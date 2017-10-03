 "У Назарова все в шоколаде. Жалко уходить на зону от такой жизни хорошей", - в Днепре продолжается суд над генералом Виктором Назаровым. ВИДЕО

"Знаете за что нужно судить? Чтобы в будущем думали. Наших детей уже не вернешь... Чтобы эти мальчишки, которые пришли, слава Богу, живые... Езжу я туда в Марьинку и вижу, что там происходит и как эти солдатики там стоят... У Назарова все в шоколаде. Говорят, он не богатый, но шесть участков возле Киева, думаю, миллион долларов стоят. Зачем ему о чем то думать? Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей. Вот за что их судить надо. И не только его. И Муженко в этом виноват", - сказал отец одного из погибших десантников.
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17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
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"Никаких действий, направленных на защиту самолетов от поражения вблизи аэродрома в Луганске, Виктор Назаров не организовал. Совершено тяжкое преступление с косвенным умыслом", - зачитала судья."
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если вы знаете военные для того и создают, что бы они принимали участие в военных действиях, а военные действия отличаются от мирных тем, что во время военных действий есть риск повреждения или уничтожения самолета с помощью стрелкового и ракетного вооружения противником
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именно это я и говорю: в условиях войны гарантированно будут пытаться сбить. Не этот, так другой. И если в условиях отсутствия мощной ПВО высота считается гарантией, то при заходе на посадку транспортник без зачистки местности уже гарантированно сбивается даже МЗА.
Уж молчу про МН17, когда кацапы заехали серьезной ПВО к нам...
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это повод не выполнять боевые задачи?
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Не смогла. Тупо не хватило людей.
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А вот просто пустить начиная с высоты в 3 км 4 Су-25 по два перед и после Ила на расстоянии 2 км, чтоб он был в центре их квадрата - не велика премудрость. И они просто банально пусковым автоматом, не глядя, стреляют про земле осколочными НУРСами с интервалом в 1 сек. Уже сильно не повыделываешься, если тебе для пуска ПЗРК нужно секунд 10 стоят на открытой местности. То же и с ДШК/ЗГУ.
а так враг мало того, что спокойненько пустил ракету, так потом не менее спокойненько добил.
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кормовая пушка ночью бессильна. Хотя в Афгане на Ан12 использовалась "для профилактики": стрелок просто шмалял наугад по кустам и посадкам пока набирал высоту.
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Что, шесть-восемь машин не нашлось бы?
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Вот токо в СМИ писать об этом не модно...
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У военного, штабиста - организовать то, что ему положено. Это не доблесть, это работа.
Ну, давай писать станем, что сто поездов прошло нормально или пятьсот метро.
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Ну так давай, начнем вообще ничего не делать! Не будет летеха заставлять пацанов окопы рыть даже на временной остановке - все равно ж могут убить! не будем организовывать ПСС или прием разведгрупп - всё равно, завтра убьют! Будем пехтуру в автобусах по передку возить, чего уж там...
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Да уж... А если вдруг приговор отменят? Что тогда? Зрада зрадная?
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В районе нашего аэропорта - безлюдье и дачи. За 1 км до и после Ила створ захода засыпать осколочными НУРСами - совсем не трудно было.
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Да сбивали, да гибла прикрышка, никогда нет 100% уверенности. У меня соседом был Костя Павлюков, он погиб на Су-25, поставив его под удар при прикрытии (подорвал себя гранатой после катапультирования)
Но ВООБЩЕ нихрена не делать?!!! Это преступление. Расчет ПЗРК или того же ДШК уже не так нагло будет работать, если в темноте где-то над головой штурмовики или Ми-24 "тропят" посадку НУРСами или КМГУ.
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Ил-76 способен был сесть при повреждении даже двух двигателей
фатальным стала именно ЗУшка
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насколько известно из трех ПЗРК, только одна попала в двигатель
а заходить возможно надо было с разных курсов, но это лишь мое мнение, принимает решение на вылет командир части, на посадку командир экипажа
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Заходили спиралью в зоне действия наземного прикрытия (радиус примерно 3 км)
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Потеря 0,01 % боевых вылетов и 5% (УСЛОВНО) - это уже показатель.
Кстати, об организации полетов. В самый первый или второй день, мы тогда потеряли тоже Ил-76. Из-за непогоды и плохой организации он врезался в гору под Новый год-1980. Но тогда совковая секретность сыграла свою роль - экипажам доводили цель уже в полете. Вылетая, он не знал условий захода, шла одновременная высадка в Кандагаре, Баграме и Кабуле.
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а мою мысль вы не поняли
вы настаиваете на халатности за которую должен отвечать генерал Назаров, я привел 13 случаев сбитых транспортников в афганской войне, при этом велось прикрытие по всем боевым уставам, но потери все равно были, сколько генералов в Афгане посадили за эти 13 самолетов?
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Кстати, вовсе и не факт, что оказался бы: очко не железное, а вой ночью пяти-семи самолетов у тебя над головой - это реально страшно даже на учениях, когда ты точно знаешь, что тебе ничего не грозит. А когда ты стоишь в полный рост на открытой местности и не знаешь, не идет ли вот сейчас, в эту секунду бесшумно НУРС на тебя - уже неизвестно, как четко и слаженно ты будешь наводить ракету.
Но он ВООБЩЕ НИЧЕГО не сделал!
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Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун
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В тот день перед погибшим сел другой, по Афгански, почти вертикально и без огней.
Погибший ИЛ садился "по мирняку". Полого и сияя огнями как ёлка.
Назаров, походу, лично в том самолёте фары включал...
Как уже достало, что в этой стране всегда судят Козла Отпущения.
З.Ы.
Между прочим за ту операцию Порох НАГРАДИЛ Назарова орденом Богдана Хмельницкого.
Не знали? СМИ об этом не пишут.
Им главное ЗРАДУ нагонять. (((
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Дострокові президентські
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Никто не говорит про ковровое бомбометание, как в Бамуте или Хаджое. Но беспокоящий огонь С-5, от которых мало пострадают люди за стенами, в пдвалах - вполне пригодился бы.
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Да, всё было именно так плохо.
Не пошли борты, погибнет десантура в аэропорту. Пошли борты-могут сбить...
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Не говоря уж о том, что он куда лучше держит удар, как и Су-25. Да и поди попади в темноте, когда ни у него, ни у Су-25 не видно сопла, а ИК головка захватит только если ты сначала визуально обнаружишь и наведешь её на объект. При этом, повторюсь, ты весь такой стоишь в чистом поле, а где-то рядом рвутся НУРСы
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На прізвище Назаров...
Як доказ-подивіться, про Муженка та Літвіна в ЗМІ повна тиша...
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