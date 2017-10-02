 На этой неделе в Раде зарегистрируют проект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО

"На этой неделе будет зарегистрирован закон о стратегии восстановления территориальной целостности Украины, освобождения Донбасса", - сказала Ирина Луценко.
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По ее словам, в законопроект будут внесены именения и действия Украины на Донбассе будут являться "обороной государства", а не антитеррористической операции.
Стоит отметить, что данный законопроект будет регламентировать понятие "российской оккупационой власти" в регионе.
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д-р Геббельс И.
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Но это подмена понятий, которая создаст невозможность предъявлять в судах претензии оккупанту. А это значит что власть очередной раз нас обманывает прикрывшись высокопарными речами во всевозможных международных организациях и совершенно ни чего не делает в документировании нарушений против Украины.
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