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 Организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции провели операцию по задержанию группы опасных террористов, которые совершили целый ряд опасных преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья украинских граждан и гостей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп ("Народный фронт"), секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко.

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"Задержано трое негодяев, граждан Украины, которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть. Породить чувство беспомощности украинцев перед регулярными и безнаказанными террористическими актами", - написал он.

Геращенко перечислил уже установленные преступления этой группы лиц: "24 августа на День Независимости в Киеве была брошена граната на ул. Грушевского. Ранены мужчина и женщина, родные героя Украины Валерия Чебинеева. Они могли погибнуть. Им чудом повезло, что осколки не нанесли ранений несовместимых с жизнью (советник главы МВД отметил, что это самое тяжкое преступление, за которое бандиты могут получить пожизненное заключение. - Ред.).

В тот же день была брошена граната на памятник воинам АТО в одном из спальных районов города. Этой же группой был совершен ряд хорошо продуманных резонансных терактов направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами.

Преступления против украино-израильских отношений. Начало было положено в ноябре 2016 года, когда в Умани ночью была осквернена могила ребе Нахмана. На место ежегодного паломничества десятков тысяч граждан Израиля была подброшена свинная голова.

В тоже время к приезду спикера кнессета Израиля Йоэля Эдельштейна, уроженца Черновцов, этой же группой лиц ночью были разрисованы антисемитскими лозунгами стены синагоги в центре города.

30 июня 2017 года во Львове была организована попытка поджога синагоги.

21 сентября 2017 года этой же группой был организован бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань на ежегодное паломничество. Осколками ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля.

Цель - поссорить Украину с Израилем, показать, что в Украине якобы процветают антисемитские настроения.

Преступления против украино-польской дружбы.

10 июля 2017 года было брошено взрывное устройство на территорию польского консульства в Луцке.

Преступления против украино-американских отношений. 8 июня 2017 года злоумышленниками был организован бросок гранаты на территорию посольства США в Киеве. Цель - показать что в Украине есть антиамериканские настроения, и здесь небезопасно.

Попытка поссорить Украину с Венгрией.

И, наконец, вчера преступники были задержаны в момент, когда они направлялись в Карпаты на Верецкий перевал на границе Львовской и Закарпатской областей для того, чтобы взорвать до основания исторический памятник венгерскому народу. Цель - вбить клин между украинским и венгерским народом на фоне обострения, связанного с принятием в Украине закона об образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция задержала группу преступников, организовавших нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши

По словам нардепа, на сегодняшний день задержаны трое граждан Украины: два исполнителя и один организатор, жители Черкасской и Киевской областей.

"Исполнители получали по 300-500 долларов за исполнение каждого теракта. Теперь за свои преступления им придется провести много лет в заключении. Однако, не они были идейными организаторами всей этой череды преступлений.

Следствием установлены факты того, что организатор данных преступлений входил в группу влияния бывших нардепов из Партии Регионов Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Оба уже 3,5 года скрываются от следствия в Российской Федерации.

Организатор данных преступлений был главным поставщиком черкасских "титушек" на Антимайдан. И на нем следствие останавливаться не собирается", - написал он.

Также Геращенко добавил, что никто из задержанных не имеет явно выраженных политических взглядов. И никогда не имел отношения к каким-либо правым или праворадикальным организациям.

"Именно под действия праворадикальных организаций пытались выдать все эти антиизраильские, антипольские и антиамериканские выходки архитекторы череды этих преступлений. Изучается причастность и других лиц к организации и совершению этих преступлений, а также причастность этой группы к другим терактам на территории Украины. Мы никому не позволим безнаказанно терроризировать нашу страну!Все виновные рано или поздно будут найдены, изобличены и привлечены к отвественности", - резюмировал нардеп.

Организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 01

Организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 02

Организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко 03



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О, как оживились "ольгинцы" на этой ветке... И сразу кинулись в атаку... И всё ради одного - "заболтать тему", перевести спор на противостояние христианского, исламского и иудейского миров. Чтобы как-то только "краем прошло", что тут противостояние иное - мира цивилизационного и "русского". Что те люди, что это всё организовали - не христиане, мусульмане или иудеи, а "русскомирцы". А те, что это непосредственно осуществляли - простые "батраки", и вера у них только в пачку "радужных бумажек", а не в бога. Выражаясь "выспренно", бог, у них, всё таки, имеется. Но это не Исус, Яхве или Аллах, а Маммона...
(Кстати, для "косноязычного "Ивана Ларсена" - один з самых известных "крестовых походов" против еретиков Европы - уничтожение "катаров" в Лангедоке (Южная Франция). Напоминаю - Тулуза, замок Монсегюр...).
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Саме цікве,проглошення новин місячної, давнини,може я щось пропустив?
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Зараз по "ящику"ictv пруця яка в Ізраілі медицина,нах нам своя медицина,грошей дав і здоровий!
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Неужели это всего три человека? В такое очень трудно поверить.
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пусть расскажет про Константиновского... как он был главой киллеров в русской мафии в Америке... что они, не в курсе? или ФБР им не рассказало?

смотрите на ютубе признание Лени Длинного... очень интересно он там про многих в нашей власти рассказывает
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОрганизатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО
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