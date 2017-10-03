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 Киевские новости
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Все про:безопасность (627) Киев (18292) улица (163) видеонаблюдение (138)

 "Уже найдено несколько человек, давно находящихся в розыске", - в Киеве начала работу новейшая видеосистема наблюдения за порядком на улицах. ВИДЕО

Десять пойманных преступников, четыре раскрытых убийства и более трех сотен доведенных до суда дел. Это статистика работы недавно установленной столичной видеосистемы в рамках программы "Безопасный город".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, в Киеве уже установлено более 4 тысяч камер способны найти человека, разыскать автомобиль и проследить за работой дорожников. И сеть системы видеонаблюдения за улицами столицы постоянно расширяется.

Киевский центр обработки данных записывает терабайты видео ежемесячно, а камеры способны распознать разыскиваемые автомобили в общем потоке или идентифицировать человека. Специальные камеры с функцией распознавания лица человека уже несколько месяцев проходят тестирование на нескольких станциях метро.

Записи центра помогают в расследовании преступлений и обстоятельств ДТП.

"Раскрыто несколько преступлений, найдено несколько человек, которые достаточно давно находятся в розыске", - объясняют сотрудники центра обработки данных.

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Все повертається на свої місця-потім жорсткі диски з терабітами інфи будуть складати на прості металеві стелажі десь в архіві.
Збільшується лише кількість інформації,проте суть незмінна
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провісник Всевидячого Ока! користь тут двохстороння )))))
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Пока в Печерске жгут машины и копы никого поймать не могут!
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пильне око - кацапура прочитает как "пыльное очко" ))))
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велика рогата худоба - велИкая рогАтая худобА ))))
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"Когда я учился в школе, при СССР,мама посылала меня в магазин и давала рубль. Я приносил батон,30 яиц,2 шоколадки,5 пирожков,бутылку лимонада, мороженое и банку сгущенки....Сейчас это невозможно!!!Понатыкали камер" :D
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хорошая новость,очень хорошая - хотелось бы не только в Киеве
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Хотелось бы и видеорегистраторы на дорогах .
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в дверь не стучат, а дурь в унитаз уже спущена.
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распил бабла чудовый))))
опен си ви проекты школьников и студентов
как обмануть чтение камер - читайте на хабре и в сети
и запомните!!!!!!
наблюдением не ловят бандитов
этим способом пытаються изучить и направлять в дальнейшем действия людей
управлять толпой, если короче)
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они в голубом вагине метро не ездят, мерседес в вагон не помещается.
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Можно и без камер преступников ловить. Просто заходите в ВР , КМ и АП, берёте любого "под белы ручки" , попадание будет в 99 случаях из ста.
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все что не делаеться усе погано,уси на майдан короче
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я знаю одного человечка с Киева ,обьявленого в розыск....он депутат Киевского горсовета сейчас...и смеется над мусорами,задавая им простой вопрос-я В РОЗЫСКЕ,но при этом уже дважды депутат Киевсовета и никто меня не ищет...
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та че там очковать ? отрастить всем бороды как у усамы бен ладена, и побрить бошку налысо. эта система через раз срабатывать начнет, на каждого, и ее выключат.
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"Уже найдено несколько человек, давно находящихся в розыске", - в Киеве начала работу новейшая видеосистема наблюдения за порядком на улицах - Цензор.НЕТ 6242Роздрукуй та прикріпи до окулярів. Камера не зможе ідентифікувати обличчя.
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Бред. Современная система идентифицирует по очень многим параметрам. Глаза. Форма ногтей. Форма/длина пальцев. Нос. Рост. Анализ походки. Одежда.
Замаскироваться можно. Теоретически. Но для этого надо быть крутым профессионалом, иметь спецсредства, мощное прикрытие и знать систему. А кустарные клееные усы, очки и прочие кепки/куртки/юбки и т.д. - просто смешно.
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Мова іде про ідентифікацію саме обличчя.
Інші перераховані Вами ознаки отримати важче ( наприклад , у натовпі, метрополітені,особливо + зимовий одяг - рукавички, шапка,неоптимальне освітлення...)
до того ж - багатофакторна ідентифікація досі вельми складна на програмному рівні.
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А тепер потрібно аудіосистему, щоб виявленим злочинцям зачитала обвинувачення, робота, щоб затримав і автоматичну систему для утримання затриманих в клітці повний термін без амністій.
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Лучше поставьте камеры в судейских и прокурворских кабинетх. Узнаете много интересного.
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нда..от еще не дай Бог какого-то убьют-посмотрим на ваше кино, когда журналисты находят видео, которое полисмены собрать не могли....
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Скоро менты без этих камер да без мобильных операторов в туалет сходить не смогут, потому что собственного *** не найдут.
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Крупное ворьё камеры не ловят. Они на хозяев не кидаются.
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Попередили всіх, хто має причини ховатися від закону: ховайте мармизи, за вами слідкують !
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В руках нашил властей.... Это очень плохая новость. Более подробно расписывать смысла нет - вменяемые и так понимают, а олигофренам доказывать бесполезно.
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і добре. а то жлобня вулична вже думає що вони хазяева міста.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Уже найдено несколько человек, давно находящихся в розыске", - в Киеве начала работу новейшая видеосистема наблюдения за порядком на улицах. ВИДЕО
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