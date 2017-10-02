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 Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции провели операцию по задержанию группы опасных террористов, которые совершили целый ряд опасных преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья украинских граждан и гостей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп ("Народный фронт"), секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

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"Задержано трое негодяев, граждан Украины, которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть. Породить чувство беспомощности украинцев перед регулярными и безнаказанными террористическими актами", - написал он.

Геращенко перечислил уже установленные преступления этой группы лиц: "24 августа на День Независимости в Киеве была брошена граната на ул. Грушевского. Ранены мужчина и женщина, родные героя Украины Валерия Чебинеева. Они могли погибнуть. Им чудом повезло, что осколки не нанесли ранений несовместимых с жизнью (советник главы МВД отметил, что это самое тяжкое преступление, за которое бандиты могут получить пожизненное заключение. - Ред.).

В тот же день была брошена граната на памятник воинам АТО в одном из спальных районов города. Этой же группой был совершен ряд хорошо продуманных резонансных терактов направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами.

Преступления против украино-израильских отношений. Начало было положено в ноябре 2016 года, когда в Умани ночью была осквернена могила ребе Нахмана. На место ежегодного паломничества десятков тысяч граждан Израиля была подброшена свинная голова.

В тоже время к приезду спикера кнессета Израиля Йоэля Эдельштейна, уроженца Черновцов, этой же группой лиц ночью были разрисованы антисемитскими лозунгами стены синагоги в центре города.

30 июня 2017 года во Львове была организована попытка поджога синагоги.

21 сентября 2017 года этой же группой был организован бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань на ежегодное паломничество. Осколками ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля.

Цель - поссорить Украину с Израилем, показать, что в Украине якобы процветают антисемитские настроения.

Преступления против украино-польской дружбы.

10 июля 2017 года было брошено взрывное устройство на территорию польского консульства в Луцке.

Преступления против украино-американских отношений. 8 июня 2017 года злоумышленниками был организован бросок гранаты на территорию посольства США в Киеве. Цель - показать что в Украине есть антиамериканские настроения, и здесь небезопасно.

Попытка поссорить Украину с Венгрией.

И, наконец, вчера преступники были задержаны в момент, когда они направлялись в Карпаты на Верецкий перевал на границе Львовской и Закарпатской областей для того, чтобы взорвать до основания исторический памятник венгерскому народу. Цель - вбить клин между украинским и венгерским народом на фоне обострения, связанного с принятием в Украине закона об образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала группу преступников, организовавших нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши

По словам нардепа, на сегодняшний день задержаны трое граждан Украины: два исполнителя и один организатор, жители Черкасской и Киевской областей.

"Исполнители получали по 300-500 долларов за исполнение каждого теракта. Теперь за свои преступления им придется провести много лет в заключении. Однако, не они были идейными организаторами всей этой череды преступлений.

Следствием установлены факты того, что организатор данных преступлений входил в группу влияния бывших нардепов из Партии Регионов Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Оба уже 3,5 года скрываются от следствия в Российской Федерации.

Организатор данных преступлений был главным поставщиком черкасских "титушек" на Антимайдан. И на нем следствие останавливаться не собирается", - написал он.

Также Геращенко добавил, что никто из задержанных не имеет явно выраженных политических взглядов. И никогда не имел отношения к каким-либо правым или праворадикальным организациям.

"Именно под действия праворадикальных организаций пытались выдать все эти антиизраильские, антипольские и антиамериканские выходки архитекторы череды этих преступлений. Изучается причастность и других лиц к организации и совершению этих преступлений, а также причастность этой группы к другим терактам на территории Украины. Мы никому не позволим безнаказанно терроризировать нашу страну!Все виновные рано или поздно будут найдены, изобличены и привлечены к отвественности", - резюмировал нардеп.

Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 01

Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 02

Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 03



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Задержали это хорошо. Но что дальше, как и в Одессе выпустят всех? А хозяева, спонсоры в договрняке с властью, и ничего не будет.
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Ну хоть бы депутатом ПР не Леша Гончаренко оказался. Бо такый патриот. Такый патриот!
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А ему пофиг кому служить, вот тут папашув Костусев рыг подсуетился и насоветовал лицемеру и мерзости Лёшеньке перекрасится...но у него косоворотка, балалайка и колорадская ленточка всегда в шкафу припрятана.
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Дай Бог, что поймали действительно виновных, а не для отчета повесили на согласного на все.
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Молодцы, что задержали, респект операм.
Но не возьму в толк, почему бы не показать признание этих сволочей на камеру?
Ведь, как известно, лучше один раз увидеть...
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Видиком Юга заведует у него пульт. А Тоша, как плюшки прожуёт сразу пресс-службу МВД заменяет.)
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Верить Антошке-себя не уважать. Нашли бомжей и навесили дел ,фактов нет а одни аргументы. Как можно верить тем кто в одной куче с Мартыненками и Пашинскими.
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про корыто...

Семья одесского депутата Крука обнищала и живет на 26 тысяч гривен в год... или...?

Депутат Одесского горсовета Вячеслав Крук, который покинул «Партию зеленых» ради детища Геннадия Труханова «Доверяй делам», скрывает свои реальные доходы от налоговой службы. Об этом редакции 368.media сообщили источники в мэрии
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Так не верь, твое мнение вообще никого не интересует.
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да и нет у него собственного мнения
это мнение Суркова, его куратора
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Я восхищаюсь, как в Украине защищают Израиля интересы , а когда с таким рвением будут в Украине защитить украинцев ?
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"Сотрудники Национальной полиции провели операцию по задержанию группы опасных террористов, которые совершили целый ряд опасных преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья украинских граждан и гостей Украины", - когда террор совершали мусульмане на Цензоре предлагали запретить Ислам во всем мире. Теперь террор совершили христиане и что предложите?
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Разница в том , что Ислам на своей территории уничтожат все не мусульманское , приходет с захватом других теретории с уничтожением всего не мусульманского , и потому реакция . Например в возьмём хотябы Афганистана, если там захотят построит христианский храм , то все будут убиты и храм уничтожат, тому что , за отказ от мусульманства , смертная казнь, а мусульмане строят свои мечете в Европе . Вот и в этом разница .
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Спор не об этом. У Вас уход в сторону от спора.
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😂😂😂😂😂 Я Вас понял . Я понимаю , как мусульмане уходят от не удобных тем разговора .
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Али, так имён ещё не было. Не видел я. Тоша сливает мазню и следят за реакцией на эту мазню.
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Не обижайся Али. Вся эта вонь зависит от невежества. Как в Коране (Аль-Араф стих 179):
"Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Вот они - они невежды."
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А люди которые не хрестиянне и не мусульмане и не буддисты, то какие у них именна ? Как ты разрезняеш имена , какие хрестиянские , а какие вообще не относятся не одной религии?
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Христианские имена из библии, а также то, что разрешает католичество.
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Александр, если вы так висказиваетес , то приведите аргументы тому . Бот , потому что ....... и точка .
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Наиболее чудовищной страницей Крестовых походов был поход детей, состоявшийся около 1212-1213 гг. В это время начала распространяться идея о том, что Гроб Господень может быть освобожден только невинными детскими руками. Из всех государств Европы к побережью устремились толпы мальчиков и девочек в возрасте 12 лет и старше. Многие дети погибали в пути. Оставшиеся добрались до Генуи и Марселя. Плана дальнейшего продвижения у них не было. Они предполагали, что смогут пройти по воде «аки по суху», а взрослые, которые занимались пропагандой этого похода, не позаботились о переправе. Те, кто пришел в Геную, разбрелись или погибли. Судьба марсельского отряда была более трагичной. Купцы-авантюристы Феррей и Порк согласились «ради спасения души» перевезти крестоносцев в Африку и отплыли с ними на семи кораблях. Шторм потопил два судна вместе со всеми пассажирами, остальных высадили в Александрии, где и продали в рабство.
Всего на Восток было совершено восемь Крестовых походов. К XII-XIII вв. относятся походы немецких феодалов против языческих славянских и других народов Прибалтики. Коренное население подвергалось христианизации, нередко насильственной. На завоеванных крестоносцами территориях, иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, Любек, Ревель, Выборг и др. В XII-XV вв. организуются Крестовые походы против ересей в католических государствах.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спор пошел ....
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XII-XV вв. организуются Крестовые походы против ересей в католических государствах.------😂😂😂👏😂 как легко вами манипулирует путинская пропоганда! И беда в том , что русская пропоганда так само манипулирует и по поводу Ислама , цел которой стравить всех против всех . Жаль мой друг Али , что Вы этого не понимаете ,и стали оружием и подопытным кроликом в этой пропоганды.
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А с остальным вы согласны. Вот и все теперь
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Я тот человек , который никогда не будет согласен с лжою . Я не за хрестиянство и не за ислам , я за справедливость! И если Вы считаете себя мусульманином , и чесним человеком , то Вы обязаны сказать , что как и хрестиянство, так и Ислам убивало людей , или я не прав ?
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Не прав. Убивали люди других людей, а религии использовали.
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Я читал , может плохо читал , так будьте добры, подскажите , какие имена ?
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Целый список тех имен, которыми крестят христиан.
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В ссср небыло религии и всех называли именами? И что Вы на это ?
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Для других случаев:

Какие они мусульмане? За деньги работали.
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Согласен полностью. Верующий человек какой бы он не имел религиозной принадлежности не будет убивать и наносить вред друим. А черти любят прикрываться религиозностью, методы у них такие.
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Это ложь! Мусульмане убивают людей из их религиозных принадлежности и это факт ! Тебе ничего не говорит: "Убить неверного " ?
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Полностью согласен. Это я и доказываю, что есть формальная принадлежность к религии, а есть вера.
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Я не міряю, это факт . Просто ты в Украине ещё не видешь так много мусульман , как я в Дании, и потому ты ещё так думаеш . Я тоже так думал , когда жил в Украине до 1992 года, даже понятие не имел что такое ислам и мусульмане .
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Не пацаны-вы так заврались что нет вам веры. Ложь и обман-вся ваша политика.
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слышь ты,кацап и верующий-это антагонисты...молчал бы уже со своим гундяем
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самое интересное, что исполнители вообще не имели никаких политических взглядов, безыдейные наемники, которые и маму родную в расход пустят, лишь бы платили... такого материала с избытком на Донбассе - просто за деньги повоевать против собственной страны... - "ну и что, лишь бы платили", поехать на заработки в рашку, попутно, по возвращении, выполнить "задание", "ну и что, это просто работа"...с таким контингентом и не надо никаких засланных террористов-диверсантов... сами все сделают...
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"Задержано трое негодяев, граждан Украины, которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть. Породить чувство беспомощности украинцев перед регулярными и безнаказанными террористическими актами"Источник: https://censor.net.ua/n457729.

Порошенко, гройсман,аваков???????
Или я сильно размечтался?

Антоха-жги дальше))))))))))))))))))))))
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54% идиотов повелись весной 2014 года избрав олигарха и члена правительства "папередников"на сладкую ложь а сейчас маем то шо маем и жить стало лучше-жить стало веселей(вот только не нам простым гражданам).
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Сначала авакян, после величайший аналитег и по совместительству гениальный политиг - жид антошка-чертовое колесо озвучил Аперацию по обезвреживанию того чего не было. Какие же они бездари!!!
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А у этих лиц есть имена и фамилии? Может, не помешало бы немного конкретики? А то похоже на сотрясение воздуха.
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Так, а то шо біло-стремно же))) Плюс-работать нужно.......... А тут рраааааааз))))))) и фсе терористи раком и Антоха "Сверху")))))))))))
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Слухаємо істерики від зрадогнид що взяли не тих або що поліція не працює або і що замовник сидить в АП або що Порох власноруч керував рупою щоб залишитись при владі.. нічому не здивуюсь..
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Как вы любите красивые ники.......... "Правда жизни"!!!!!!!! Ну так и жги правду....... Шо нацполисия не может раскрыть элементарную кражу или грабеж на улице потомучта занимаецца борьбой с терраристами)))))) Антоха лично внедрялся к боефикммм и ресковал из-за нас (неблагодарных тварей) своей жисттю....... А мы, неблагодарные,поливаем его грязью, уприкаем в импотенции (в сфере законотворчества и охраны Государства)....... Так???
В этом "Правда жисти"?????????
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Ні, ти будеш ср..ти саме в цій новині а не там де вони щось не можуть розкрити..
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И на Югу никто покушения не готовил))) С тепловизером и со спутника)))))))
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И муженка снимать- ни,ни,ни,........ Бо хуйло толька этого и ждет......... Тока муженку снимут и псковская дивизия уже на Печерских холмах..... Правда???????????????
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Организатор групп влияния ПР Ахметка,а не цi клоуны.Заливай далi Герыч
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Кстати, в операции и СБУ участвовала, но Аваков об этом не сказал.
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А что здесь удивительного? Опооблок, Наш Край (ну а нам край) и прочие партии ПР - это партии бандитов, грабителей, убийц, московских запрданцев и предателей Родины! Я также не удивлюсь, если с ними связаны Тимошенко, РП Ляшка и другая сволочь поменьше.
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Морды однако кирпича просят.... Мда, успели же они начудить, пользуясь всеобщим хаосом. И тут в дело вступает самый реформированный суд...судьи то запросто могут сделать одолжение лишнехромосомным и выпустить ублюдков чтоб их потом долго искали живыми или дохлыми, финансовый аспект будет решающим!
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Виконувати могли найняти якихось бомжів, яким до дупи велика політика. А от той хто підбирав об"єкти для нападів надто той хто башляв за "банкет" можуть бути дуже цікавими. Квапитись не потрібно. Треба повільно тягнути за ниточку і розплутати клубок. Смикнеш швидше, може заплутатись і фіг кінець знайдеш..
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Вот и перешли на оскорбления))))))) Значит я прав)) За "ниточки" вам респект)))) Мюнхгаузен тоже себя за волосы из болота вытаскивал))))))) Тяните за ниточки Только не вытяните чего-нибудь лишнего Правда!!!
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А я цього разу не здивуюся якщо це правда. Бо той олійник на параша ТБ таку єресь на Україну несе, що хочеться самому його вдавити. А грошенята пуйло підганяє - фінсують відкрито так званий "комітет спасенія України".
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Лица совершившие эти тяжкие преступления должны предстать перед судом. Я не требую каких то расстрелов .виселиц как тут часто некоторые пишут а одного. Есть суд,есть закон и что судьи решат то так и тому быть. Еврейский народ за свою историю много раз подвергался насилию и холокосту очень принимает болезненно против себя всякого рода варварства и террора.Мы не ненавидим рабство и первыми выдвинули лозунг "Свобода ,равенство,братство." Хотим жить в мире и равноправии независимо от расы,цвета кожи,религии,сексуальной ориентации. Лучше строить чем разрушать !
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗадержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО
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