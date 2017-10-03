 "Уже найдено несколько человек, давно находящихся в розыске", - в Киеве начала работу новейшая видеосистема наблюдения за порядком на улицах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН , в Киеве уже установлено более 4 тысяч камер способны найти человека, разыскать автомобиль и проследить за работой дорожников. И сеть системы видеонаблюдения за улицами столицы постоянно расширяется.

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Киевский центр обработки данных записывает терабайты видео ежемесячно, а камеры способны распознать разыскиваемые автомобили в общем потоке или идентифицировать человека. Специальные камеры с функцией распознавания лица человека уже несколько месяцев проходят тестирование на нескольких станциях метро.Записи центра помогают в расследовании преступлений и обстоятельств ДТП."Раскрыто несколько преступлений, найдено несколько человек, которые достаточно давно находятся в розыске", - объясняют сотрудники центра обработки данных.