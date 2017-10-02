 Я перечитываю ваши письма и заряжаюсь от них энергией, - украинский заложник в РФ Панов передал письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал брат Панова Игорь Котелянец.
"Женька письмо для всех передал! 2 месяца весточки не было. Спасибо нашим супер-адвокатам", - написал он.
Далее приводим текст письма полностью:
"Здравствуй, Украина и мой любимый город Энергодар! Здравствуйте, дорогие мои Украинцы и все в мире люди, которые мне писали письма, когда письма мне доходили!
Я очень благодарен всем за поддержку, и когда, как говорится, "находит грусть", я перечитываю письма, которые приходили мне в "Лефортово", как бы заряжаюсь энергией от них. Особенно сейчас, когда я "благополучно" изолирован от всякой информации, ни радиоточки, ни газет, не говоря уже за телевизор.
Я не знаю, когда это все закончится, но если не верить, тогда незачем жить.
Я, конечно, не очень умею писать красивые письма, но пишу как есть, что на душе, то и на бумаге. Времени мало на то, чтобы написать и отдать сейчас. Но хотя бы так немного отблагодарить за поддержку, не могу быть неблагодарным!
P.S. Вибачаюсь за те, що писав російською мовою, але якщо я б писав українською, то наробив би багато помилок. Я вже більше року не чув та не читав українською.
Дякую за підтримку! Слава Україні! До побачення!
Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.
Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.
В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.
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