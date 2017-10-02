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Все про:смерть (5320) стрельба (2584) США (13519)

 Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО

В городе Лас-Вегас в результате стрельбы в южной части города погибли два человека, еще 24 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

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В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей в развлекательном центре Mandalay Bay Resort and Casino. Еще два человека получили смертельные ранения.

Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован. Он открыл стрельбу из автомата на фестивале кантри-музыки.

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Отметим, ранее издание The New York Times сообщало, что неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.

По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Они заняли 29-й этаж отеля и продвигаются к 32-му.

Злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.


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Мимик Re - кацап максимум на что бы был способен, это обрыгать скамейки на концерте... - это наверное очередной представитель самой мирной религии Алаху Акбар...
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та не- это точно кацап. может даже агент путена, фсбшник и бурят судя по первым новостям
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ужас...кто еще желает раздать оружие всем желающим?
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Дык, его бы сосед по коридору грохнул бы и все
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В каком смысле "бы"? Там разрешено оружие - почему сосед не грохнул?
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В штате Вермонт оружие уже У ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. Вот токо пострелять в людей там желающих нет. Совпадение???
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ну а если и в вермонте что то произойдет-про кого тогда вспоминать станешь?
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Кто бежит, кто упал, кто ползет, а мужик с каким-то напитком в стакане бежит под пулями в полный рост, лишь бы напиток не разлить
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И снова Ган Фри зона (свободная от оружия).
Почему таких новостей нет их Штата Вермонт, например, где оружие есть у всех?
Да потому, что преступник не идиот, он пойдёт убивать туда, где люди БЕЗОРУЖНЫ!!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНеизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО
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