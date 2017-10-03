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 Ночью во Львове сгорело отделение "Сбербанка России", - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 3 октября во Львове сгорело отделение "Сбербанка" на проспекте Вячеслава Черновола, 2Б.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.

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"3 октября в 2:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г.. Львове на пр. Черновола, 2 "б". Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении Львовского отделения №5 "Сбербанка России". На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения государственных пожарно-спасательных частей № 1 и №3 г.. Львова и учебная пожарно-спасательная часть Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. В результате пожара, огнем уничтожены оргтехника и мебель на площади 25 кв.м. Пожар локализован в 02:50 и ликвидирован в 3:06. К ликвидации пожара привлекли 19 спасателя и 4 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.

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Ночью во Львове сгорело отделение Сбербанка России, - ГСЧС 01Ночью во Львове сгорело отделение Сбербанка России, - ГСЧС 02

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Ночью во Львове сгорело отделение Сбербанка России, - ГСЧС 03

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злой крот - было бы еще печальнее, если сгорел бы вместе с работниками на оккупанта..
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Рузгий пукан сдетонировал от львовского хфашизма и спалил скрепный банк
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Сгоревшее помещение за недорого купит слепой траст и будет еще один магазин шыкалада
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понимаю твою радость!
соевых набирают на работу, а им же нужно платить)))
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кацапа,то твоя касса сгорела .ты так и не вьехал?
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Ну як же кацапські повії та до цієї новини порошенка та не приплетуть!!!
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Я б не дуже радів. Це може бути і провокація. Вчора писали про затримання групи провокаторів такого типу.
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Воспитательницу заметили?))))) Она кандидатура на все случаи жизни.
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горе то какое...и где теперь еврооптимисты харчеваться будут?
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Перейдут в соседнее здание. Разницы никакой. Хозяин один))))
Ночью во Львове сгорело отделение "Сбербанка России", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8395
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Скажите, что это решает? Лучше бы на передовой спалили парочку ради таких танков! Это мне напоминает бежавший с фронта батальон Прикарпатье. На Майдане тусили! А в когда после майдана с грехом пополам отправили в АТО, при первой же опасности начали драпать!
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Низя, у нас перемирие. Та не сразу они и драпали. Драпанули когда командование разбежалося. Генералы бежали впереди.
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...содрал картинку и поменял оформление рабочего стола
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Кадило кацапы дебильные оставили не в том месте вот и результат. К ним просто еще новый закон не поступил.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования противопожарной безопасности для религиозных объектов, в которых подробно оговаривается порядок зажжения кадила. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе указывается, что разожжённые кадила можно ставить исключительно на негорючее основание в специально отведённом месте.
Ночью во Львове сгорело отделение "Сбербанка России", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6691
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ну так компьютеры на ночь с розетки надо вытягивать противопожарную безопастность никто неотменял
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скорее не надо называться "сбербанком россии"...
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Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (с)
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а тушить то зачем? не давать, чтобы огонь перекинулся на соседние здания и пусть себе горит.
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Чтобы выразить сочувствие сотрудникам банка,предлагаю на одной из львовских радиоFM поставить украинскую народную песню - Горила сосна палала...
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напевне.. Може не мали дозвільних документів, не подали декларацію про укладання договору оренди та відповідність? протипожежна сигналізація не була виведена на пульт та не мали акту прихованих робіт...Тому і проводка могла замкнути. Керівника затримати та притягнути за 270 КК))) До речі Укрсоцбан, який був юнікредит викупив російський альфабан))) звичайно із згоди НБУ)))
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Вот умеют же люди, когда хотят. За каждым чудом стоит умелый кудесник.
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Кацапські банки треба не палити а конфісковувати. В майно яке згоріло вкладені гроші - а воно могло б служити Україні.
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Не успели конфисковать, не достаточно было времени.
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хто бере естафету Тернопіль, Одеса, Дніпро?
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Хорошая новость, Рагули без работы остались! Польша ждёт вас, параши некому убирать
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Кацапы без денег остались и место освободили!
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параши там кацапы убирают поскольку, к другому труду не способны.
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А ведь пожары могут не только горе приносить.... Очень позитивная новость!
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Ну, в идеале во Львове вообще не должно было такое отделение появиться. Не те уже бандеровцы, не те... Только через три года войны сподобились.
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в ідеалі Україна стане федеративною,і у Львові не буде не лише філіалів московських фірм (понавідкривалось,бл..ь ,у Києві) ,але й радіо "шансон","Пятніца" і "русское радіо"
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
І перестань писати нісенітниці.
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Вони не виконували закон про мову -вивіска повинна бути українською. ))
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Я чомусь думав що в цій будівлі давно якийсь " Львівський круасан " чи ще щось, а вона тільки но від " сбербанка расії " вигорає ...... Але мабуть дезінфекція все ж потрібна була....
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Благодаря Лерке-алкашке, ставленник ПЭТРЕ-БАРЫГЕ-МРАЗИ МАРОДЕРУ ура Украине уничтожено сколько банков ? Рефинансирование разворовано олигархами, ДЕНЬГИ ПРОСТО СП...ДИЛИ
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эта новость должна звучать примерно так . "во Львове произошел пожар . ничего важного не сгорело "
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочью во Львове сгорело отделение "Сбербанка России", - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
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