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 Политика Украины
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 Я перечитываю ваши письма и заряжаюсь от них энергией, - украинский заложник в РФ Панов передал письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Политзаключенный украинец Евгений Панов через адвокатов передал из симферопольского СИЗО письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал брат Панова Игорь Котелянец.

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"Женька письмо для всех передал! 2 месяца весточки не было. Спасибо нашим супер-адвокатам", - написал он.


Далее приводим текст письма полностью:

"Здравствуй, Украина и мой любимый город Энергодар! Здравствуйте, дорогие мои Украинцы и все в мире люди, которые мне писали письма, когда письма мне доходили!

Я очень благодарен всем за поддержку, и когда, как говорится, "находит грусть", я перечитываю письма, которые приходили мне в "Лефортово", как бы заряжаюсь энергией от них. Особенно сейчас, когда я "благополучно" изолирован от всякой информации, ни радиоточки, ни газет, не говоря уже за телевизор.

Я не знаю, когда это все закончится, но если не верить, тогда незачем жить.

Я, конечно, не очень умею писать красивые письма, но пишу как есть, что на душе, то и на бумаге. Времени мало на то, чтобы написать и отдать сейчас. Но хотя бы так немного отблагодарить за поддержку, не могу быть неблагодарным!

P.S. Вибачаюсь за те, що писав російською мовою, але якщо я б писав українською, то наробив би багато помилок. Я вже більше року не чув та не читав українською.

Дякую за підтримку! Слава Україні! До побачення!

Я перечитываю ваши письма и заряжаюсь от них энергией, - украинский заложник в РФ Панов передал письмо из СИЗО 01

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Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.
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Если я не путаю, то под прикрытием танково-артиллерийского обстрела, в шлёпках-пенках перешёл Сиваш.
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Очень печально, когда все таки патриоты Украины пытаются вести бизнес с Крымом. Вот Панову и не повезло, на него собак повесили, причем дохлых, но ему оттуда уже не вырваться
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ перечитываю ваши письма и заряжаюсь от них энергией, - украинский заложник в РФ Панов передал письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ
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