 Ночью во Львове сгорело отделение "Сбербанка России", - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

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"3 октября в 2:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г.. Львове на пр. Черновола, 2 "б". Пожар возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении Львовского отделения №5 "Сбербанка России". На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения государственных пожарно-спасательных частей № 1 и №3 г.. Львова и учебная пожарно-спасательная часть Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. В результате пожара, огнем уничтожены оргтехника и мебель на площади 25 кв.м. Пожар локализован в 02:50 и ликвидирован в 3:06. К ликвидации пожара привлекли 19 спасателя и 4 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.
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соевых набирают на работу, а им же нужно платить)))
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования противопожарной безопасности для религиозных объектов, в которых подробно оговаривается порядок зажжения кадила. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В документе указывается, что разожжённые кадила можно ставить исключительно на негорючее основание в специально отведённом месте.
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І перестань писати нісенітниці.
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