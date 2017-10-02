 В случае принятия пенсионной реформы минимальная пенсия с 1 октября увеличится до 1452 грн, - Рева. ВИДЕО

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"Есть предложение, и мы его поддерживаем, чтобы по году у нас рост социальных выплат, то есть пенсий, шло не на 10%, а на 15% - не на 61 грн люди получили бы больше, а на 140… Если это будет принято, то с 1 октября минимальная пенсия в Украине будет составлять 1452 грн", - заявил Рева.
Он добавил, что чем раньше Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе, то тем раньше пенсионеры смогут получить осовременивание пенсий.
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ничего ниоткуда не берётся...
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бронежилетбронеживот.
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02.10.2017, 12:25 • 1574 • 1
Мене довгий час дивували Гройсман і компанія, коли вони називали явно завищені, і то в рази, тарифи на газ і електроенергію ринковими.
Ринкові без ринку - де таке видано?
Впору було назвати їх невігласами. Аж ось пан Коболєв пояснив, що він і гройсмани називають ринковими тарифи, які склалися на Заході і які МВФ і США безцеремонно нав'язують нам.
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Ось де собаку зарито! Нічого, що у нас зарплати і пенсії злидарські, а плати, як у багатій Європі. Нічого, що в нас дешевий газ, а плати, як за марсіанський.
Нема чим платити - є субсидії з ваших же податків, їх перерахують зразу ж енергобаронам і в пельку чинам з захмарними зряплатами.
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Все це можна було б назвати сюрреалізмом, але це жорстока реальність України, де при владі мародери і маріонетки МВФ.
Вони не ідіоти, ні. Вони банальні грабіжники, які набивають собі калитки на народних, ними ж організованих злиднях.
Підлота полягає в тому, що вони цей розбій називають реформами
Иван БОКИЙ, народний депутат ВР ІІІ-IV-V скликань
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Если как правительство понимать уменьшение пенсионеров и следовательно уменьшение общего количества пенсионных выплата то это одно!!
А если понимать под реформами аудит и выкидывание из ПФ разных не свойственых ему выплат типа содеражание судей бывших президентов еще других выплат плюс мертвые души и много чего остального то это совершенно другой подход!!
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А насчет отнять и поделить я такого не говорил! Я говорил провести АУДИТ!! чтобы все например видели что депутат получает пенсию 100тыс как говорится вопрос а за что? что он такого выдающегося сделал для государства чтобы получать такую пенсию!!
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за июль составила 102,8 тыс. грн.
В частности,
должностной оклад составил 4 571 грн,
надбавка за выслугу лет - 2 285 грн,
надбавка за работу с секретными документами - 914 грн,
надбавка за интенсивность труда - 4 571 грн,
индексация - 106 грн,
командировочные - 9 736 грн,
премия - 4 571 грн,
отпускные - 27 381 грн,
материальная помощь на оздоровление - 48 682 грн.
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Цены в Украине ниже европейских, но покупательная способность украинцев во много раз ниже Европы
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Вот только не надо мне рассказывать про цены в Европе!!! Я в курсе цен в Европе!!
Кто живёт на границе с Европой , ездят за продуктами в Европу, потому что там дешевле !!! Цены тут уже приводили неоднократно!!!
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Кстати, знаю из первых рук что по крайней мере в Чехии цены на продукты сравнимые с украинскими. Ну а поскольку это ЕС, то еще и качество их выше наверняка.
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http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170309-de-zhyty-dobre-porivnyannya-ukrayinskyh-tsin-i-zarplat-zi-svitovymy/
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зы. и бакс уже погнал)))
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Но в моем личном рейтинге продавец трусов - явный лидер.
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Велике вам "дякую"!
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навіть не 1500 грн..
скільки витрачає рева.. розслідування :
https://zaxid.net/shho_yist_ministr_reva_n1437783
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взять и прожить на 1452грн/месяц на зло зрадофилам.
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