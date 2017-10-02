 Нацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши. ВИДЕО

По информации МВД, уже известно о 9 преступлениях, совершенных в различных регионах Украины и Киеве. Задержание членов группировки произошло накануне на границе в Украины с Венгрией. Там они планировали подорвать памятник венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.
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Аваков уточнил, что задержанные ехали на выполнение очередного "заказа" ввиду напряжения в отношениях между Украиной и Венгрией. "Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании - гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5", - добавил министр.
В состав группировки входили жители Черкасской области. Преступления совершались в 2016-2017 годах и были направлены на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.
Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина.
Фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания данные после задержания свидетельствуют - задержана преступная группа, совершившая преступления:
1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.
2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.
3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США.
4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.
5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.
6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.
7. В Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.
8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.
9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.
Исполнители приведенных преступлений, входящие в так называемую ОПГ "Торпеды" давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.
Задержанные исполнители и их руководитель - входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области - Владимира Олейника и Сергея Тулуба.
Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.
Следственные действия продолжаются.
Следователям и сотрудникам спецслужб, подключившимся к расследованию - есть еще значительное поле работы. Подстрекателей, террористов и провокаторов межнациональной розни и международных конфликтов будем пресекать жестко.
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а в плані політики це щось означає?
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МОЖНА ПОРАДІТИ, ЧИ ТРОХИ ПОЧЕКАТИ ???
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Что же касается Плотницкого, то против него открыли криминальное производство по трем статьям.
В ГПУ говорят, что о подозрении в совершении преступлений начальникам так называемых "республик" было объявлено давно. Так, Захарченко узнал, что в Украине его ожидает суд аж 31 июля 2014 года, а Плотницкого уведомили чуть раньше - 16 июня 2014 года. Террористы и пособники Кремля уже находятся в украинском розыске, судьи дали разрешение на их арест", - добавили в ГПУ.
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ЧИ НІХТО НЕ ЗНАЄ ТОЇ КОРУПЦІЙНОЇ ВЛАДИ ПОРОШЕНКА-АВАКОВА ???
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На самом деле, в ЕРДР никаких ведомостей про это нет.
Это чистой воды брехня!
Даже недавняя попытка возбудить уголовное дело против плотвы по факту сбитого ИЛ-76 14.06.2014 г. имела четыре подряд отвода судей в Днепре!!!
"Торговые партнеры" вне юрисдикции Украины. Увы.
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Сидів в окопі чолов'яга
Мобілізований в АТО
Звичайний тракторист, трудяга
Немає навіть і авто
За кілометр расєйський прапор
Сусідів криє міномет
Он танчик суне, провокатор
Пора дістать гранатомет.
А в Києві є-декларанти
Мільйони пачками сують
Вони в країні цій мігранти
Не дай бог що - одраз чкурнуть!
І думав чолов'яга сивий
Не по роках, а від війни -
«Де ворог мій? Той, боязливий ?
Чи вдома, в Раді? Всі вони…»
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А быдло посадят по полной. Это расходный материал, таких не жалко. Свое они уже отработали, так что можно и в мусорку.
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28 хв ·
Очень интересно будет посмотреть на данные расследования.
То, что по памятникам шурует одна и та же группа, говорилось давно. Если это именно она, а не просто попытка повесить на тех, кого удалось взять, все скопом - это таки джекпот. Двойной джекпот - если удасться раскрутить связи группы с запоребриком.
Но поглядим.
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ПЕРЕОБРАНА, ОХЕНДОВСЬКИЙ
ПРОДОВЖУЄ МАХЛЮВАТИ, ПРО ІМПІЧМЕНТ ГАРАНТА НІХТО НЕ ДБАЄ. НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ВИБОРИ
НЕМАЄ. ГРОЙСМАН ВИГАДУЄ ВСІЛЯКІ
КОМІСІЇ, ЗАМІСТЬ ВИКОНУВАТИ
КОНТРОЛЬ ТА ВИКОНАНЯ НЕОБХІДНИХ ЗАВДАНЬ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД
НАРДЕПІВ. ГРАБУНОК ВІД ОЛІГАРХІВ ПО КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
ТРИВАЄ. ЦЕ НІКОГО НЕ ХВИЛЮЄ. ГРОЙСМАН-ПОРОШЕНКО ОРГАНІЗОВАНО РОЗПРОДУЮТЬ, ЩОБ БУЛО
ЩО РОЗКРАДАТИ. ЦАРЯ В ГОЛОВІ У ВЛАДИ НЕМАЄ, КОЖЕН КРАДЕ
СКІЛЬКИ ПОДУЖАЄ. НАРОД ЯК У 1933 ТИХО ВИМИРАЄ, АБО РОЗБІГАЄТЬСЯ ПО АЗІЯХ ТА
ЄВРОПАХ !!!!!
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Андрюша, що сіє значить?
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или тупая?
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для них не существовало суда - они сами вершили суд
а потом возьмись за дело, и организуй нечто наподобие
кстати, Нестор Махно начинал именно с этого
что, слабо?
тогда прикрой рот и не вякай
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Ловят - зрада.
Вы уж...кацапота ватная...как-то бы определились. Підмоскальнички доморощені.
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