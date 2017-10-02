 "Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне", - Ирина Луценко о призывах об отставке Муженко. ВИДЕО

Она заявила, что по аналогичным ситуациям в Сватово и Балаклее было проведено "полное, детальное расследование". По ее словам, в результате взрывов в Балаклее ответственность понесли 80 военнослужащих различных чинов.
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"Только после всестороннего расследования должны быть сделаны выводы и определены виновные и наказания", - отметила она.
По словам Луценко, в результате согласованных действий военных и спасателей было сохранено около 50% складских запасов в Калиновке и ни один человек не погиб.
"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне, без доказательств, без соответствующих выводов", - заявила Ирина Луценко, отвечая на призывы об отставке главы Генштаба Виктора Муженко.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
09 сентября 2017, 18:14
Террорист Александр Захарченко и террорист, именующий себя мэром Горловки, Иван Приходько вручили командиру террористического "реактивного дивизиона ДНР", базирующегося в Горловке, Ольге Качуре, известной по позывному "Корса", звание "Почетный гражданин города".
"Корса" - террористка, которая известна многим горловчанам и дончанам не только своей жестокостью по отношению к местному населению, но и особым цинизмом. Расстрел сослуживицы за косой взгляд "на мужика Корсы". Выстрел из миномета в дом соседей- старая обида. Замученные и запытанные в подвалах местные предприниматели. У "Корсы" свой счет на мирняк!
В сети гуляет видео, где она, отстреляв со стадиона по кварталам Горловки, браво спрыгивает с подножки "ГРАДа" и идет к снимающим это журналистам, а далее следует интервью, как укры обстреливают город.
Кроме "Корсы", звание почетного гражданина города получил депутат "народного совета" террористического формирования "днр" Александр Быкадоров.
Сам же мэр-террорист Иван Приходько получил медаль "За трудовую доблесть".
Шестеро горловских чиновников получили наградную медаль имени Петра Горлова III степени, еще 6 таких медалей получил коллектив Горловского театра кукол, работники парка Горького и сотрудники центрального отделения ЦРБ в Горловке. Не осталась без наград и сама "патриотическая и исконно русская Горловка, построенная донским казаком Горловым" в ходе визита Захарченко присвоил Горловке звание "Город воинской славы".
Хотя…Может это и правда, горькая правда, в городе достаточно высокий процент пророссийски настроенных граждан, много террористических формирований, и, что удивительнее всего, абсолютная уверенность в том, что "нас обстреливает ВСУ", при учете того, что реактивные бригады "Корсы" стоят и ведут обстрел района из самого центра города. Удивительно и другое, "Корсу" обожают русские пацифисты-мышебратья , из общества москвички Вари Даревской, которое активно спонсирует террористов Горловки. Видимо все же в понимании русских, мир-это война! Жаль и другое, некогда тихий и уютный город Горловка, имел другую славу, именно там располагался один из фармацевтических флагманов Украины-"Стирол".
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Да только тут, на этой ветке, не менее 17 претендентов на должность главнокомандующего, честных и умных, готовых заменить его в любую секунду!
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https://goo.gl/UMEdsG
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сука во время войні мля ниче незя ! только умирать модча за реки шкоколада !
СУКИ !!! 800 млн баксов улетело !
800 ЛЯММОВ !!!!
разделить на 40 млн начеления !
СКОЛЬКО БАБАЛ ВІ ПАДЛІ ВІТАЩИТЕ ИИКАЖДОГО НАШЕГО КАРМАНА !
и єто просто так ? или будет отвечать вахтер ? суки продавайте все нахер и гоу делать и оплачивать востановление склада и НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
или ві суки відадите лопаті и скажете идите обороняйтесь ?
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Мама-вампир, Папа-оборотень.
Бедный сын не знает по чьим стопам пойти, то ли в Налоговую, то ли в СБУ.
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