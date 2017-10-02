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 Политика Украины
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 "Я привез "полтинник": Луценко обнародовал оперативное видео попытки вручения судьями взятки Холодницкому. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал оперативную видеосъемку во время попытки вручения судьями Кировского райсуда г. Днепр взятки главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: После визита судей к Холодницкому суд арестовал $50 тысяч и папку для бумаг

"Мы завели уголовное производство, установили соответствующую специальную технику, которой зафиксирован факт предложения взятки и дачи взятки. Председатель суда, а также его подопечная пришли вручать деньги руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Все это зафиксировано, оба они задержаны и арестованы, сейчас ждут решения суда", - рассказал Луценко.



По мнению генпрокурора предлагавшие взятку судьи являются "претендентами на премию Дарвина".

"Умудриться это делать с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры мало кто умеет. Но додуматься вручить ему купюры, которые ранее фиксировались во время предоставления контролируемых взяток - не смог еще никто", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Напомним, что 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это самая крупная в истории Украины взятка прокурору, который при этом ее не взял, а организовал задержание, - журналист о взятке судей Холодницкому

Бывшие судьи Кировского суда Наталия Овчаренко и Олег Ходасевич были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в апреле 2017 года. Их подозревают в получении взятки за вынесение более мягкого приговора. По версии следствия, речь шла о вымогательстве $ 30 тыс. На момент задержания судьи якобы получили около половины этой суммы.

23 сентября суд взял под стражу председателя Кировского суда Геннадия Подберезного и экс-судью Наталию Овчаренко.
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Что то луцик и матиос развыступались за последние дни. Лично мне кажется что отвлекают внимание.
Тем более от луцика за уже открытые дела - ни слова. Как там дорогие налоговики, брилиантовые наши...?
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Чего бы они там не делали,им максиму год остался)
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Хорошими суммами располагают судьи "живущие на зарплату", ничего не скажешь.. Вы бы проверили и других судей с дорогущими авто, "хатынками" под 1000 квадратов и всем остальным "честно заработанным" барахлом
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Эти опарыши уверяют что Холодницкий сам потребовал взятку чтобы потом все заснять. Если это подтвердится, получится что это он нарушил закон, а не взяткодатели.
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Нет логики им так утверждать им просто терять нечего,в данной ситуации, ибо за кидок и подставу с такой суммой могут страшно наказать , включая родных и близких, Холодницкий и собственно любой другой здравомыслящий человек на его месте на такую провокацию ни когда бы не поддался
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этоже реформированные суды. онижыдети и как и всеиные прихвостни безальтернативцев любят шыкалад.
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Александр Сотник: путинская Россия выглядит как недоразумение размером в 1/7 часть суши

По большому счету, сегодня мы наблюдаем последнюю схватку дохлого XX века с набирающим инерционную скорость веком XXI. Глупо задавать вопрос: кто победит? В этом веке потребительская саранча обречена
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Своим "обнародованием" оператичной информации оболтус югик наплевал на тайну следствия.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я привез "полтинник": Луценко обнародовал оперативное видео попытки вручения судьями взятки Холодницкому. ВИДЕО
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