 Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО

В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей в развлекательном центре Mandalay Bay Resort and Casino. Еще два человека получили смертельные ранения.
Загрузка видео...
Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован. Он открыл стрельбу из автомата на фестивале кантри-музыки.
Отметим, ранее издание The New York Times сообщало, что неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.
По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Они заняли 29-й этаж отеля и продвигаются к 32-му.
Злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему таких новостей нет их Штата Вермонт, например, где оружие есть у всех?
Да потому, что преступник не идиот, он пойдёт убивать туда, где люди БЕЗОРУЖНЫ!!!
Ответить
Ответить
Ответить