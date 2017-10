 Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО

Загрузка видео...

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , об этом пишет Reuters.В больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы, произошедшей в развлекательном центре Mandalay Bay Resort and Casino. Еще два человека получили смертельные ранения.Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован. Он открыл стрельбу из автомата на фестивале кантри-музыки.Отметим, ранее издание The New York Times сообщало, что неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Они заняли 29-й этаж отеля и продвигаются к 32-му.Злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.