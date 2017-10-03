 Суд конфисковал у Курченко в госсобственность ФК "Металлист", - Луценко. ВИДЕО

По его словам, решение о возврате уже принял суд.
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"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром (юстиции Павлом Петренко. - Ред.) мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал Генпрокурор.
Отметим, ранее собственником ФК являлся беглый зиц-олигарх Сергей Курченко.
"Это уже второй случай спецконфискации именно имущества, не денег. Первый был Одесский нефтеперерабатывающий завод", - добавил Генпрокурор.
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Взяв фото бабушки из московского метро на станции "метро Киевскаяна" приклеил в фотошопе пороха.
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Лучше эти суммы отдайте на нужды АТО-шников!
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а конфисковать разве можно не в собственность государства ?
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Це вже навіть не смішно - на державу повісили всі витрати по утриманню збиткової організації і тим пишаються...
Югика на міністра економіки!!! Не те що діплому, а навіть розуміння ніякого нема... Неперевершений міністр буде.
Крезішапіто, млять...
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