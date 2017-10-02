 Задержана хозяйка запорожского хостела, где при пожаре погибли 5 человек, - Нацполиция. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша.
"Относительно ночного пожара помещения по улице Жуковского сообщаю, что предварительная причина пожара: воспламенение электросети в коридоре второго этажа. В результате погибло 5 человек. По данному факту Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. - Ред.). Кроме этого по ст. 208 КПК Украины задержана хозяйка помещения, которая сдавала в аренду комнаты для проживания. Следственные мероприятия продолжаются", - написал он.
Напомним, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов - четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Главное управление ГСЧС в Запорожской области сообщило, что хостел работал с конца 2016 года, за это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.
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Допросить могли: выживших жильцов первого этажа, соседей, ЖЭК, Водоканал. И всех спросили: кто брал деньги, кто поселял, кто решал все вопросы. И могло оказаться, что никакого субарендатора нет. За несколько часов картина преступления могла поменяться кардинально.
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Хозяйка... чего? Бизнеса? Ключей от комнат?
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2. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі,... якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
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Да я могу выстроить последовательность и понять кто есть кто...
Вопрос в другом, эти фейсбучные комментарии похуже будут надписей на заборах!!!
Уж если они дают превью или что-то в этом роде, то пусть делают это профессионально!
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