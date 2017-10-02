 Начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах, - Бурбак. ВИДЕО

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"26 сентября жители Калиновки и окружающих сел пережили самые страшные сутки. А государство, находящееся в состоянии войны, снова потеряло огромный арсенал оружия. Теперь в Калиновке. Перед этим были Балаклея, Сватово, Новоянисоль", - отметил Максим Бурбак.
"Этот факт означает, что военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов! За это должен понести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко. Его вина, в частности, в том, что до сих пор не были устранены пробелы в хранении боеприпасов, которые были выявленные при проверках СНБО еще в 2014 году", - подчеркнул руководитель фракции.
Максим Бурбак также отметил, что фракция требует от правоохранителей усиления борьбы с разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины.
"Наша фракция также требует от правоохранителей реальной борьбы с Россией и ее разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины: дальнейшего ограничения каналов финансирования терроризма в том числе через "дочки" российских банков, немедленного введения биометрического контроля и визового режима для граждан Российской Федерации. Регулярного расширение санкций Украины против Кремля", - подчеркнул руководитель фракции.
Он также объявил требование фракции "Народный фронт" об увеличении расходов на оборону и нацбезопасность.
"Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла", - резюмировал Максим Бурбак.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Вот и думайте, построят ли шоколадно-фуфельные життя по-новому, если они даже слово сдержать не могут.
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Пока не будут сажать, порядка не будет !!!
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Для начала, это мурло Бурбак должно отслужить хотя бы срочную службу в ВСУ, а уж потом вякать хрень всякую. Кстати, а кого он на место Муженко предложит? Гелетея? Или может одного из братьев Литвинов?
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Так ещё тарифы собираются повышать !! Поддержим и Саакашвили, если он этих сук пересажает !!
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А что значит соевые не допустят?! Соевые сидят за счёт кредитов и помощи запада! Кого Запад поддержит, у того есть шансы! Но это будет точно не пэця 😈
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