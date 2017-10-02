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 Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест. ВИДЕО+ФОТО

Экс-чиновника МВД Поготова обвиняют в поставках спецсредств для штурма Евромайдана 18-19 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Печерский районный суд города Киева на сегодняшнем заседании избрал Сергею Поготову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Также суд обязал Поготова сдать загранпаспорта.

Сергей Поготов является руководителем группы по охранной деятельности Департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины", во время Евромайдана он был первым заместителем руководителя Департамента Общественной безопасности МВД.

ГПУ подозревают бывшего первого заместителя руководителя Департамента общественной безопасности МВД Сергея Поготова в поставках российских спецсредств для разгона участников Евромайдана в феврале 2014 года, в частности среди спецсредств были светошумовые гранаты раздражающего действия, ручные раздражающие гранаты повышенной мощности и опасности, ручные дымовые гранаты. По мнению следствия, использование спецсредств привело к гибели одного из митингующих и нанесению телесных повреждений 138 участникам протестов.

"Поготов, превышая служебные полномочия, зная, что полученные специальные средства российского производства не приняты на вооружение Министерством внутренних дел и другими правоохранительными органами Украины, в связи с чем не могут применяться сотрудниками правоохранительных органов подготовил и подписал рапорты о приобретении и выделение для нужд милиции общественной безопасности МВД Украины, в том числе полка милиции особого назначения "Беркут" МВД Украины в городе Киеве, указанных специальных средств, подготовил их к выдаче подразделениям органов внутренних дел", - заявил прокурор в ходе заседания.

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Поготов себя виновным не признал, отметив, что выполнял свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями.


Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 01

Суд избрал экс-чиновнику МВД времен Евромайдана Поготову меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 02

Поготов и его защитники.

Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 03

Поготова обвиняют в выдаче российских спецсредств для штурма Евромайдана.

Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 04Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 05

Ходатайство прокуратуры рассматривал судья Писанец.

Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 06Суд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест 07

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Предствитель прокуратуры заявил о намерении обжаловать решение судьи.
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Ранее начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следователями Департамента сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. В частности экс-первому заместителю руководителя Департамента Общественной безопасности МВД Сергею Поготову.
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понятно ...то булы хлопавки на новий рiк , серёжа неувиноват
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Какое жестокое наказание! Боже мой! Теперь человеку за сигаретами сходить нельзя?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд отправил экс-чиновника МВД Поготова, обвиняемого в поставках российских спецсредств для штурма Евромайдана, под ночной домашний арест. ВИДЕО+ФОТО
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