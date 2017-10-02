EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  328  12
Все про:ВР (23067) омбудсмен (307) Парубий (1592) ЦИК (2797) Счетная палата (103) НКРЭКУ (221)

 Есть высокая вероятность, что в этот четверг Рада рассмотрит кандидатуры в НКРЭКУ, а на следующей пленарной неделе - новый состав ЦИК, - Парубий. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что уже в четверг, 5 октября, парламент назначит новый состав Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сможет рассмотреть на следующей пленарной неделе в четверг, 19 октября.

Об этом Парубий сказал на брифинге после Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Загрузка видео...
"Есть высокая вероятность, что в этот четверг мы рассмотрим кандидатуры, состав комиссии, совета НКРЭКУ и собственно две кандидатуры должны предложить комитеты. И если комитеты смогут подготовить необходимые кандидатуры, мы сможем их в четверг рассмотреть", - отметил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь завтра Рада завершит рассмотрение судебной реформы и перейдет к пенсионной, - Парубий

По его словам, согласно регламенту Рады, кадровые вопросы не вносятся в повестку дня.

"Если комитеты в среду смогут рассмотреть эти кандидатуры, то мы, соответственно, в четверг сможем их рассмотреть", - пояснил Парубий.

Вместе с тем, вопрос нового состава ЦИК на этой пленарной неделе не будет рассматриваться. На этой неделе это невозможно, но на следующей неделе в четверг я прогнозирую с высокой вероятностью, что мы этот вопрос рассмотрим и вынесем на заседание Верховной Рады", - сказал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы услышали на согласительном совете готовность большинства фракций и групп поддержать пенсионную реформу", - Ирина Луценко

По словам спикера, следующим вопросом по прерогативам является вопрос о формировании Счетной палаты и затем избрание уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"По прерогативам я бы назвал Счетную палату и уполномоченного по правам человека", - отметил спикер.

Парубий подчеркнул, что данные кадровые вопросы требуют много времени, и поэтому Рада будет рассматривать их поэтапно.

Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрированы проекты постановлений от Президента Украины Петра Порошенко об увольнении с должности 12 членов Центральной избирательной комиссии (№4789) и назначении на должности 11 членов Центральной избирательной комиссии (№4790).

Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании. Практически с этого же времени идут активные политические дискуссии о назначении нового состава ЦИК.

Ранее истек срок полномочий Валерии Лутковской на должности омбудсмена. Нардепы Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), Сергей Алексеев ("Блок Петра Порошенко") и адвокат Андрей Мамалыга претендуют на должность омбудсмена. Однако, в начале июня Рада отложила рассмотрение назначения омбудсмена до завершения спецпроверки НАПК по кандидатам.

В августе 2015 года вступил в силу новый закон о Счетной палате. Сразу же начался процесс формирования нового состава Счетной палаты. Однако, в апреле 2017 года Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правительство предупреждает, что тарифы будут расти с каждым годом.
В 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%. Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли, передает УНИАН.
Также сообщается, что в 2019 году тарифы на природный газ могут увеличиться на 12,5%, а на горячую воду, отопление и электроэнергию - на 17,5%.
Помимо этого, в 2020 году возможен рост тарифов на газ и электроэнергию на 10%, на горячую воду и отопление - 19%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встречается дьявол с бизнесменом.
Дьявол: Отдай мне душу.
Бизнесмен: А ты мне что взамен?
Дьявол: Сахарный завод.
Бизнесмен: А если я захочу сахарную корпорацию со всеми сахарными заводами в стране?
Дьявол: Договорились.
Бизнесмен: А если я захочу все сахарные заводы в мире?
Дьявол: По рукам.
Бизнесмен (задумчиво): Странно. Где же ты меня кинуть хочешь?

На этой неделе будет и ЦИК, и новый закон о выборах с открытыми списками, и НКРЭКУ, и заполнены все вакансии в КСУ, в ВККС Украины и в ВРП, даже будет увеличено количество заместителей Генерального прокурора Украины, глав СБУ и МВД, в Антимонопольном комитете Украины появятся представители от Самопомочи и Батькивщины.

ВСЁ это лишь для того, чтобы получить право отменять в "судебном" порядке любые решения и ЦИКа, и ВККС Украины, и ВРП, и АМК Украины, и СБУ, и МВД, и даже игнорировать решения КС Украины... Чтобы никто не мог обжаловать в суде ни лишение гражданства (остракизм), ни конфискацию (грабёж), ни рейдерство (бандитизм), ни произвол власти и олигарха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть высокая вероятность что украинцы не увидят тебя в 2019 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понедельник. Пошли вбросы информации....Соревнуются луценко Баба Яга, Херасимов, Парубий, Гройсман....кто больше пропиарится и наговорит хрени.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
проведите законом: НКРЭКУ, НАБУ, ГПУ, МВД, СБУ прерогатива оппозиции и воруйте на здоровье пока успеете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они готовы. Ждут любых предложений. Любой закон примут, чтобы легализировать беспредельщиков-фарисеев, которые почти прошли в Верховный Суд и которые будут формировать "по-новому" и Совет судей, и Съезды судей, и избирать от судебной власти чиновников в ВРП, ВККС Украины, КС Украины.

В Конституции Украины написано, что на проникновение в жилище надо согласие суда. Суды дают согласие на проведение в жилище обыска, но не дают согласие на проникновение в жилище для такого обыска, однако сами судьи, зная, что все без исключения обыски незаконны, невиновных людей отправляют за решётку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОЧЕМУ-ТО НЕ ОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВЕРЫ ЭТОМУ - параИбу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять пиДаров наберут типа вовка о охуйдовского.Вообщем ахмето-барыжных прихвостней.Заебали.Пора уже всем кулювлоба.Других методов,для этой пи..арастической власти нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ведь эти мрази шли на выборы и голосили,что сменят цвк, уберут недоторканность и изменят закон о выборах и импичменте гидранта, а воз и ныне там... жаль,что мы без мозгов, выбираем это дерьмо каждый раз. так и будем жить в гавнище, сами виноваты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсть высокая вероятность, что в этот четверг Рада рассмотрит кандидатуры в НКРЭКУ, а на следующей пленарной неделе - новый состав ЦИК, - Парубий. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти