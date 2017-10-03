EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  333  18
Все про:ВР (23075) судебная реформа (640) Емец (181)

 Если Рада не проголосует за изменения в кодексы, то вся судебная реформа накроется медным тазом, - Емец. ВИДЕО

Парламент готовится к успешному голосованию по судебной реформе.

Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп (НФ), первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...

"В ходе судебной реформы должна быть сохранена система прозрачности. Фото и видеофиксация не должны быть ограничены, если это не закрытое заседание. Ограничивать присутствие в зале заседаний также нельзя. Ни одного шага назад в плане прозрачности не должно произойти. У нас вчера фракция (НФ. - Ред.) вчера собиралась. Рассмотрела этот вопрос именно в этом контексте. При сохранении прозрачности мы поддержим законопроект. На сегодня, мы идем на то, чтобы у нас в обед произошло голосование (по судебной реформе. - Ред.) в целом. Очевидно, что парламент готовится к тому, чтобы проголосовать успешно. Если не получиться это катастрофа. Серьезно. Если не насобираем на повторное второе чтение, тогда вся судебная реформа накроется медным тазом. Судьи-коррупционеры пожизненно остаются на своих должностях, и уже никто их оттуда никак не сковырнет. Никакой судебной практики, ничего не будет. Если отправят на повторное второе чтение, то эта процедура не дает возможности его рассматривать так полноценно. А, во-вторых, когда это будет? Не раньше чем через несколько месяцев, а правок меньше не станет. Если сейчас мы не найдем голосов, почему мы их должны найти после повторного второго чтения?", - заявил Емец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консультации по пенсионной реформе завершились, Рада может принять ее уже сегодня, - Денисова

Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Рассмотрение законопроекта, к которому подано 4383 поправки, депутаты рассматривают в течение семи пленарных дней и рассмотрели уже почти до 4 тыс. правок. Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может продолжаться дольше, чем в течении одного заседания, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И Емец пусть накроется со своими подельниками. 2 раза подонок маскировался по нормального, избирался по моему округу. Но вот чмо проявилось.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коррумпированные судьи писали кодексы, и Емец думает, что эти кодексы надо принимать? П...ц просто. Не, не п...ц, а Емец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что накроется? Судебная система? Тазом? Круто. Только что с тазом, что без таза, ...опа одна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся суд.реформа это и есть медный таз с шоколадом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они туда заходят ,и сразу получают спец.укус ! противоядия не существует !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
но доктора говорят,что инкубационный период у всех по разному....длится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если рада проголосует эти изменения то тазом накроется вся страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вся наша судова система вже давно накрита мідним тазом. Так шо нє раскачівайте лодку. І собачу будку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кручу-верчу-выиграть хочу ,чтобы вы не приняли,вам конец ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты прав,эта рита или рит ваще не имеет отношения к судебной реформе
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли Рада не проголосует за изменения в кодексы, то вся судебная реформа накроется медным тазом, - Емец. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти