не трудно было.
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как бы в Афгане не прикрывали, но все равно транспортники сбивали!
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много меньше, учитывая количество вылетов - этот Ил не единственный транспортник. В Афгане Ж/Д отсутствует как вид и все перевозки - только автоколонны или воздух.
Да сбивали, да гибла прикрышка, никогда нет 100% уверенности. У меня соседом был Костя Павлюков, он погиб на Су-25, поставив его под удар при прикрытии (подорвал себя гранатой после катапультирования)
Но ВООБЩЕ нихрена не делать?!!! Это преступление. Расчет ПЗРК или того же ДШК уже не так нагло будет работать, если в темноте где-то над головой штурмовики или Ми-24 "тропят" посадку НУРСами или КМГУ.
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по всей видимости хотели зайти по тихому, без огней. на это и делали ставку. то что первый борт прошел и по нему не сделали ни одного выстрела с одной стороны доказывает верный замысел
Ил-76 способен был сесть при повреждении даже двух двигателей
фатальным стала именно ЗУшка
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Должно быть, Вы никогда не слышали Ил-76. Слышно в ночном небе его километра на 3-4. А если на базе вылета, на курсе захода у тебя есть информаторы ( а вот это без комментариев в наших условиях), то ты просто знаешь, когда и с какого курса он придет. Первый прошел - враг получил подтверждение информации и уже встретил второй.
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слышать это одно, а знать местоположенние что бы навести ракету это уже совсем другое
насколько известно из трех ПЗРК, только одна попала в двигатель
а заходить возможно надо было с разных курсов, но это лишь мое мнение, принимает решение на вылет командир части, на посадку командир экипажа
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если у тебя информационное поле из России, оснащение оттуда же, то ты не только слышишь. Ты знаешь, когда и в каком количестве он вышел. Небо границ не знает и вся восточная Украина на ладони у их РЛС.
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это не причина для отказа выполнять боевую задачу
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Кстати, в Афгане никому и в голову бы не пришло садится по мирному - плавненькое снижение и заход по прямой.
Заходили спиралью в зоне действия наземного прикрытия (радиус примерно 3 км)
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при этом все равно потеряли 13 транспортных самолетов при заходах-взлетах с аэродромов
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13 за 10 лет, тысячи вылетов и 2 или 3 из сотни вылетов - есть разница? Теряли ж еще и Ан-30 и Ан-26, если не ошибаюсь.
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разницы между сбитыми самолетами нет, только если вы будете утверждать что эти 13 в Афгане сбили именно из-за халатности и бездеятельности по охране аэродрома
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Мою мыслю Вы не поняли.
Потеря 0,01 % боевых вылетов и 5% (УСЛОВНО) - это уже показатель.
Кстати, об организации полетов. В самый первый или второй день, мы тогда потеряли тоже Ил-76. Из-за непогоды и плохой организации он врезался в гору под Новый год-1980. Но тогда совковая секретность сыграла свою роль - экипажам доводили цель уже в полете. Вылетая, он не знал условий захода, шла одновременная высадка в Кандагаре, Баграме и Кабуле.
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я его не учитывал, только потери от огня противника
а мою мысль вы не поняли
вы настаиваете на халатности за которую должен отвечать генерал Назаров, я привел 13 случаев сбитых транспортников в афганской войне, при этом велось прикрытие по всем боевым уставам, но потери все равно были, сколько генералов в Афгане посадили за эти 13 самолетов?
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если б он организовал, но враг оказался удачливей - бывает. Это война. И одной пулей самолет сбивали, и три Стингера держал, всяко бывало.
Кстати, вовсе и не факт, что оказался бы: очко не железное, а вой ночью пяти-семи самолетов у тебя над головой - это реально страшно даже на учениях, когда ты точно знаешь, что тебе ничего не грозит. А когда ты стоишь в полный рост на открытой местности и не знаешь, не идет ли вот сейчас, в эту секунду бесшумно НУРС на тебя - уже неизвестно, как четко и слаженно ты будешь наводить ракету.
Но он ВООБЩЕ НИЧЕГО не сделал!
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"сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска" - похоже, многие забывают об этом. Это война, ребята. И судить нужно точно так же тех, кто пустил этих тварей на украинскую землю. Кто дал им в руки оружие и разрешил стрелять по нашим ребятам. Кто одобряет и поощряет это.
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Нам треба дострокові президентські. Наша однотурова помилка буде нашою КАТАСТРОФОЮ, якщо ми масово не будемо вимагати дострокові на вулиці
Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун
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Всего успешно село 19 бортов!
В тот день перед погибшим сел другой, по Афгански, почти вертикально и без огней.
Погибший ИЛ садился "по мирняку". Полого и сияя огнями как ёлка.
Назаров, походу, лично в том самолёте фары включал...
Как уже достало, что в этой стране всегда судят Козла Отпущения.
З.Ы.
Между прочим за ту операцию Порох НАГРАДИЛ Назарова орденом Богдана Хмельницкого.
Не знали? СМИ об этом не пишут.
Им главное ЗРАДУ нагонять. (((
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Тобто шпигун Порох нагородив диверсанта Назарова, а ти, засланий казачок, радієш???
Дострокові президентські
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То Юный Техник: там село Переможное всего в 2км от взлётки. Всех надо было "зачистить"??
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там и дачи есть, и даже моя . Кстати, разграблена ихтамнетами: они там стояли танками и лупили по аэропорту
Никто не говорит про ковровое бомбометание, как в Бамуте или Хаджое. Но беспокоящий огонь С-5, от которых мало пострадают люди за стенами, в пдвалах - вполне пригодился бы.
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И ещё. Тогда , даже если б каким то чудом послали штурмовики или вертолёты на прикрытие, они были бы слепы, небыло ночного видения у них, просто были бы ещё мишени для ПЗРК...
Да, всё было именно так плохо.
Не пошли борты, погибнет десантура в аэропорту. Пошли борты-могут сбить...
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От скажи: як тобі бути смердящим кацапом? Подобається?
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Дурко, шо ти верзеш? Якщо не бачиш, що Назаровим відволікають від Муженка та компаніі, то твої справи...
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А про кацапа: візьми люстерко та подивись )))
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Ми24 отнюдь не слеп, у него стоит станция. Понятно, что каждого муравья она не видит, но всё же. А ему, как и Су-25, и не нужно целиться - просто идти и просто бросать НУРСики. подъем осколков не более 150 м, это никак не угрожает ни ему, ни Илу.
Не говоря уж о том, что он куда лучше держит удар, как и Су-25. Да и поди попади в темноте, когда ни у него, ни у Су-25 не видно сопла, а ИК головка захватит только если ты сначала визуально обнаружишь и наведешь её на объект. При этом, повторюсь, ты весь такой стоишь в чистом поле, а где-то рядом рвутся НУРСы
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Эта инфа для Муженко. Муженко, тебя никто не отмажет ни на стадии суда ни после. Смотри и думай. Если есть компромат на гавнокомандувача, то вылаживай сразу. Тебе же не нужна автомобильная катастрофа.
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Муженко - ідейний українофоб. Але він хоче жити. Він може бути гарним свідком
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Моя точка зору така: коли народ почав піднімать питання щодо Іловайська, тут вже знадобився Цап Відбувайло.
На прізвище Назаров...
Як доказ-подивіться, про Муженка та Літвіна в ЗМІ повна тиша...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У Назарова все в шоколаде. Жалко уходить на зону от такой жизни хорошей", - в Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО
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