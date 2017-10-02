 "Я привез "полтинник": Луценко обнародовал оперативное видео попытки вручения судьями взятки Холодницкому. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы завели уголовное производство, установили соответствующую специальную технику, которой зафиксирован факт предложения взятки и дачи взятки. Председатель суда, а также его подопечная пришли вручать деньги руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Все это зафиксировано, оба они задержаны и арестованы, сейчас ждут решения суда", - рассказал Луценко.
По мнению генпрокурора предлагавшие взятку судьи являются "претендентами на премию Дарвина".
"Умудриться это делать с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры мало кто умеет. Но додуматься вручить ему купюры, которые ранее фиксировались во время предоставления контролируемых взяток - не смог еще никто", - сказал он.
Напомним, что 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
Бывшие судьи Кировского суда Наталия Овчаренко и Олег Ходасевич были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в апреле 2017 года. Их подозревают в получении взятки за вынесение более мягкого приговора. По версии следствия, речь шла о вымогательстве $ 30 тыс. На момент задержания судьи якобы получили около половины этой суммы.
23 сентября суд взял под стражу председателя Кировского суда Геннадия Подберезного и экс-судью Наталию Овчаренко.
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Тем более от луцика за уже открытые дела - ни слова. Как там дорогие налоговики, брилиантовые наши...?
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По большому счету, сегодня мы наблюдаем последнюю схватку дохлого XX века с набирающим инерционную скорость веком XXI. Глупо задавать вопрос: кто победит? В этом веке потребительская саранча обречена
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