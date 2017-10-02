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 Парубий поручил комитету ВР по нацбезопасности присоединиться к расследованию и дать свою оценку взрывам под Калиновкой. ВИДЕО

Спикер ВР Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам нацбезопасности и обороны присоединиться к расследованию причин, приведших к взрывам на арсенале боеприпасов в Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом он сообщил на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

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"Поручаю комитету безопасности и обороны присоединиться к расследованию и дать свою оценку", - сказал Парубий.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.


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плешивский с танюхой черноволой расследуют по поручению пагубия...оксюморон.
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росися вперде d82e7584 - вот эти придурки принимают решения касающиеся безопасности 40-миллионного народа... Жесть...
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Вот вот, у них же на мордах лица написано, что они пациенты дурдома!
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Парубий сейчас играет роль якобы справедливого )) На деле -спаскудившаяся мразь. За деньги. Типа ляшка. Пригрелся - и так ему хорошо. А куда ему еще податься ? Билетером ?
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пагубий всегда искал под кого прогнутся. тут ничего нового. акцент на комитет по вопросам нацбезопасности. вернее на его состав. фото выше наглядно демонстрируют этих расследователей.
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Сейчас все ,как метнутся выполнять поручение Парубия,аж гай зашумит ....
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Дурак он и есть дурак!
Сказано же, что лось и "внешний фактор" виноваты!
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А головой (плешивой) назначьте ВОРошиловского стрелка пашинского, он ведь "честнейший" человек, детектор лжи в авакова прошел.
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Если не накажут за это преступление Муженко и его сообщников в ближайшее время, то из этого народ сделает четкий вывод - у нас нет настоящей ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. В нормальной демократической стране высшие государственные деятели просто обязаны прислушиваться к народу при решении кадровых вопросов.
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Главное, что поблагодарил депутатов, которые рисковали своей жизнью...
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За какие "миллионы" гибнут террористы ОРДЛО

16 сентября 2017, 14:15



В ОРДиЛО опять потери. И снова не боевые. Хотя…родителям террористов снова расскажут сказки о укр-ДРГ, шальных бандеровцах и правосеках, бороздящих просторы "республики". Родня поплачет, поклянется отомстить и поедет в Украину узаконивать справку о смерти через суд. А потом получит пенсию, выплаты на захоронение, возможно, еще какую помощь. Адвокаты быстро обдерут родню, наобещав миллионы евро - компенсации со стороны Украины и состряпают иск в ЕСПЧ. Это уже накатанные процедуры. Кстати, "правозащитники" по составлению исков к Украине работают, как в ОРДиЛО, так и в Украине. Прибыльный бизнес. Рассказываешь о миллионах евро, показываешь бумажку "на иностранном", берешь деньги, и все. Ждите! Платят! Ждут!
Да, есть такая абсолютно законная процедура, как обращение граждан Украины, проживающих в ОРДиЛО в суды с установлением фактом, которые имеют юридическое значение. Например, умер человек в ОРДиЛО или родился, там выдают справку - свидетельство, соответственно о смерти или рождении, с печатью этого самого лыдыныыровского недоразумения.
Гражданин Украины обращается в суд и получает решение о том, что смерть -рождение или другие факты установлены, что дает право получить в отделах регистрации гражданского состояния акт украинского образца, то есть свидетельство о смерти или рождении. А потом уже в пенсионный, к нотариусу, за наследством, за выплатами на погребение или рождение, за получением помощи и пособий. Умершие и их наследники, рожденные или их родители - все они граждане Украины, даже, если жители оккупированных районов или даже манкурты-коллаборанты-террористы.

Да, как ни крути, а это так. И лишить их гражданства нет законодательной возможности. Они - граждане Украины по рождению. Утратить гражданство может только тот, кто имел гражданство другой страны, но попросил, слезно попросил предоставить ему украинское.

Жаль, что юридических тонкостей народ у нас категорично не принимает и не воспринимает. Поэтому пока одни кричат и возмущаются, вторые, методично оформляют документы. Между ними гордо реет законодатель, который бы мог, но…
Но не будем о юридическом, у нас вон и "л-днр", и Плотницкий-Захарченко до сих пор статуса террористов не имеют, так что, поговорим о банально-бытовом.
Днями один не совсем юный, но достаточно любознательный опочленец из ОРЛО госпитализирован в Луганскую областную клиническую больницу с диагнозом - контузия вещества головного мозга, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, передней брюшной стенки проникающие, конечностей, травматическая ампутация левой кисти.

Назаренко Андрей Анатольевич, получил ранения при попытке разобрать неизвестный предмет в виде снаряда.

А разбирал он его, так как не получил зарплату, и ему нечего кушать. В ОРДиЛО закончились банкоматы, банки и "МЕТРО", освобождать особо уже нечего. Поэтому верный бизнес опочленца - металлолом.
Это скромный 7 подрыв с начала месяца при разборке "неизвестных предметов, похожих на снаряд". Так и хочется сказать - смелее, пацаны, смелее, их, неизвестные предметы, еще и поджигать можно. Салют будет!
Единственное, что я бы хотела добавить: неужели вы не видите, что область гибнет, неужели вы за это воевали, а, земляки?!
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Парубий -- разве дело в Калиновке ?? Нет --- дело в расхлябанности и безответственности -- начиная с ВАС Парубий --- не понимаете при чем вы ??? А гляньте на голосование в Раде и посещаемости Рады -- каждый депутат по статусу МИНИСТР УКраины -- на работу не ходят , а кто ходит то порнушку по Айфону смотрит -- то джла свои решает . Что вы пан Парубий орете перед голосованием зайдите все в зал ?? Они по КЗОТУ -- должны сидеть на РАБОЧИХ местах или быть наказаны как прогульщики по Законам УКраины . Весь бардак в Украине начинается с ВАС с верха управления в Украине -- и без жесткой дисциплины ничего не будет хорошего в Украине . Лагерь в Одессе сожгли -- посадили сопливую девку -- народу это надоело пан Парубий -- говорю честно . Сам был на Майдане -- не для этого стоял Майдан -- правду говорю -- вы с трибун Майдана тоже говорили -- правда не то что сейчас говорите . Хотите вам скажу ваше будущее ??? Судьба неприкасаемого и всеми презираемого Ющенко . Пока не поздно -- измените что то в стране .
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А почему только по Калиновке? Нужно рассматривать ВСЕ случаи, как цепочку закономерностей и начинать нужно с решений Генштаба урезать их охрану.
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Я понимаю еще первый раз взорвались склады--"ну с кем не бывает". Но уже извините,-- далеко не первый. Следствие надо вести, но уже и без расследования, распустить вот этот самый комитет, а судя по лицам, кто там сидит, толка все равно нет. Турчинов, Муженко, Полторак должны в отделе кадров оформлять свое увольнение вне очереди, и отказать им, в праве находиться возле сытного корыта....Но увы, "Пагубий",разыгрывает очередной спектакль на публику, с дальнейшими проверенными методами--тянуть время, обещать наказаний, и все это "заговорить". А "труппа" артистов, получит за это свой "оскар".
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПарубий поручил комитету ВР по нацбезопасности присоединиться к расследованию и дать свою оценку взрывам под Калиновкой. ВИДЕО
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