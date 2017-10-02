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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1913) оккупация (7353) Донбасс (16233) Луценко Ирина (271) деоккупация (168)

 На этой неделе в Раде зарегистрируют проект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Подготовка законопроекта находится на завершающем этапе.

На этой неделе в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из ВР. Об этом сообщила нардеп от БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко в ходе согласительного совета ВР.

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"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, в законопроект будут внесены именения и действия Украины на Донбассе будут являться "обороной государства", а не антитеррористической операции.

Стоит отметить, что данный законопроект будет регламентировать понятие "российской оккупационой власти" в регионе.

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и на когда назначены выборы на бамбасе? вероятно всей ураине придётся кормить доблестных обдроченцев!
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Ага, и восстанавливать их среду обитания
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Обдроченцы нужны Офшорнику как воздух. Они как лохторат должны вывести во второй тур рыга Бойка. Офшорника туда выведет рыг Охындовский
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Закон сляпали.. Американцы должны этот закон писать. А вы как недоумки,просто проголосовать. Больше вы ни на что не годитесь,дебилы.
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Бондаренко ПРославилась у Рыгов с Аналами,вот теперь Ирочка поднялась на подиум..
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Ей самое место на базаре носками торговать.
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Чета Луценко - это образец гнуснейших чудовищ, - Лиза Богуцкая
https://goo.gl/UMEdsG
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сдача Лугандона под другим соусом? не прокатит словоблудие чоколадных, финал сидения на троне барыги близок, в прочем как и всей его свиты--- бежать будите так что спринтер позавидует
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Никто никуда бежать не будет. Клан Порошенко - это очень надолго, если не навсегда. Нравится это кому-то или нет. Кто его с трона скинет?
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Спроси у одного нашего бывшего гражданина с ростовкой пропиской
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Люди Порошенко на всех ключевых постах. Плюс он пользуется безоговорочной поддержкой США и ЕС. У Януковича такое было? Кто же скинет клан Порошенко? Любое выступление народа будет объявлено проплаченной акцией Кремля, направленную на внутреннюю дестабилизацию.
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США всё знает, все потоки до последнего доллара...Ищут замену. А силовики не будут впрягаться за барыг, ну не считая коррумпированной верхушки подельников.
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Анализ поездок политиков разных эшелонов в США, переговоры и там и в посольствах стран Европы. Лояльность руководства стран партёров к опозиционным политикам Украины (опоблок и ляшко не в счёт, это мусор) Они уже поняли кто есть ху . кулявлоб и барыга с подельниками. И что рехформ не будет, а только дерибан бабла и материальных благ.
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Наоборот. Порошенко очень приветливо встречают, что в США, что в Европе. Недавняя встреча с Трампом тому премер. Муженко отправился в США. Украинская делегация (БПП) безоговорочно поддерживается в ПАСЕ
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Хочу тебя немного разочаровать поддержкой со стороны США он не пользуется его терпят только по одной причине что досрочные выборы или любая смута в данный момент не нужна - не верь полу трупу Задорнову американцы не тупые и все видят и понимают и не выпустили бы пугало в виде Михо - а что у него свои люди это не аргумент у яныка то же были "свои" и везде
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Так Порошенко же сам против досрочный выборов... Это раз. Два, - КТО тебе сказал смута не нужна? Три, - когда такое говорил Задорнов? Четыре, - чем опасен Михо? Что он реальное может сделать? ЧТО? Пять, - аргумент. Потому что даже глава Администрации Януковича, его предал. Как-то так.
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эй парень, а кто тебе сказал что Петя за досрочные выборы ? Смута сейчас нужна разве что РФ? Ну если ты не слышал давнего монолога задорнова что " американцы тупые ну такие тупые " - интернет перед тобой . По поводу Михо - с чего это он так смело границу прорывал ? а Петя по этому поводу издал только слабенький пук ? И еще образно говоря если в приемной Трампа будут сидеть Михо и Петя то первым пригласят Михо - у Михо очень хорошие покровители и связи в Америке не говоря уже о довольно давнем знакомстве Трампа с Михо - интернет у тебя под рукой просвищайся
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ни когда не говори никогда, не что не вечно под луной.............. хотеть и мечтать не вредно.. не кеннеди ,шушара поменьше .
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Баба Яга просто ньюсмейкер, из телика не вылазит. Всё сунет себя обрезанную, тюнингованную миру показать. Мол деньги же не зря потрачены. думала Югык станет меньше пить...а не получается.
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У неё, что сегодня бенефис? Я смотрю Ирэн компетентна во всех вопросах.
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Баба Яга уже освободила Донбасс от российских войск? Что она его реинтегрировать собирается.
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Что у нее с мордой лица в последние месяцы случилось?
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мымра пяная а нахрена этот дамбас кормить апалченцев так страна и так их кормит благодаря вам
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"Когда я слышу слова "Реинтеграция Донбасса",я хватаюсь за пистолет"
д-р Геббельс И.
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смотри как оперилась блядюга каЛтавого пидаЛаса.
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странные формулировки у наших чиновников- реинтеграция-(соединение). То есть сейчас существует по их условным обозначениям не оккупация а дезинтеграция. Проще говоря хаос.
Но это подмена понятий, которая создаст невозможность предъявлять в судах претензии оккупанту. А это значит что власть очередной раз нас обманывает прикрывшись высокопарными речами во всевозможных международных организациях и совершенно ни чего не делает в документировании нарушений против Украины.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа этой неделе в Раде зарегистрируют проект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО
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