 "Уже найдено несколько человек, давно находящихся в розыске", - в Киеве начала работу новейшая видеосистема наблюдения за порядком на улицах. ВИДЕО

Киевский центр обработки данных записывает терабайты видео ежемесячно, а камеры способны распознать разыскиваемые автомобили в общем потоке или идентифицировать человека. Специальные камеры с функцией распознавания лица человека уже несколько месяцев проходят тестирование на нескольких станциях метро.
Записи центра помогают в расследовании преступлений и обстоятельств ДТП.
"Раскрыто несколько преступлений, найдено несколько человек, которые достаточно давно находятся в розыске", - объясняют сотрудники центра обработки данных.
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Збільшується лише кількість інформації,проте суть незмінна
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опен си ви проекты школьников и студентов
как обмануть чтение камер - читайте на хабре и в сети
и запомните!!!!!!
наблюдением не ловят бандитов
этим способом пытаються изучить и направлять в дальнейшем действия людей
управлять толпой, если короче)
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Замаскироваться можно. Теоретически. Но для этого надо быть крутым профессионалом, иметь спецсредства, мощное прикрытие и знать систему. А кустарные клееные усы, очки и прочие кепки/куртки/юбки и т.д. - просто смешно.
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Інші перераховані Вами ознаки отримати важче ( наприклад , у натовпі, метрополітені,особливо + зимовий одяг - рукавички, шапка,неоптимальне освітлення...)
до того ж - багатофакторна ідентифікація досі вельми складна на програмному рівні.
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