 "Нам бы до границы. Нам свое. Нам чужого не надо. Чужое всегда боком выходит", - бойцы ВСУ под Авдеевкой готовы к продвижению вперед. ВИДЕО

"Каждого бойцы обучили. Научили работать из любого вида оружия. Личный состав поделен на смены. Каждая смена может применить все оружие, находящееся на ВОПе", - рассказывает один из бойцов.
Кроме того, бойцы готовы и к наступательным действиям. Продуманы цели и задачи для каждого подразделения и солдата.
"Мы фланги укрепили и готовы вперед дернуться. Цели есть. Люди определенные в запасе, которые могут занять позиции брошенные. Но нет приказа", - рассказывает еще один воин.
"Нам бы до границы. Нам больше не надо. Нам свое. Нам чужого не надо. Зачем? Чужое всегда боком выходит. Крым наш. Хочется в Крым. Я в Крыму служил. Хотел на море поехать. Поеду", - говорит боец ВСУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=L3H4uUMEz3M
https://www.youtube.com/watch?v=u5OftLXqwwI
https://www.youtube.com/watch?v=f4n4LdyGkSk
https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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И к своим любимым мы придём опять,
Вспомним, как врага мы гнали с Украины,
Эти дни когда - нибудь мы будем вспоминать. !!!!!!!
Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах,
Где-нибудь,когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя ....за то, что ты дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!
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За время войны использованно против оккупантов 24 тыс. тонн боеприпасов. За два дня в Калиновка профкуано 32 тыс.тонн.
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20 августа 2017, 16:36
Часть жителей ОРДиЛО, из тех, кто все еще верит в искренность, любовь и заботу России, ждет "воссоединения" со "страшим братом" и ловит информационные знаки, успокаивая себя банальным "вот, вот, вы видите, скоро, совсем скоро Россия заберет нас", снова празднуют очередную "победу" по типу "Путин о нас не забыл" - Центробанк России разрешил ломбардам выдавать займы гражданам с паспортами "лнр" и "днр", пишет Олена Степова для "ИС".
Столько восторга в соцсетях. Странные люди. Они радуются тому, что их уровень обнищания позволяет россиянам попросту за копейки скупать их золото, технику, драгоценности, приобретенные в страшный период "правления укропов".
А как это "решение" можно трактовать иначе? Никак!
Россия, как саранча поглощает Донбасс. Оккупированные территории для россиян всего лишь ресурс. Люди-ресурс. Заводы-ресурс. Не более того!
Уровень обнищания жителей ОРДиЛО, которые вынуждены продавать за бесценок имущество, дома, сбрасывать накопления, расставаться с дорогими вещами, это тоже ресурс. И принятие этого решения, о скупке российскими ломбардами имущества жителей ОРДиЛО, на четвертых год войны, говорит лишь о том, что ресурсы Донбасса подходят к концу. Выжимание у людей последнего, это в принципе, последний вздох и самого оккупанта - брать на Донбассе скоро станет нечего.
Уголь? Шахты? 90% шахт находятся в таком состоянии, что их и при Украине было бы выгоднее закрыть, чем содержать. А сейчас России выгоднее покупать уголь, добытый в копанках. Вложений меньше.
Шахтеры, на так сказать официально работающих в ОРДиЛО шахтах, это больше черная дыра, требующая вложений, нежели ресурс. Поэтому более 17 шахт на оккупированных территориях уже закрыты.
Шахтеры - работающие и шахтеры-пенсионеры, это потребитель бесплатного бытового угля, согласно Горного Закона, (до войны они получали 6 тонн угля бесплатно на бытовые нужны ежегодно), сейчас уже лишены этого блага. Обещают 2,5 тонны, но…Большая часть горняков его, не смотря на обещания, не получает с 2014 года.
Шахтеры, это зарплата и льготы. Копанки - это кидалово и почти бесплатная рабочая сила. Можно заплатить тормозком, можно просто выгнать, наставив автомат. В случае гибели, ответственность за погибших никто не несет, как и социальную нагрузку виде выплат семье.
Поэтому РФ будет брать украинский уголь, ведь Кузбасс не дает того качества антрацита, что дает Донбасс, но постарается сделать так - а это уже видно из внешнего управления южно-осетинской компании ЗАО "Внешторгсервис" - чтобы шахтеры сами уходили на копанки и постепенно закроет все шахты. Брать в понимании русских, это брать не вкладывая. Воровать!
До войны с окончания действительно сложного и страшного голодно-бездеженного периода 90-х люди, живущие в промышленных регионах Луганской и Донецкой области, привыкли жить и зарабатывать хорошо. Поэтому те, кто пишет, что с момента начала войны они стали жить лучше или не хуже, чем "при укропах" попросту врет, чтобы не выглядеть дурнем или имеет отношение к "ополченцам"-террористам, которые живут за счет грабежей и мародерства.
Да, в ОРДиЛО есть те, кто живет хорошо. Это те, кто со времен СССР привык красть. Выносить с работы хоть гайку, абы на халяву. Возможно поэтому в ОРДиЛО так много уголовных дел за банальные производственные кражи. Воруют все: уголь, металл, и даже продукты питания, лекарства и гуманитарку. Воруют от уборщицы до министра. Это уровень менталитета русскомирного человека, ведь, как показало личное общение, за "русский мир" были те, кто при СССР работал на таких же "доходных" предприятиях. Например, воровал продукты в кафе, школах, интернатах, или, работая на заводе, выносил непонятные ему детали, чтобы хоть что-то, хоть как-то. Я уже не говорю о масштабных "несунах" с молокозаводов, фабрик, магазинов и бюджета страны, области, города.
В ОРДиЛО сложилась прослойка очень богатых людей, это и министры, и менялы, и ломбардисты, и юристы, и решалы, и менты, и предприниматели, которые, как говорится, попали в струю и поняли на чем можно зарабатывать: "делать пенсии", документы в Украине, возить людей в Украину, возить товар из Украины, менять деньги, скупать награбленное или продаваемое от безысходности.
Между людьми в ОРДиЛО теперь такие "границы", определяющие "свой", "чужой", "бедный", богатый", что определить людей теперь можно по голодному или надменному взгляду. Каждый здесь старается вырвать свое. Цинизм и рвачество, заработок на крови и костях, это еще одна грань войны. И она не менее страшна, если ее впустить в Украину. Заработав в оккупации, эти люди будут вкладывать не только в свой комфорт и безопасность, но и в политику, чтобы обезопасить себя "корочками" или же создать личную политсилу, способную, защитить их интересы. И такие процессы, уже очевидны. Они, правда, называются реинтеграцией и амнистией, но, по сути, являются оДонбасиванием Украины за счет всепрощения и очеловечивания коллаборантов и манкуртов.
Но вернемся к "законам РФ, говорящим о скором воссоединении Донбасса и РФ".
А именно так восприняли руссколюбные жители ОРДиЛО решение центробанка РФ давшее им право сдавать за копейки свое имущество в ломбарды РФ. Это, как с гуманитракой. Такое же неосознание ситуации, или бытовой кретинизм. Русские устроили войну и везут в убитый ими край гнилую гуманитарку, "заботятся". Не было бы их, их солдат, агитаторов, войны и оружия, люди были бы с работой и покупали бы все, что им хотелось. Но...так устроен русскомирный человек, чтобы не видеть видимое. Ведь это не укладывается в его телевизионный мир, где русские "братья".
Удивительно, да? Удивительные люди, 4 год ждущие манны небесной от тех, кто изуродовал их жизнь. С конца 90-х, примерно с 1997-го и по 2014 год на Донбассе шел рост, зарплат, пенсий, льгот.
Люди покупали машины, дорогие гаджеты. Вот только в шахтерском Свердловске, где я жила до "переселения", работало более 10 ювелирных магазинов, супермаркеты, как продуктовые, так и электротехники. Шахтерские жены красовались не только фото с модных курортов, но и килограммовыми золотыми запасами, именуемыми - украшения.
Строились! Делали ремонты! Покупали! Путешествовали!
Теперь все нажитое в ломбарды РФ. За копейки. За четверть цены. Как дань оккупанту!
Сейчас то, что происходит в оккупированной части Луганской и Донецкой области, почему-то очевидно только тем, кто был против России и "русского мира" - обнищание и уничтожение края. Они, руссколобные и русскомирные, коллабрнатны и манкурты, люди без принципов и корней, не замечают ни войны, ни голода, ни обнищания, ни манипуляций РФ, ни "Донбасс-Украина" от Путина и Лаврова, "мы ничего не добьемся новыми бомбежками Украины", и даже "русские люди, которые украинцы, не должны становится гражданами РФ, они должны жить там, где живут".
Они видят только "Россия о нас заботится" в каждом гумконвое и "решении".
Спрашиваю - ведь до войны вы могли купить себе форель, икру, осетра и оливки, зачем вам российская бесплатная гречка и тушенка странной консистенции.
Вырученные глаза: "Бесплатно же, любят же, русские же. Раньше мы это покупали, а сейчас нам дают". Вот и весь менталитет. Но всем ли? Конечно, же нет. Распределение гуманитрарки и "дают" та же советская система определения "своих", дефицита, пренебрежения к стоящим в очередях, от тех, кто уполномочен раздавать с барского российского плеча безвкусную гречку.
Любое телодвижение России в сторону "помощи народам Донбасса", они определяют, как еще один шаг в сторону "признания Донбасса" российской землей, упорно не замечая ни ухудшения уровня жизни, ни хищения заводов и ресурсов Донбасса, ни русских военных, ни агрессивно-лживого поведения "старшего брата".
Поэтому любое "признание документов лнр и днр", воспринимается, как победа, как еще один шаг навстречу.
Я не хочу говорить о процентах этих руссковеров на оккупированной части Донбасса, их достаточно раскидано по всей территории страны. Пусть верят. Это их право. Или наша недоработка.
Возможно, этим людям нужно упасть на самое дно войны, чтобы понять, где враг, где друг, где была жизнь, а где проживание.
А пока, очередная "победа русского мира", кот
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"Центральный банк Российской Федерации разрешил ломбардам выдавать займы гражданам "лнр" и "днр". Об этом 10 августа рассказала вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова.
С 2014 года, когда в Донбассе начался конфликт, в ломбардах России были десятки тысяч запросов на займы для беженцев из "лнр" и "днр". Выдача кредитов гражданам с паспортами народных республик Донбасса являлась незаконной, так как эти документы не были признаны в России.
В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов жителей ОРДиЛО, но всё равно многие российские банки, несмотря на указ, не работали с клиентами с документами до сих пор официально не признанных Россией "республик", и заявляли об ограничениях для таких клиентов. В связи с этим Ассоциация развития ломбардов обратилась в Центральный банк для разъяснения этой ситуации. Центральный банк России ответил, что нет никаких препятствий в выдаче займов физическим лицам с паспортами, которые выданы в Луганской и Донецкой Народных Республиках".
Из соцсетей - "Нам негде деньги брать, вот и приходится резать на металл и разбирать. Селяви! Но нам главное выстоять еще лет 5-10".
Вот думаю, что ни пяти, ни десяти лет у Донбасса нет. Заботливые жители ОРДиЛО, не обремененные ни памятью, ни смыслом, ни корнями, ни моралью, сдадут его в русский ломбард, как, в принципе-то уже и сдали в 2014 году за понюшку та полушку.
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