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 Политика Украины
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 Начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах, - Бурбак. ВИДЕО

"Народный фронт" требует, чтобы начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в понес ответственность за взрывы на складах боеприпасов.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба политсилы.

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"26 сентября жители Калиновки и окружающих сел пережили самые страшные сутки. А государство, находящееся в состоянии войны, снова потеряло огромный арсенал оружия. Теперь в Калиновке. Перед этим были Балаклея, Сватово, Новоянисоль", - отметил Максим Бурбак.

"Этот факт означает, что военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов! За это должен понести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко. Его вина, в частности, в том, что до сих пор не были устранены пробелы в хранении боеприпасов, которые были выявленные при проверках СНБО еще в 2014 году", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также отметил, что фракция требует от правоохранителей усиления борьбы с разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины.

"Наша фракция также требует от правоохранителей реальной борьбы с Россией и ее разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины: дальнейшего ограничения каналов финансирования терроризма в том числе через "дочки" российских банков, немедленного введения биометрического контроля и визового режима для граждан Российской Федерации. Регулярного расширение санкций Украины против Кремля", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также объявил требование фракции "Народный фронт" об увеличении расходов на оборону и нацбезопасность.

"Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла", - резюмировал Максим Бурбак.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Тот случай когда я поддерживаю это требование НФ.
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Постарайся понять написанное. Тогда и спрашивать не придется.
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Так понятно, что ты просил меня спросить. Вот я и спрашиваю.
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НФ такие же уроды ,как и БП-но заслуга Яценюка в том-что не покупает газ у РФ напрямую,если бы он этого не сделал -то до сих пор платитли бы Москве-так как всем покуй
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после первого склада даже без бабла должен был быть приказ от говнокамандующего усилить в разы охрану обьектов таких уровней (не только складов а и ГЕС,...)
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Это точно, но ничего не сделано. Почивали на лаврах.
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Кого сегодня представляет фракция "Народный фронт" ? За этих "бурбаков" никто уже не проголосует.
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Какая разница? Главное что они правильное требование выдвигают.
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Не проголосуют, но хоть раз правильно сказали.
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Подстилки,что бурбак,что тот лох. Ракировочка для непонимающих.
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Ну. Я за. Ещё с иловайска. А кого вместо него. Тут кого хошь ставь, но пока петя шоколадный главком, толку не будет.
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Муженко должен понести ответственность за все - за уничтожение 4 складов за 2 года,за котлы на фронте, а Порошенко должен со своей мошны заплатить за потери от пожаров и укомплектовать склады новыми боеприпасами.Это Порошенко не хочет увольнять Муженка, значит пусть платит за свои прымхи своими бабками. Пусть раскошеливается,олигарх. А то страна нищает, а оно богатеет и еще миллиарды пускает на ветер.
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А Муженко возьмет... сделает финт ушами, точнее- языком, в виде очередной угрозы... и не понесет никакой ответственности. Прапорщика Петренко знаете? Вот он-понесет. Он никогда не станет старшим прапорщиком. Но, станет богаче многих остальных прапорщиков.
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і відбудувати будинки, які втратили люди по їх вині
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Пока это ничем не подкрепленное, голословное заявление, и только.
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Той випадок, коли тоне човник олігархів, а кролі тицяють в шоколадників: хто ж більше винен.
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Уже ровно один день назад пан Гнойсман должен был уйти в отставку.
Вот и думайте, построят ли шоколадно-фуфельные життя по-новому, если они даже слово сдержать не могут.
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по состоянию на сентябрь 2017, доходная часть госбюджета выполнена с профицытом в 68 млрд. Это все что тебе ватнику я могу сказать.
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Бурбак снялся с тормоза когда гонка уже закончилась.
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Та , тваю ж дивизию!!! В этой стране хоть кто-то за что- то понесет ответственность?!
Пока не будут сажать, порядка не будет !!!
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Барабака заговорило! Муженко должен , и не только он, и не только за склады...А Аваков за Княжичи, за крышевание рейдерства, за разгул преступности, за курирование и патронат Казино на каждом шагу в Украине....???
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И за то шо бурбак с кулявлобом поставили свою преподавательницу притрушенную Корчак в НАЗК!?
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шось цей бумбак по нємєцкі жрать атказиваєцца
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Так они же все с голодухи пухнут, в телик не помещаются.
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бєдниє..надо ім на похорони собрать..и кармани побольше прішить..шоп всьо заработанноє помєстілось)
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Ещё один "полководец" - Бурбак. СТРАТЕГ!
Для начала, это мурло Бурбак должно отслужить хотя бы срочную службу в ВСУ, а уж потом вякать хрень всякую. Кстати, а кого он на место Муженко предложит? Гелетея? Или может одного из братьев Литвинов?
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Есть раненный в зад аферист Семенченко, неузнанный в плену ФСБ Парасюк...)
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это такая игра ...сегодня бурьбак говорит одно , а завтра народному фронту пойдут на уступки в каком то интересующем их вопросе , и уже после завтра бурьбак скажет что нач генштаба не так уж и виноват
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Нет уже больше никаких сил жить в этом беспределе !!
Так ещё тарифы собираются повышать !! Поддержим и Саакашвили, если он этих сук пересажает !!
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тут бєз варіантов.. но соєвиє єго нє допустят
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Тарифы повысили и еще повысят, а Саакашвили не изберут.
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Вы б поитересовались соцполитикой Саакашвили в Грузии.
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а на кой ета соцполітіка?..грузіни сталі людьмі!!! а ми як воші чекаємо на кращу кров
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И Бурбак должен понести ответственость. Он же со своей фракцией соглавовывали этих импотентов( импотент импотенту глаз не выклюет). Они же после первого взрыва на складе не потребовали жесткого наказания виновных. Они же согласовали остаточное финансирование складов и не контролировали работу силового блока( парламентский комитет). Так что бурбачины от вас воняет не меньше, чем от Муженко.
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Все эти снятия и замены до одного места.. Пока не изменят УПК и не начнут давать реальные сроки казнакрадам и предателям и вредителям толку не будет.
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Так Саакашвили планирует выдвигаться на парламентские выборы! Вот в этом и поддержим!
А что значит соевые не допустят?! Соевые сидят за счёт кредитов и помощи запада! Кого Запад поддержит, у того есть шансы! Но это будет точно не пэця 😈
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да петя пройдєнноє горє..я удівляюсь етім недолугім політікам, коториє строчат за нєго...кто тут врємєнниє..кончілось ваше врємя!!!
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А что там плешивый стрелок пашинский уже сидит? А он не меньше муда..в с Г... штаба, ВСУ обворовал.
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эпик батл. шайка кулявлобцев против шыкаладного глаза.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНачальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах, - Бурбак. ВИДЕО
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