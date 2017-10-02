 Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО

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"Задержано трое негодяев, граждан Украины, которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть. Породить чувство беспомощности украинцев перед регулярными и безнаказанными террористическими актами", - написал он.
Геращенко перечислил уже установленные преступления этой группы лиц: "24 августа на День Независимости в Киеве была брошена граната на ул. Грушевского. Ранены мужчина и женщина, родные героя Украины Валерия Чебинеева. Они могли погибнуть. Им чудом повезло, что осколки не нанесли ранений несовместимых с жизнью (советник главы МВД отметил, что это самое тяжкое преступление, за которое бандиты могут получить пожизненное заключение. - Ред.).
В тот же день была брошена граната на памятник воинам АТО в одном из спальных районов города. Этой же группой был совершен ряд хорошо продуманных резонансных терактов направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами.
Преступления против украино-израильских отношений. Начало было положено в ноябре 2016 года, когда в Умани ночью была осквернена могила ребе Нахмана. На место ежегодного паломничества десятков тысяч граждан Израиля была подброшена свинная голова.
В тоже время к приезду спикера кнессета Израиля Йоэля Эдельштейна, уроженца Черновцов, этой же группой лиц ночью были разрисованы антисемитскими лозунгами стены синагоги в центре города.
30 июня 2017 года во Львове была организована попытка поджога синагоги.
21 сентября 2017 года этой же группой был организован бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань на ежегодное паломничество. Осколками ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля.
Цель - поссорить Украину с Израилем, показать, что в Украине якобы процветают антисемитские настроения.
Преступления против украино-польской дружбы.
10 июля 2017 года было брошено взрывное устройство на территорию польского консульства в Луцке.
Преступления против украино-американских отношений. 8 июня 2017 года злоумышленниками был организован бросок гранаты на территорию посольства США в Киеве. Цель - показать что в Украине есть антиамериканские настроения, и здесь небезопасно.
Попытка поссорить Украину с Венгрией.
И, наконец, вчера преступники были задержаны в момент, когда они направлялись в Карпаты на Верецкий перевал на границе Львовской и Закарпатской областей для того, чтобы взорвать до основания исторический памятник венгерскому народу. Цель - вбить клин между украинским и венгерским народом на фоне обострения, связанного с принятием в Украине закона об образовании".
По словам нардепа, на сегодняшний день задержаны трое граждан Украины: два исполнителя и один организатор, жители Черкасской и Киевской областей.
"Исполнители получали по 300-500 долларов за исполнение каждого теракта. Теперь за свои преступления им придется провести много лет в заключении. Однако, не они были идейными организаторами всей этой череды преступлений.
Следствием установлены факты того, что организатор данных преступлений входил в группу влияния бывших нардепов из Партии Регионов Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Оба уже 3,5 года скрываются от следствия в Российской Федерации.
Организатор данных преступлений был главным поставщиком черкасских "титушек" на Антимайдан. И на нем следствие останавливаться не собирается", - написал он.
Также Геращенко добавил, что никто из задержанных не имеет явно выраженных политических взглядов. И никогда не имел отношения к каким-либо правым или праворадикальным организациям.
"Именно под действия праворадикальных организаций пытались выдать все эти антиизраильские, антипольские и антиамериканские выходки архитекторы череды этих преступлений. Изучается причастность и других лиц к организации и совершению этих преступлений, а также причастность этой группы к другим терактам на территории Украины. Мы никому не позволим безнаказанно терроризировать нашу страну!Все виновные рано или поздно будут найдены, изобличены и привлечены к отвественности", - резюмировал нардеп.
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Но не возьму в толк, почему бы не показать признание этих сволочей на камеру?
Ведь, как известно, лучше один раз увидеть...
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Семья одесского депутата Крука обнищала и живет на 26 тысяч гривен в год... или...?
Депутат Одесского горсовета Вячеслав Крук, который покинул «Партию зеленых» ради детища Геннадия Труханова «Доверяй делам», скрывает свои реальные доходы от налоговой службы. Об этом редакции 368.media сообщили источники в мэрии
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это мнение Суркова, его куратора
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"Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Вот они - они невежды."
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Всего на Восток было совершено восемь Крестовых походов. К XII-XIII вв. относятся походы немецких феодалов против языческих славянских и других народов Прибалтики. Коренное население подвергалось христианизации, нередко насильственной. На завоеванных крестоносцами территориях, иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, Любек, Ревель, Выборг и др. В XII-XV вв. организуются Крестовые походы против ересей в католических государствах.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спор пошел ....
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Какие они мусульмане? За деньги работали.
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Порошенко, гройсман,аваков???????
Или я сильно размечтался?
Антоха-жги дальше))))))))))))))))))))))
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В этом "Правда жисти"?????????
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