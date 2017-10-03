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 Политика Украины, Спорт
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Все про:конфискация (406) Луценко (7154) Металлист (151) стадион (183) футбол (3206) Харьков (4438) Курченко (417)

 Суд конфисковал у Курченко в госсобственность ФК "Металлист", - Луценко. ВИДЕО

Суд конфисковал в собственность государства харьковский футбольный клуб "Металлист".

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков анонсировал возвращение местного футбольного клуба "Металлист" в собственность государства. Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, решение о возврате уже принял суд.

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"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром (юстиции Павлом Петренко. - Ред.) мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал Генпрокурор.

Отметим, ранее собственником ФК являлся беглый зиц-олигарх Сергей Курченко.

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"Это уже второй случай спецконфискации именно имущества, не денег. Первый был Одесский нефтеперерабатывающий завод", - добавил Генпрокурор.
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Сергей Васьков. яркий пример Ху-ловского прихвостня, он и ему подобные пользуется любой ложью для созданием разных фейков.
Взяв фото бабушки из московского метро на станции "метро Киевскаяна" приклеил в фотошопе пороха.

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Нехай тренуються конфісковувати... Досвід згодиться для шикаладних фабрік і багато чого ще.
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чтобы гепе подарить, предварительно отмыв через него надцать миллионов.
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Что и зарплаты из бюджета будут платить?
Лучше эти суммы отдайте на нужды АТО-шников!
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Да, серьезный актив. У него, случайно, еще какого-ньть зоопарка нет? А то и его можно на государство повесить.
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Зоопарк страусов уже коннфискован у Януковича.)))))
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не был.
а конфисковать разве можно не в собственность государства ?
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Поверніть Харкову Металіст! Був же нормальний клуб!
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о, нормально. Ярославский потом выкупит и деньги в бюджет. часть стырят канечно, но что то попадет в бюджет. для ФК точно лучше
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Підкажіть, де грає "Металіст"..? Не той, що "...-1925", а Курченків... А що конфіскували: стадіон, гравців, інфраструктуру..?
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власну команду - СК «Металіст» - створили і представники Сергія Курченка.[1] У липні−жовтні 2016 року СК «Металіст» виступав у вищій лізі чемпіонату Харківської області[4] і за результатами сезону посів останнє місце у турнірній таблиці.[5] У 2017 році команда С. Курченка не бере участі у жодних змаганнях під егідою ПФЛ, ААФУ чи ХОФФ і де-факто припинила існування.[6]
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курченко, в данном случае, перекрестился и веселый смайлик генпйокуйойу отправил))
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Ото прокурора нам прислали з Марсу, Металіст завжди був або ув комунальній власності або в приватній, і ніколи не був державним .
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Вон оно чем юрасик занимается.Возвращает уже непонятно что,не понятно зачем? А дело Майдана и громких убийств - то такэ.
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Да ,при Курченко и Коломойском футбольные клубы загнивали. Сейчас круто в гору шагнут.
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Метал загнулся как раз при Курченко. А классный он был клубом при Ярославском у которого шавка Януковича отжала этот клуб.
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У меня стойкое ощущение какого-то сюрреализма, чес слово. И это- уже не наркоз. Это- наши новости, от Югика. Пичалька...
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какой нужный актив так сказать потенциальный локоматив экономического роста и самое главное в нужное время
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Оголосіть прибутки від клубу? Може там гравці валізами гроші власнику приносять?! Чи клубна інфраструктура дає надприбутки?!
Це вже навіть не смішно - на державу повісили всі витрати по утриманню збиткової організації і тим пишаються...
Югика на міністра економіки!!! Не те що діплому, а навіть розуміння ніякого нема... Неперевершений міністр буде.
Крезішапіто, млять...
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читаю комментарии и поражаюсь количеству маргарина в мозгах) Ярославский - действуй!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд конфисковал у Курченко в госсобственность ФК "Металлист", - Луценко. ВИДЕО
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