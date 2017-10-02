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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8942) майдан (4516) МВД (8424) оружие (4173) Национальная гвардия (1289) Горбатюк (251)

 ГПУ обнародовала записи разговоров о махинациях с разрешениями на оружие для руководства силовых ведомств. АУДИО

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк обнародовал записи прослушивания разговоров нынешнего руководителя департамента общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка и начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Игоря Бабича о махинациях с разрешениями на оружие для руководства силовых ведомств в 2016 году

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве 2 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Тексти".

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Подозреваемым по делам Майдана не мешает оставаться на высоких должностях то, что из разговоров на аудиозаписях можно сделать выводы о признаках должностных преступлений, включая подделкой документов. Адвокат Небесной сотни, комментируя содержание разговоров, риторически спрашивает: "можно ли считать, что Гриняк может влиять на свидетелей, других подозреваемых? Можно ли считать, что Гриняк или Бабич могут использовать свои должности для противодействия следствию?".

В частности, первая запись - это разговор Владимира Гриняка, подозреваемого в координации штурма Майдана 18 февраля и ряде других правонарушений, с Игорем Бабичем, который стал новым подозреваемым в этом производстве.



Гриняк дает указание Бабичу подделать документы и уверяет, что распишется в них за других людей (видео Департамента специальных расследований Генпрокуратуры)

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На записи слышно, как Гриняк отдает распоряжение Бабичу, хоть и не является его руководителем, о том, кому и какие разрешения на оружие выдавать, в том числе задним числом. Звучит фамилия Юрия Аллерова, нынешнего руководителя Нацгвардии, которому Гриняк распоряжается выдать разрешение на продажу оружия после покупки, которое, вероятно, не было зарегистрировано.

Они также договариваются о том, кто из них будет писать заявления вместо Аллєрова и других, и кто вместо них распишется.

Владимир Гриняк на время Майдана был заместителем руководителя Департамента общественной безопасности МВД, а Бабич - его подчиненным. Сейчас Гриняк работает в Управлении общественной безопасности Нацгвардии, а Бабич руководит Департаментом превентивной деятельности Национальной полиции, который, в частности, заведует разрешениями на оружие.

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На второй записи Гриняк рассказывает неизвестному, что идет забирать разрешение для Мусиенко, руководителя управления по вопросам реформирования СБУ. По процедуре, Мусиенко должен забирать свое разрешение сам. Вместо него забрать документ мог лишь человек, который имеет нотариально заверенную доверенность, в которой Гриняка не было.



Гриняк забирает разрешения на оружие за других людей вопреки установленной процедуре

На третьей аудиозаписи, как видно из расшифровки и подписей Департамента, Гриняк договаривается с руководителем Службы внешней разведки Виктором Гвоздем, что передаст последнему разрешение на оружие, которое тот имеет на руках, очевидно, без действующего разрешения.



Гриняк передает свежий разрешение на оружие голове СВР, который носил пистолет без действующего разрешения

Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности начальнику департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорю Бабичу. Во время Майдана Бабич занимал должность главного инспектора отдела Департамента общественной безопасности МВД.

Бабича подозревают в причастности к разработке постановлений Кабмина о предоставлении разрешения на использование спецсредств (гранат) производства Российской Федерации против участников мирных акций в феврале 2014 года. По данным следователей, они также раздавали деньги в конвертах правоохранителям, которые были задействованы в противодействии участникам мирных протестов.
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Та невже ..?
Невже ще є ті , хто чогось чекає ?
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"...блажен , хто нічого не чекає - бо не бути , йому , розчарованим.." (с)
Соррі за банальність , але для того , аби очікувати змін треба розуміти ЩО саме ти хочеш , а головне - кожен день щось робити для цього ...
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От Судей при Януковиче? Нет. Но Власть Это не интересует! Эти Судьи Очень удобны! Можно просто посадить! За Антимайдан! Или повысить!
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А чудо - ось воно. Прийшло. Одне суцільне чудо-юдо. Стоголове... А ось богатирів не видно. Прийдеться, видно, народу самому голови чуду-юду стинати. І найстрашніша та найогидніша голова - корупція.
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без ночи ножей демокртии не будет

нужно подводить черту под прошлым !
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сцуд будет настоящий, шыкаладный, никто из гэбни и мусорвы не пострадает
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дерибанят страну отвлекая электорат представлением имитации деятельности...
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... цирковым представлением имитации деятельности...
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Шокорылый петя смеется!)) Не качайте яхту! Шоко-мразь совсем реальность попутала... срать они на народ хотели....
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и соевая пистота трещит о том везде что народу нельзя легально продавать короткоствольное оружие? прелестно.
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Вооружаются, сцуки. Эти будут отстреливаться до последнего, но для начала пошлют всяких саш и гыгов на амбразуру.
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Ты,югик,как не шифруйся,а тебя посадят.Хоть и твоя жена с ребятенками будут властвовать над деньгами.
Тюрьма твой дом.Сраный генрокугор
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и это только 0,00000000001 часть того, что нам решили показать, преследуя свои корыстные интересы...
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Згідно за Законом про люстрацію їх мали звільнити ще у 2014 році, чому сАбаков кладе на цей закон, а Югік нетверезий ніяк не протидіє цьому, а що Порошенко?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГПУ обнародовала записи разговоров о махинациях с разрешениями на оружие для руководства силовых ведомств. АУДИО
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