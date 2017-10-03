 Если Рада не проголосует за изменения в кодексы, то вся судебная реформа накроется медным тазом, - Емец. ВИДЕО

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"В ходе судебной реформы должна быть сохранена система прозрачности. Фото и видеофиксация не должны быть ограничены, если это не закрытое заседание. Ограничивать присутствие в зале заседаний также нельзя. Ни одного шага назад в плане прозрачности не должно произойти. У нас вчера фракция (НФ. - Ред.) вчера собиралась. Рассмотрела этот вопрос именно в этом контексте. При сохранении прозрачности мы поддержим законопроект. На сегодня, мы идем на то, чтобы у нас в обед произошло голосование (по судебной реформе. - Ред.) в целом. Очевидно, что парламент готовится к тому, чтобы проголосовать успешно. Если не получиться это катастрофа. Серьезно. Если не насобираем на повторное второе чтение, тогда вся судебная реформа накроется медным тазом. Судьи-коррупционеры пожизненно остаются на своих должностях, и уже никто их оттуда никак не сковырнет. Никакой судебной практики, ничего не будет. Если отправят на повторное второе чтение, то эта процедура не дает возможности его рассматривать так полноценно. А, во-вторых, когда это будет? Не раньше чем через несколько месяцев, а правок меньше не станет. Если сейчас мы не найдем голосов, почему мы их должны найти после повторного второго чтения?", - заявил Емец.
Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Рассмотрение законопроекта, к которому подано 4383 поправки, депутаты рассматривают в течение семи пленарных дней и рассмотрели уже почти до 4 тыс. правок. Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем в течении одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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