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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (1020) Рева (259)

 В случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн, - Рева. ВИДЕО

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что в случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия увеличится до 1452 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% - не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", - заявил Рева.

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Он добавил, что чем раньше Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе, то тем раньше пенсионеры смогут получить осовременивание пенсий.
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сразу цены полезут вверх (нафиг бы оно не впало)...
ничего ниоткуда не берётся...
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они уж лезут,доляр будет минимум по 30.......покращення однако..
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можно просто поднять минимальную пенсию, а пенсионная реформа тут не при чем.
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лично у меня по этому высказыванию Ревы вопросов нет,европейцы действительно меньше едят-чем украинцы-я лично видел и скажу что это херово )))
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Диагноз на лицо - почти у каждого зеркальная болезнь в запущенной стадии...
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Это экипировка членов Кабмина воюющей страны - бронежилет бронеживот.
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вот бы Грося вышел на экраны в прайм тайм и сказал хоть раз в жизни правду-мы вам поднимает пенсионный возраст -всем гражданам Украины ,а то придумывают специальное название этому процессу-реформа
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цинизм и наглось шоблы вальцмана - не знает границ..
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на то воно и обрезанное не ту часть членов на теле обрезают не ту... а жаль..
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Не обрезать нужно было. лучше мы бы плакали возле памятников замученному народу, чем сейчас когда сами стали замученным народом.
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рева ты много жрешь и мало двигаешься, мозгами в том числе.
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Это шож выходит? Украинцы будут еще больше есть? Благодетель, в рот ему потные ноги.
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А тарифы на сколько? Цены на продукты? Всё это бред замполита Ревы и его хозяев. Упыри мерзавцы властные. Геноцид граждан Украины.
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Сегодня уже ВТОРОЕ октября! У него что жиром мозги заплыли?! Так меньше жрать надо!!
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Кстати точно, ведь он обещал повысить пенсии вне зависимости от принятия этого пенсионного закона.
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Да при чём тут обещал? Это прописано в Законе, осовременивание и индексирование каждый го в зависимости от инфляции. Они уже 4 года преступно нарушают. А сейчас Пиар и шантаж....ну и типа опозиция плохая.
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Вверху я это написал. Закон 1991 года и действующий до сих пор.
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значит просмотрел...Но факт остаётся фактом и Законом.
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Откровенный шантаж аферистами всей страны. В заложниках, как всегда, пенсионеры. Многие, из которых сами виноваты в сложившейся ситуации. Не нужно каждый раз в пять лет продавать свою страну за кило гречки, бутылку масла и 500 грн.
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Они этой брехней, о связи принятия закона с повышением пенсий, хотят настроить пенсов против опозиции, которая этот закон не поддерживает. Хотят просто перевести на них стрелки и понизить рейтинг опозиции.
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Жорстока реальність України: при владі банальні грабіжники, які набивають собі калитки на народних злиднях, - Бокий
02.10.2017, 12:25 • 1574 • 1

Мене довгий час дивували Гройсман і компанія, коли вони називали явно завищені, і то в рази, тарифи на газ і електроенергію ринковими.
Ринкові без ринку - де таке видано?
Впору було назвати їх невігласами. Аж ось пан Коболєв пояснив, що він і гройсмани називають ринковими тарифи, які склалися на Заході і які МВФ і США безцеремонно нав'язують нам.
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Ось де собаку зарито! Нічого, що у нас зарплати і пенсії злидарські, а плати, як у багатій Європі. Нічого, що в нас дешевий газ, а плати, як за марсіанський.
Нема чим платити - є субсидії з ваших же податків, їх перерахують зразу ж енергобаронам і в пельку чинам з захмарними зряплатами.
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Все це можна було б назвати сюрреалізмом, але це жорстока реальність України, де при владі мародери і маріонетки МВФ.
Вони не ідіоти, ні. Вони банальні грабіжники, які набивають собі калитки на народних, ними ж організованих злиднях.
Підлота полягає в тому, що вони цей розбій називають реформами
Иван БОКИЙ, народний депутат ВР ІІІ-IV-V скликань
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"Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что в случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия увеличится до 1452 грн.", - а в случае непринятия будете игнорировать и не выполнять закон об индексации?
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Поднять минимальную пенсию и сделать перерасчет пенсий можно и без закона простым постановлением КМУ! Вопрос почему не делают? что же такое в том законе прописано что неззя сделать простым решением КМУ?! а прописано там повышение стажа почти в 2.5 раза что автоматом приводит к повышению пенсионного возраста!! Вот и взяли пенсионеров в заложники не примите повышение пенсионого возраста не дадим пенсионерам положенной им индекесации!!!
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потому что без реформирования нынешней пенсионной системы, поднять можно только на бумаге.
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смотря что понимать под реформированием?!

Если как правительство понимать уменьшение пенсионеров и следовательно уменьшение общего количества пенсионных выплата то это одно!!

А если понимать под реформами аудит и выкидывание из ПФ разных не свойственых ему выплат типа содеражание судей бывших президентов еще других выплат плюс мертвые души и много чего остального то это совершенно другой подход!!
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еще один "отнять и поделить", порежим пенсии всем чинушам и раздадим пенсионерам по 6.25...охуеть реформа.
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а не кажется вам что оплата должна быть по результату работы!! результат работы чинуш? развал всего и вся! тут еще не известно кто кому должен платить!!

А насчет отнять и поделить я такого не говорил! Я говорил провести АУДИТ!! чтобы все например видели что депутат получает пенсию 100тыс как говорится вопрос а за что? что он такого выдающегося сделал для государства чтобы получать такую пенсию!!
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мне нужна реформа! но для реформы нужны ресурсы и почему бы эти ресурсы не взять у тех кто виноват в той заднице что у нас происходит!!
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Рэва, ты цены в магазине видел ??? А теперь скажи нам, как в Украине с нищенскими зарлатами могут быть цены выше, чем в Европе??
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Цены в Украине ниже европейских, но покупательная способность украинцев во много раз ниже Европы.
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да ты шо....И что весь сыр бор из-за 200 гривень...
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А где индексация пенсии вонючая шоколадная свинья
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доставая клешню омара из поломанного трюфелем зуба
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Стає страшно за апетіти і харчування українців, і яким на стільки !!!, підняли ЗП.
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Глядя на "лицо" Ревы можно предложить, что он жрёт пайку 20 пенсионеров как минимум.
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Можно ещё курс доллара поправить и будет тогда 3000 грн
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Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы
за июль составила 102,8 тыс. грн.
В частности,
должностной оклад составил 4 571 грн,
надбавка за выслугу лет - 2 285 грн,
надбавка за работу с секретными документами - 914 грн,
надбавка за интенсивность труда - 4 571 грн,
индексация - 106 грн,
командировочные - 9 736 грн,
премия - 4 571 грн,
отпускные - 27 381 грн,
материальная помощь на оздоровление - 48 682 грн.






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от какого труда его нужно оздоровлять?он что,бля у домны стоит днями
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Фигасе мат помощь, ну хотя слабоумие лечить дорогое удовольствие.))
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Для UA Ali Hasan
Цены в Украине ниже европейских, но покупательная способность украинцев во много раз ниже Европы
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Вот только не надо мне рассказывать про цены в Европе!!! Я в курсе цен в Европе!!
Кто живёт на границе с Европой , ездят за продуктами в Европу, потому что там дешевле !!! Цены тут уже приводили неоднократно!!!
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И я приводил цены. Где в Европе хорошее мясо по три евро?
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Спорили пару дней назад. 120 грн это в маркетах, а у производителей покупают от 80 грн. В Германии свинина от 6 евро...
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80 грн - это средневзвешенная цена по Украине?
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Не знаю. В Киеве и Львове за эти деньги можно купить.
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Можно наверняка. Но это будет не средняя цена.
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Но купить в Киеве и Львове по этим ценам не проблема. И суть спора, что средние цены в Украине ниже Европейских. Но вот зарплаты во много раз ниже.
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Ниже, но не на много.
Кстати, знаю из первых рук что по крайней мере в Чехии цены на продукты сравнимые с украинскими. Ну а поскольку это ЕС, то еще и качество их выше наверняка.
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У каких производителей, или ты за город на ферму поедешь за килограммом мяса.
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больше пенсий - меньше субсидий!.... от циркачи!!!!
зы. и бакс уже погнал)))
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И кстати да, все эти повышения тут же вернутся в бюджет путём изменения субсидии.
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твари толстопузые, вы что там охуели? мерзость. убирайтесь к ебаной матери.
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Вся эта "реформа" проходит на фоне непрозрачности самого Пенсионного фонда, аудит которого Рева не проводит. То есть реального кол-ва пенсионеров в своей стране мы не знаем. Как и реального кол-ва "мертвых душ", которым чиновники не брезгуют якобы выплачивать пенсии. Бардак с левыми льготниками и регрессниками всех по- прежнему устраивает. Какая реформа при таком бардаке?
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Это ж насколько больше пенсионеры станут больше есть!
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харя портупейная ...не знаю почему , но именно этот реформатор раздражает больше всех , вечно поднятый палец указывающий куда то вверх ... в никуда , и портупейная харя делающая вид что понимает то , о чём вещает
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Ну, он уверенно делит пальму первенства с абсолютно тупым Розенко, у которого морда в телевизор не влазит.
Но в моем личном рейтинге продавец трусов - явный лидер.
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Кабмин робко сообщил, что цены на ЖКХ вырастут всего на 20%.Ничего страшного, если бабусям добавят какую то сотку, а остальным через инфляцию все 300 отнимут.
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Так уже минимальная пенсия должна быть проиндексированна и составлять минимум 2700(инфляция 300%). Гусь ты о чем? Вы ОБЯЗАНЫ индексировать пенсию. Вы этого не делаете и требуете за жалкую подачку что бы вообще пенсий не платить? Вы кому то собираетесь платить пенсию в сотни тысяч гривень(так как есть указ) Ну родите указ и платите. Гусь кому ты лапшу пытаешься вешать? Надо ублюдкам, как вы,посылать видео,где сразу после майдана люди в масках и с битами "просят" в раде принимать законы. Вонь от штанов депутатов выражалась почти в единогласном голосовании, так как на улице ждали "помощники". Забыли? Вам, чмошникам напомнят.
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Как пенс ,говорю:Лукавый на лукавом сидит,и лукавым погоняет.За более чем три года ни одного осовременивания пенсий! Карательным органам-регулярно повышают содержание.Послушайте доводы Власенко,ЮВТ.А эти упитанные говорящие головы перещеголяли самого Азирова с его донецким кабмином.
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Не уважаемый мною Министр Рева, мое пожелание к Вам одно, чтоб Вы и Ваша семья жила всю оставшуюся жизнь на ОГРОМНУЮ ПЕНСИЮ в 1500 грн. Удачи Вам, и много не надо кушать, так это вредит здоровью для ПЕНСИОНЕРА.
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Какие же твари, да эту подачку уже сьела инфляция а сколько людей позже выйдут или вообще не выйдут на пенсию они молчат.
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Мінімальна пенсія зросте приблизно на 13%, а комуналку вже на 20% піднімають.
Велике вам "дякую"!
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ця курва витрачає 12тис грн /міс собі на обіди..
навіть не 1500 грн..

скільки витрачає рева.. розслідування :

https://zaxid.net/shho_yist_ministr_reva_n1437783
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считаю реве надо показать пенсионерам пример на себе.
взять и прожить на 1452грн/месяц на зло зрадофилам.
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А как же "минимум 3000 гривен" анонсированных премьером???
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Что бы жидовня этой 140 гривенной надбавкой и удавилась!
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КАКаЯ РЕХФОРМА? в чем ее суть? Ето не реформа - а уничтожение нескольких миллионов Украинцев....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн, - Рева. ВИДЕО
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