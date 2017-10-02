 Есть высокая вероятность, что в этот четверг Рада рассмотрит кандидатуры в НКРЭКУ, а на следующей пленарной неделе - новый состав ЦИК, - Парубий. ВИДЕО

"Есть высокая вероятность, что в этот четверг мы рассмотрим кандидатуры, состав комиссии, совета НКРЭКУ и собственно две кандидатуры должны предложить комитеты. И если комитеты смогут подготовить необходимые кандидатуры, мы сможем их в четверг рассмотреть", - отметил Парубий.
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По его словам, согласно регламенту Рады, кадровые вопросы не вносятся в повестку дня.
"Если комитеты в среду смогут рассмотреть эти кандидатуры, то мы, соответственно, в четверг сможем их рассмотреть", - пояснил Парубий.
Вместе с тем, вопрос нового состава ЦИК на этой пленарной неделе не будет рассматриваться. На этой неделе это невозможно, но на следующей неделе в четверг я прогнозирую с высокой вероятностью, что мы этот вопрос рассмотрим и вынесем на заседание Верховной Рады", - сказал Парубий.
По словам спикера, следующим вопросом по прерогативам является вопрос о формировании Счетной палаты и затем избрание уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
"По прерогативам я бы назвал Счетную палату и уполномоченного по правам человека", - отметил спикер.
Парубий подчеркнул, что данные кадровые вопросы требуют много времени, и поэтому Рада будет рассматривать их поэтапно.
Напомним, в Верховной Раде уже зарегистрированы проекты постановлений от Президента Украины Петра Порошенко об увольнении с должности 12 членов Центральной избирательной комиссии (№4789) и назначении на должности 11 членов Центральной избирательной комиссии (№4790).
Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают исполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании. Практически с этого же времени идут активные политические дискуссии о назначении нового состава ЦИК.
Ранее истек срок полномочий Валерии Лутковской на должности омбудсмена. Нардепы Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), Сергей Алексеев ("Блок Петра Порошенко") и адвокат Андрей Мамалыга претендуют на должность омбудсмена. Однако, в начале июня Рада отложила рассмотрение назначения омбудсмена до завершения спецпроверки НАПК по кандидатам.
В августе 2015 года вступил в силу новый закон о Счетной палате. Сразу же начался процесс формирования нового состава Счетной палаты. Однако, в апреле 2017 года Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты.
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В 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%. Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли, передает УНИАН.
Также сообщается, что в 2019 году тарифы на природный газ могут увеличиться на 12,5%, а на горячую воду, отопление и электроэнергию - на 17,5%.
Помимо этого, в 2020 году возможен рост тарифов на газ и электроэнергию на 10%, на горячую воду и отопление - 19%.
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Дьявол: Отдай мне душу.
Бизнесмен: А ты мне что взамен?
Дьявол: Сахарный завод.
Бизнесмен: А если я захочу сахарную корпорацию со всеми сахарными заводами в стране?
Дьявол: Договорились.
Бизнесмен: А если я захочу все сахарные заводы в мире?
Дьявол: По рукам.
Бизнесмен (задумчиво): Странно. Где же ты меня кинуть хочешь?
На этой неделе будет и ЦИК, и новый закон о выборах с открытыми списками, и НКРЭКУ, и заполнены все вакансии в КСУ, в ВККС Украины и в ВРП, даже будет увеличено количество заместителей Генерального прокурора Украины, глав СБУ и МВД, в Антимонопольном комитете Украины появятся представители от Самопомочи и Батькивщины.
ВСЁ это лишь для того, чтобы получить право отменять в "судебном" порядке любые решения и ЦИКа, и ВККС Украины, и ВРП, и АМК Украины, и СБУ, и МВД, и даже игнорировать решения КС Украины... Чтобы никто не мог обжаловать в суде ни лишение гражданства (остракизм), ни конфискацию (грабёж), ни рейдерство (бандитизм), ни произвол власти и олигарха.
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В Конституции Украины написано, что на проникновение в жилище надо согласие суда. Суды дают согласие на проведение в жилище обыска, но не дают согласие на проникновение в жилище для такого обыска, однако сами судьи, зная, что все без исключения обыски незаконны, невиновных людей отправляют за решётку.
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