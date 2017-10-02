EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  3353  126
Материалы по теме:
Все про:пожар (3758) расследование (2351) Луценко Ирина (271) Калиновка (147)

 "Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне", - Ирина Луценко о призывах об отставке Муженко. ВИДЕО

Представитель Президента в ВР Ирина Луценко считает, что относительно взрывов в Калиновке Винницкой области должно быть проведено полное и всеобъемлющее расследование, после которого должны быть сделаны соответствующие выводы.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время согласительного совета в ВР.

Загрузка видео...
Она заявила, что по аналогичным ситуациям в Сватово и Балаклее было проведено "полное, детальное расследование". По ее словам, в результате взрывов в Балаклее ответственность понесли 80 военнослужащих различных чинов.

"Только после всестороннего расследования должны быть сделаны выводы и определены виновные и наказания", - отметила она.

По словам Луценко, в результате согласованных действий военных и спасателей было сохранено около 50% складских запасов в Калиновке и ни один человек не погиб.

"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне, без доказательств, без соответствующих выводов", - заявила Ирина Луценко, отвечая на призывы об отставке главы Генштаба Виктора Муженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
 перейти на форум
 
 
TUVvdlVYWjBRekl3VEVSU1owTkVVWFprUTNkSlRrZENNRXh5VVhVNVEzY3dURlJSYzA1SFJrbE9RM2d3VERkUmRHUkRMekJaUkZGMVRrTXZNRXhFVW1ka1F5c3dURWxuTUV4Slp6QktjbEZ6VGtNM01FeHFVWFprUXlzd1RFeFJkWFJETVV4NUwxRnRPVWRFTUZsaVVYUmtRemt3VEhKUmRtbEVVVzFPUjBFd1RHcFJkbVJEZDB4NUwxRjJPVU1yTUV4aVVYTk9SMEZtVGtkQk1FeEVVbWRrUjBJd1RIWlJkR1JETURCTU4xRnpkRU4zTUV3elVYVk9RekZtVGtOaE1FeEVVWFU1UXpRd1RETlJkblJEZVRCTWNsRnpRVDA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Террористы награждают террористов в городе террористической славы

09 сентября 2017, 18:14



Террорист Александр Захарченко и террорист, именующий себя мэром Горловки, Иван Приходько вручили командиру террористического "реактивного дивизиона ДНР", базирующегося в Горловке, Ольге Качуре, известной по позывному "Корса", звание "Почетный гражданин города".
"Корса" - террористка, которая известна многим горловчанам и дончанам не только своей жестокостью по отношению к местному населению, но и особым цинизмом. Расстрел сослуживицы за косой взгляд "на мужика Корсы". Выстрел из миномета в дом соседей- старая обида. Замученные и запытанные в подвалах местные предприниматели. У "Корсы" свой счет на мирняк!

В сети гуляет видео, где она, отстреляв со стадиона по кварталам Горловки, браво спрыгивает с подножки "ГРАДа" и идет к снимающим это журналистам, а далее следует интервью, как укры обстреливают город.

Кроме "Корсы", звание почетного гражданина города получил депутат "народного совета" террористического формирования "днр" Александр Быкадоров.
Сам же мэр-террорист Иван Приходько получил медаль "За трудовую доблесть".
Шестеро горловских чиновников получили наградную медаль имени Петра Горлова III степени, еще 6 таких медалей получил коллектив Горловского театра кукол, работники парка Горького и сотрудники центрального отделения ЦРБ в Горловке. Не осталась без наград и сама "патриотическая и исконно русская Горловка, построенная донским казаком Горловым" в ходе визита Захарченко присвоил Горловке звание "Город воинской славы".
Хотя…Может это и правда, горькая правда, в городе достаточно высокий процент пророссийски настроенных граждан, много террористических формирований, и, что удивительнее всего, абсолютная уверенность в том, что "нас обстреливает ВСУ", при учете того, что реактивные бригады "Корсы" стоят и ведут обстрел района из самого центра города. Удивительно и другое, "Корсу" обожают русские пацифисты-мышебратья , из общества москвички Вари Даревской, которое активно спонсирует террористов Горловки. Видимо все же в понимании русских, мир-это война! Жаль и другое, некогда тихий и уютный город Горловка, имел другую славу, именно там располагался один из фармацевтических флагманов Украины-"Стирол".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да!
Да только тут, на этой ветке, не менее 17 претендентов на должность главнокомандующего, честных и умных, готовых заменить его в любую секунду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чета Луценко - это образец гнуснейших чудовищ, - Лиза Богуцкая
https://goo.gl/UMEdsG
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При Сталіні таких генералів розстріляли б миттєво. Тому й війну як-не-як виграли. Але ж ж нас не війна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне", - Ирина Луценко по указанию Порошенко о призывах об отставке Муженко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо начштаба ГШ , шо Гавнокомандующий друг-друга стоят !!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Присосались к должности как пиявки - не оторвешь. Типичное поведение нашего чиновника. Только этот чиновник в отличии от других еще и форму носит, то есть претендует на офицерскую честь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ирка, твойо время уходіт...о душе подумай, бо твою задницу посадят куда надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен, что нельзя. Но безответственность порождает вседозволенность. 80 человек наказали по Балаклее (скорее всего дисциплинарно), но арсенала успешно лишились. По Калиновке будет то же самое. В итоге через два года будем воевать копьями и стрелами при сонме безответственных "ответственных".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу у порохатых единственный аргумент почему они и их ставленники должны еще оставаться во власти - это их незаменимость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цикаво, что она запоет, когда намедни будут снимать с должности отпускницу со стажем Гонтыреву? Неужели во время войны можно обезглавить финансовую систему страны, уволив лучшую банкиршу Вселенной и околыць?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так что обезглавить муженко ?
сука во время войні мля ниче незя ! только умирать модча за реки шкоколада !
СУКИ !!! 800 млн баксов улетело !
800 ЛЯММОВ !!!!
разделить на 40 млн начеления !
СКОЛЬКО БАБАЛ ВІ ПАДЛІ ВІТАЩИТЕ ИИКАЖДОГО НАШЕГО КАРМАНА !
и єто просто так ? или будет отвечать вахтер ? суки продавайте все нахер и гоу делать и оплачивать востановление склада и НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
или ві суки відадите лопаті и скажете идите обороняйтесь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
***
Мама-вампир, Папа-оборотень.
Бедный сын не знает по чьим стопам пойти, то ли в Налоговую, то ли в СБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то подсказывает, что это не единственная голова в армии. Такую голову нужно отрубить в буквальном смысле, ибо с такой головой страна останется без последних арсеналов без всяких боевых действий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо-то её стало много. Каждый день что-то гонит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто,це кроме тебя каже?Обезглавить армию!-во загнула.Незаменимых нет,як то кажуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну- да, приказ Муженко о сокращении охраны складов боеприпасов во время войны, это не достаточный повод винить его. Это всего лишь не правильное понимание великих планов полководца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дополняем "Нельзя обезглавить армию (налоговую, ЦИК, Харьков), когда страна находится в войне"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, Муженко ооочень тонко намекнул, что не виноват, а ответственна вся военная вертикаль власти во главе с главнокомандующим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А он не глава армии - он шестерка слепого траста, так что не нужно манипулировать, что сделал муженко? он смог организовать илловайск, изварино, сдачу ДАПа и дебальцево, в довершение взорвал 4 стратегических склада, он не глава армии - он диверсант.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А предателей и диверсантов - их не увольняют, их вешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мабуть МужеЛОЖЕнко шота знає про Сонцеподібного. А чета Луциків непогано пригрілась у Балагані Петрушки Порхатого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повний маразм порохоботів луценки розбираються в усьому від права до війська мир настане тоді коли нас залишить останній порохобот
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нельзя обезглавить армию, когда страна находится в войне", - Ирина Луценко о призывах об отставке Муженко. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти