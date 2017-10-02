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Все про:Аваков (2635) МВД (8415) ОПГ (179) Нацполиция (8932) синагога (18) вандализм (450)

 Нацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о разоблачении преступной группировки, которая причастна к совершению ряда правонарушений, в том числе антисемитского характера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время совместного брифинга, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

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По информации МВД, уже известно о 9 преступлениях, совершенных в различных регионах Украины и Киеве. Задержание членов группировки произошло накануне на границе в Украины с Венгрией. Там они планировали подорвать памятник венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

Аваков уточнил, что задержанные ехали на выполнение очередного "заказа" ввиду напряжения в отношениях между Украиной и Венгрией. "Спецы уголовного розыска Нацполиции задержали их возле границы. Изъято при задержании - гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединённым газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5", - добавил министр.

В состав группировки входили жители Черкасской области. Преступления совершались в 2016-2017 годах и были направлены на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские Киева задержали преступную группу иностранцев, совершавшую разбойные нападения на бизнесменов. ФОТО+ВИДЕО

Фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания данные после задержания свидетельствуют - задержана преступная группа, совершившая преступления:

1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.

2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в Посольство США.

4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.

6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.

7. В Киеве,на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.

8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

Исполнители приведенных преступлений, входящие в так называемую ОПГ "Торпеды" давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.

Задержанные исполнители и их руководитель - входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области - Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии Оппозиционный блок, находящихся в Украине.
Следственные действия продолжаются.

Следователям и сотрудникам спецслужб, подключившимся к расследованию - есть еще значительное поле работы. Подстрекателей, террористов и провокаторов межнациональной розни и международных конфликтов будем пресекать жестко.
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ТО НЕ РУСОФОБІЯ, А ЗВИЧАЙНИЙ СІОНІЗМ,ЩО НЕ ВИЗНАЄ ІНШОЇ ДУМКИ !!!
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Аброськин не успел заступить руководителем нац.полиции уже поймал опасную бандгруппу.
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так поліція вже СБУ заміняє))),
а в плані політики це щось означає?
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Ознака того, що ригам поступово відкручують голову
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НЕВЖЕ В АВАКОВА ЯЗИК РОЗВ"ЯЗАВСЯ ?? І ГОСПОДЬ ПОВЕРНУВ ЙОМУ РОЗУМ ???
МОЖНА ПОРАДІТИ, ЧИ ТРОХИ ПОЧЕКАТИ ???
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В НКВД, ТО ЗВИЧАЙНА ОПЕРАЦІЯ ПО ЗАЛЯКУВАННІ !!! ДЛЯ НКВД "СВОЇХ" ЧИ " ЧУЖИХ" НЕ ІСНУЄ.. ВСІХ ТРЕБА ЛЯКАТИ ....
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Який ти вумний, як Лєнін!!! Кинути гранату в псосольство США чи Польщі, спалити синагогу - чистий вандалізм. Озвєрєлі вандали.
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Вандалізм, це коли по п"яні щось хлопці наробили, а це планомірні терористично-диверсійно-провокаційні антидержавні дії ОПГ. Років по 10 - 15 кожном треба дати. Будь ласка, гидота кацапська, Україну більше не ображай
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согласен. Только пусть сначала хотя бы заочно осудят главных террористов - захарченко и плотницкого, на руках которых тонны крови наших солдат и офицеров. А так даже в ЕРДР нет ведомостей про уголовное преследование.
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против Захарченко уже открыто уголовное дело по одной статье.
Что же касается Плотницкого, то против него открыли криминальное производство по трем статьям.
В ГПУ говорят, что о подозрении в совершении преступлений начальникам так называемых "республик" было объявлено давно. Так, Захарченко узнал, что в Украине его ожидает суд аж 31 июля 2014 года, а Плотницкого уведомили чуть раньше - 16 июня 2014 года. Террористы и пособники Кремля уже находятся в украинском розыске, судьи дали разрешение на их арест", - добавили в ГПУ.
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НІЧОГО ТО НЕ ЗНАЧИТЬ ! ЯК ВІДКРИЛИ, ТАК І ЗА N-УУУ СУМУ ЗАКРИЮТЬ ТУЮ СПРАВУ !!!
ЧИ НІХТО НЕ ЗНАЄ ТОЇ КОРУПЦІЙНОЇ ВЛАДИ ПОРОШЕНКА-АВАКОВА ???
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ОК, у меня в активе есть официальный ответ из ГПУ, где также "чешут" про уголовные дела и розыск.
На самом деле, в ЕРДР никаких ведомостей про это нет.
Это чистой воды брехня!
Даже недавняя попытка возбудить уголовное дело против плотвы по факту сбитого ИЛ-76 14.06.2014 г. имела четыре подряд отвода судей в Днепре!!!
"Торговые партнеры" вне юрисдикции Украины. Увы.
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У нас появился доморощенный Г.Х. Андерсен! Но я уверен что и его наш армянский барыга превзошел!
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аваков це тупа, брехлива тварюка, яка не має профільної освіти, така ж мерзота, як і луценко.
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Прикол в том.Що як бы я,хотел отставки Авакяна,то завтра же, организовал якись подрыв памятника.А може навiть серiю,щоб резонанс було чутно.Тем самым показав,що Авакян,або бреше,або не ту банду впiймав.
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Знаете, в последнее время так мало хороших новостей, что просто перестаёшь верить, во что-то хорошее. Вот реально! Потому, если всё, что изложено в статье- Истина, то я от всей души аплодирую! Но, что-то мне мешает сделать это прямо сейчас. Какой-то тотальный пессимизм выработался. Прошу извинить.
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Каждый человек обязан бороться с своим пессимизмом самостоятельно, Господь непосильных заданий не дает. А у врага одна цель, посеять неверие и страх в душах Украинцев.
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ХТО МОЖЕ ВІРИТИ ТИМ НАПЕРСТОЧНИКАМ З КОМАНДИ ПОРОШЕНКА ???
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Лучше бы военные объекты, которые взрываются охраняли,а не сено в синагоге!!
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У них нет разрешения на охрану таких объектов. Такое решение без Генштаба не принимается, поэтому пока что охраняют склады ВОХРовцы. С Нацгвардией было бы понадежней - там и техника есть хорошая, и солдат много, и вооружение.
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***
Сидів в окопі чолов'яга
Мобілізований в АТО
Звичайний тракторист, трудяга
Немає навіть і авто
За кілометр расєйський прапор
Сусідів криє міномет
Он танчик суне, провокатор
Пора дістать гранатомет.
А в Києві є-декларанти
Мільйони пачками сують
Вони в країні цій мігранти
Не дай бог що - одраз чкурнуть!
І думав чолов'яга сивий
Не по роках, а від війни -
«Де ворог мій? Той, боязливий ?
Чи вдома, в Раді? Всі вони…»
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Будем надеяться, что действительно задержали бандитов. А не привлекли первых попавшихся, кто мимо проходил (что у нас часто бывает), для того чтобы перед США и Израилем отрапортовать 😕
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Главное было бы за что рисковать. Придурки получили от Вовы Олийника несколько тысяч баксов и заплатили за это пожизненной отсидкой. Как это типично для руццкого мира - поматросить и бросить. Или, как сказал Бабченко, Родина тебя всегда бросит, сынок.
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ну пожизненное вряд ли, учитывая то за что их задержали, а при хорошем адвокате вообще еще неизвестно ли получат реальный срок
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Получат-получат. Это если бы Вову Олийника поймали, то он бы ничего не получил. Потому что хоть и сепаратист, зато знатный государственный человек, всю жизнь на высоких чиновничьих должностях. В нашей стране таких не садят. Член высшего класса неприкасаем - первое правило нашей государственной илитки.
А быдло посадят по полной. Это расходный материал, таких не жалко. Свое они уже отработали, так что можно и в мусорку.
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Передайте их в порядке очередности , сперва в Польшу , потом в США , пусть мир повидают .
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если хорошо покопать , то и на БЛАТНУЮ ХАТУ могут выйти.
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Victor Tregubov поширив допис від Arsen Avakov.
28 хв ·

Очень интересно будет посмотреть на данные расследования.
То, что по памятникам шурует одна и та же группа, говорилось давно. Если это именно она, а не просто попытка повесить на тех, кого удалось взять, все скопом - это таки джекпот. Двойной джекпот - если удасться раскрутить связи группы с запоребриком.
Но поглядим.Нацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши - Цензор.НЕТ 5614
Нацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши - Цензор.НЕТ 4158
Нацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши - Цензор.НЕТ 2208
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Ща зрадогнидиі кремляді будуть переживати за своїх. Коли пішла низка цих подій, то було очевидно що діє організована група мета якої дестабілізувати ситуацію з міжнац. відносинами в Україні і дискоедитувати країну в очах мжд спільноти..Опосередковано такі дії вигідні нашому консервному корпусу і всім корисним ідіотам бо працювали на розхитування ситуаціїї і дострокові вибори тобто на принцип : чим гірше тим краще.. чекаємо від зрадогнид гнівні істерики щодо поліції що мовляв взяли не тих, або шо нічого не роблять..
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Ой, ну не надо тут нести эту пургу для дебилов с детским черно-белым мировоззрением. Если тебя послушать то есть святые Порох с Аваковым а все, кто их критикует, автоматически злодеи и агенты Кремля.
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в нього нік такий - "Правда порохожизни"
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Ви не критикуєте. Ви просто серете і "мочите", разом з кремлядями... Критика це коли 1. Кажуть хто і як зробив би краще 2. Де взяв би на це гроші...
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Собаці знову з перепою якісь ОПГ приснилися
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Акакаов!! не надо тебе разговаривать на украинском языке!!!!
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КІНЦЯ БЕЗЛАДУ НЕМАЄ У ВЛАДІ: ЦВК НЕ
ПЕРЕОБРАНА, ОХЕНДОВСЬКИЙ
ПРОДОВЖУЄ МАХЛЮВАТИ, ПРО ІМПІЧМЕНТ ГАРАНТА НІХТО НЕ ДБАЄ. НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ВИБОРИ
НЕМАЄ. ГРОЙСМАН ВИГАДУЄ ВСІЛЯКІ
КОМІСІЇ, ЗАМІСТЬ ВИКОНУВАТИ
КОНТРОЛЬ ТА ВИКОНАНЯ НЕОБХІДНИХ ЗАВДАНЬ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД
НАРДЕПІВ. ГРАБУНОК ВІД ОЛІГАРХІВ ПО КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ
ТРИВАЄ. ЦЕ НІКОГО НЕ ХВИЛЮЄ. ГРОЙСМАН-ПОРОШЕНКО ОРГАНІЗОВАНО РОЗПРОДУЮТЬ, ЩОБ БУЛО
ЩО РОЗКРАДАТИ. ЦАРЯ В ГОЛОВІ У ВЛАДИ НЕМАЄ, КОЖЕН КРАДЕ
СКІЛЬКИ ПОДУЖАЄ. НАРОД ЯК У 1933 ТИХО ВИМИРАЄ, АБО РОЗБІГАЄТЬСЯ ПО АЗІЯХ ТА
ЄВРОПАХ !!!!!
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Мало того, що жирним капсом, так ще і самолайки під кожним коментом.
Андрюша, що сіє значить?
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ТАКИЙ ЖЕ БАРИГА, ЯК ГАРАНТ !!! ОДИН ОДНОГО ВАРТІ !!!
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Морды однако кирпича просят.... Мда, успели же они начудить, пользуясь всеобщим хаосом. И тут в дело вступает реформированный суд...судьи то запросто могут сделать одолжение лишнехромосомным и выпустить ублюдков чтоб их потом долго искали живыми или дохлыми.
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если ты такой умный и принципиальный, то почитай историю американских минитмэнов - "людей минуты"
для них не существовало суда - они сами вершили суд
а потом возьмись за дело, и организуй нечто наподобие
кстати, Нестор Махно начинал именно с этого
что, слабо?
тогда прикрой рот и не вякай
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ДЛЯ Н.ШУФРИЧА ГОЛОВНЕ - была добыча нефти и газа из отечественных месторождений. ЗЛОДІЙ НАРОДНОГО ДОБРА І ВСЕ ЩЕ НА СВОБОДІ ???!!!!
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Якщо дійсно затримали то респект і уважуха, але це повинна бути кожнодневна рутинна робота поліції.
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Не ловят - зрада.
Ловят - зрада.
Вы уж...кацапота ватная...как-то бы определились. Підмоскальнички доморощені.
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GEO, В ЗЕРКАЛО ПОДИВИСЬ !!! ЛОВЛЯТЬ, ЩОБ ГРОШИКІВ ЗАРОБИТИ, А ПОТІМ ТИХЕНЬКО ВІДПУСКАЮТЬ !!! ТО РОБОТА ОДНІЄЇ НЕЗМІННОЇ КОМАНДИ РЕГІОНАЛІВ У ШКУРІ ОВЕЧОК, ТИПУ НЕСТОРА ШУФРИЧА, ДОСВІДЧЕНОГО ЗРАДНИКА !!!
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От якби ще й посадили цих бандюків та їх шефів.А то зараз набіжать проплачені ригівські адвокати і почнеться катавасія. Ну як завжди у нас робиться...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция задержала ОПГ, совершившую нападения на синагоги, посольство США и консульство Польши. ВИДЕО
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