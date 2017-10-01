 Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Полицейские стреляли по собравшимся вблизи избирательных участков. По словам очевидцев, на улицах столицы региона видели людей в крови.
Издание El Pais сообщает о столкновениях сторонников референдума с полицией.
Также отмечается, что полиция пытается отключить доступ к интернету на избирательных участках. В процессе голосования используют универсальную перепись населения.
Spain occupation police in #Catalonia uses rubber-bullets. They're FORBIDDEN in our territory #HumanRights violationpic.twitter.com/JZ5Qgw1DlD- David d'Enterria *X (@denterd) 1 октября 2017 г.
Els polis han de fugir disparant per obrir-se cami. Disparen al cos. Gent ferida. pic.twitter.com/Vts4EAE4wN- Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 октября 2017 г.
Así está el exterior del colegio electoral en el que debe votar Puidemont. Gritan "fuera" y "votaremos" ## pic.twitter.com/dSeLq2ej2Z- Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) 1 октября 2017 г.
La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj- NacióDigital (@naciodigital) 1 октября 2017 г.
Цензор.НЕТ, сегодня, возле избирательных участков в Каталонии собрались толпы желающих проголосовать на референдуме о независимости. Центральные власти страны считают данный референдум незаконным, его проведение запретил Конституционный суд Испании. Ранее полиция пыталась помешать его проведению, изымая бюллетени и конверты для голосования.
#RajoyDimisión pic.twitter.com/xAj873Xqdu- Lara Hernández (@larahache) 1 октября 2017 г.
Кстати в Каталонии каталонцы уверены, что они кормят всю Испанию, как лугандонцы были уверены в 2014 году, что дамбас когмит всю Украину. Один в один газпромовские делишки.
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Вот будь такое в Украине , вся Украина вышла бы против подлых ментов..
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)))
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Референдум?референдум!хватит кормить Мацкву."
Дай бог,что бы такие новости появились на цензрре,буду молится.
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Хорошо, что Путин не украинец. А то бы он не Крым отжал, а Таганрог прижал. Подарил бы Украине вместе с Ростовым - никто б не пикнул. Вы думаете, один Хрущев был щедрый? Это он еще недощедрил. Так что укроп Путин просто восстановил бы историческую несправедливость.
И возлюбил бы русский украинца всей фиброй своей неспито́й души! Усадил бы во главе стола, между оливье и клешнями рака под майонезом. Бросился бы родниться с ним через загс и повсеместно орать дуэт Одарки и Леща, чтобы выказать свое неуемное укрофилие. А газом так вообще задушил бы при отрицательном тарифе. Потому что ты, брат, европеец, а я колченогий печенег, дырява масть, давай еще по две!
Произойди Путин из рода Мазепы, носил бы оселедец, чисто как ментик. Говорил бы направо: будь ласка, налево: здоровеньки булы, и все кацапы умилялись бы и булькали без смысла: булы, булы! А за посадское гэ тащили бы в кутузку и пороли: учи мову, остолоп, маты мов руських.
Но главное, заставил бы народ работать. Забогатеют ватники, примутся жить сыто да трезво, дорог понастроят с трехэтажными развилками, хочешь - по третьему катайся, хочешь - со второго плюй, тренируй свою меткость. Их моментом в Европу затащат, в Большую тройку введут. Сидит G3, чай с баранками пьет, судьбы мира решает. Путин говорит: "А не освоить ли нам, братцы, типа Луну?" Обама лезет обниматься: "А что, пан Путин, и освоим!" А Китай так задумчиво кидает через переводчика: "Только чур, за все плачу я". И все хором спивают "Їхав ко́зак за Дунай".
Кстати о сале. Если бы Путин был полтавских кровей по маме и сыном юриста по папе, то в русских магазинах всемирно известной сети "СалоЪ" висели бы объявления: "Евреям не отпускаем". Причем суд в Гааге без долгих разборок признал бы законность такой проеврейской акции. И даже раввины Израиля не пикнули бы, заявив, что до столь глубокого покаяния не дошли даже немцы.
Еще много чего случилось бы, родись Путин не в портянках на вырост, а в ладной вышиванке. Но ведь скука же скучнейшая! Никакого драйва в истории, никакого страха у врагов, которых, чем больше, тем круче. Разве за это воевали русские дедушки с бабушками?
А самое главное: хорошо, что реальный Путин не украинец. Украине было бы стыдно.
roar22
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нет в Украине никакого ОМОНа
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