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 Задержана хозяйка запорожского хостела, где при пожаре погибли 5 человек, - Нацполиция. ВИДЕО

пожар хостел

В Запорожье задержана хозяйка хостела, при пожаре в котором погибли пять жильцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.

Также читайте: Сгоревший хостел в Запорожье работал нелегально, - ГСЧС

"Относительно ночного пожара помещения по улице Жуковского сообщаю, что предварительная причина пожара: воспламенение электросети в коридоре второго этажа. В результате погибло 5 человек. По данному факту Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. - Ред.). Кроме этого по ст. 208 КПК Украины задержана хозяйка помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания. Следственные мероприятия продолжаются", - написал он.



Напомним, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов - четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Главное управление ГСЧС в Запорожской области сообщило, что хостел работал с конца 2016 года, за это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.

Задержана хозяйка запорожского хостела, где при пожаре погибли 5 человек, - Нацполиция 01

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Обычно наши органы в подобных случаях задерживают уборщиц,а тут сразу директора.Прогрессируют.
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У вас есть основания утверждать обратное?
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Стоп-стоп-стоп! Уважаемый Цензор, вы только несколько часов назад нам написали, что, по информации некоего лжеца и негодяя, а именно: "По данным М.Дрозденко, субарендатор погиб во время пожара".(с). При этом, эта гнида, который М. Дрозденко, упирала на то, что оно понятия не имело о том, что там, в его помещении размещается... Мне хреново, Уважаемый Цензор... Нас снова нойопывают...
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За несколько часов могли провести не один допрос и уточнить информацию. А мы на тех допросах не были. И судить не можем, как было.
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Так это вы там не были. А я - сужу по тексту предоставляемой нам информации. И кого там допрашивали??? Мертвого субарендатора? Которая эта несчастная тетка? Которая- вроде как мертвая? Сгоревшая, во время пожара... Так? Смайлик- неуместен, но куда же без него:
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Могу предположить.
Допросить могли: выживших жильцов первого этажа, соседей, ЖЭК, Водоканал. И всех спросили: кто брал деньги, кто поселял, кто решал все вопросы. И могло оказаться, что никакого субарендатора нет. За несколько часов картина преступления могла поменяться кардинально.
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Сдавала комнаты!!! ?
Хозяйка... чего? Бизнеса? Ключей от комнат?
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Хозяйка помещения. Хозяйка бизнеса, который осуществлялся путем сдачи комнат. И ключи, как ни странно, тоже ее.
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На месте родственников погибших я бы с ней без полиции разобрался
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Разбирайтесь с умышленными убийцами. На этой - лишь преступная халатность, приведшая к тяжким последствиям.
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Интересно сколько она еженедельно и кому отстегивала, чтобы ее бизнес работал незарегистрированным?
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А могли и не знать. Запросто. Прошло ведь меньше года, как она открылась.
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Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
2. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі,... якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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Ця халупа стоїть біля Центрального ринку. В ній ночували іногородні що привозили товар на продаж. Швидше за все грілись електричними приладами, ось і влаштували пожежу. Всі діла.
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to Akela ///
Да я могу выстроить последовательность и понять кто есть кто...
Вопрос в другом, эти фейсбучные комментарии похуже будут надписей на заборах!!!
Уж если они дают превью или что-то в этом роде, то пусть делают это профессионально!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержана хозяйка запорожского хостела, где при пожаре погибли 5 человек, - Нацполиция. ВИДЕО
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