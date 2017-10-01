EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Фоторепортаж, За рубежом
  4007  136
Все про:Испания (418) независимость (238) референдум (1227) столкновения (483) Каталония (25)

 Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Каталонии в 9:00 по местному времени стартовало голосование на референдуме о независимости от Испании. Полиция пытается помешать проведению референдума, который центральные власти Испании считают незаконным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, полиция применила для разгона желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании резиновые пули.
Полицейские стреляли по собравшимся вблизи избирательных участков. По словам очевидцев, на улицах столицы региона видели людей в крови.

Издание El Pais сообщает о столкновениях сторонников референдума с полицией.

Также отмечается, что полиция пытается отключить доступ к интернету на избирательных участках. В процессе голосования используют универсальную перепись населения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию




Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 01Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 02Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 03Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 04Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 05Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 06Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 07Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 08Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули 09

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, возле избирательных участков в Каталонии собрались толпы желающих проголосовать на референдуме о независимости. Центральные власти страны считают данный референдум незаконным, его проведение запретил Конституционный суд Испании. Ранее полиция пыталась помешать его проведению, изымая бюллетени и конверты для голосования.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
15 лет назад Испания была одной из самых нищих стран Западной Европы, ЕС подняла Испанию до нормального Европейского уровня жизни, а теперь Каталония устраивает в Испании руССкий (каталонский) мир по Каталонски. Совпадение ? Не думаю.
Кстати в Каталонии каталонцы уверены, что они кормят всю Испанию, как лугандонцы были уверены в 2014 году, что дамбас когмит всю Украину. Один в один газпромовские делишки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При этом настаивают чтобы при любом раскладе центр выплачивал пенсии, потому что такие "богатые" не в состоянии сами это делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Аби не було вiйни,як в Донбасi,пicля референдуму, ми за мир!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ай яй яй ,что же делают центрально испанские хвашисты , стреляют пульками в народ..
Вот будь такое в Украине , вся Украина вышла бы против подлых ментов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы на месте Евросоюза просил бы Испанию, дать этим дебилам провести "референдум", с одновременным раз'яснением каталонским сепарам, что ни один "еврорубль" не войдет в эту недо "страну"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Испании нужно пригрозить выкинуть Барселону из чемпионата Испании и вообще забанить весь спорт Каталонии, думаю это немного попустит сепаратюг
 показать весь комментарий
Ответить
 
я обеспокоен, надо срочно остановить насилие и выработать формулу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якось дуже вчасно відбувся референдум, коли почали давити казламордію санкціями. Совпадєніє? Не думаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмотрим,если Испания будет против санкций пидарашки,то тут будет все ясно,шантаж испанцев кацапской недоимперии прошел успешно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно провести референдум как в Англии по Шотландии но на это надо время и согласие всей страны ! Но нет времени у хуйла его душат санкции и он готов на любые жертвы !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо это ему даст..? раскачивание европейского середнячка как Испания не принесёт явных дивидендов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Свободу Татарстану,Калмыкии,Бурятии!и т.кд.
Референдум?референдум!хватит кормить Мацкву."
Дай бог,что бы такие новости появились на цензрре,буду молится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кого-то успокоили, кто-то сам успокоился, глядя на успокоенных...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошо, что Путин не украинец

Хорошо, что Путин не украинец. А то бы он не Крым отжал, а Таганрог прижал. Подарил бы Украине вместе с Ростовым - никто б не пикнул. Вы думаете, один Хрущев был щедрый? Это он еще недощедрил. Так что укроп Путин просто восстановил бы историческую несправедливость.

И возлюбил бы русский украинца всей фиброй своей неспито́й души! Усадил бы во главе стола, между оливье и клешнями рака под майонезом. Бросился бы родниться с ним через загс и повсеместно орать дуэт Одарки и Леща, чтобы выказать свое неуемное укрофилие. А газом так вообще задушил бы при отрицательном тарифе. Потому что ты, брат, европеец, а я колченогий печенег, дырява масть, давай еще по две!

Произойди Путин из рода Мазепы, носил бы оселедец, чисто как ментик. Говорил бы направо: будь ласка, налево: здоровеньки булы, и все кацапы умилялись бы и булькали без смысла: булы, булы! А за посадское гэ тащили бы в кутузку и пороли: учи мову, остолоп, маты мов руських.

Но главное, заставил бы народ работать. Забогатеют ватники, примутся жить сыто да трезво, дорог понастроят с трехэтажными развилками, хочешь - по третьему катайся, хочешь - со второго плюй, тренируй свою меткость. Их моментом в Европу затащат, в Большую тройку введут. Сидит G3, чай с баранками пьет, судьбы мира решает. Путин говорит: "А не освоить ли нам, братцы, типа Луну?" Обама лезет обниматься: "А что, пан Путин, и освоим!" А Китай так задумчиво кидает через переводчика: "Только чур, за все плачу я". И все хором спивают "Їхав ко́зак за Дунай".

Кстати о сале. Если бы Путин был полтавских кровей по маме и сыном юриста по папе, то в русских магазинах всемирно известной сети "СалоЪ" висели бы объявления: "Евреям не отпускаем". Причем суд в Гааге без долгих разборок признал бы законность такой проеврейской акции. И даже раввины Израиля не пикнули бы, заявив, что до столь глубокого покаяния не дошли даже немцы.

Еще много чего случилось бы, родись Путин не в портянках на вырост, а в ладной вышиванке. Но ведь скука же скучнейшая! Никакого драйва в истории, никакого страха у врагов, которых, чем больше, тем круче. Разве за это воевали русские дедушки с бабушками?

А самое главное: хорошо, что реальный Путин не украинец. Украине было бы стыдно.
roar22
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каталонцы своих от полиции не отбивают - проиграют.. Слабые духом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ситуация с Автономной областью Каталонии точно так же складывается как и с Чечней. Каталонцы считают себя отдельной нацией которая сложилась исторически. Каталонцы требуют свою независимость поскольку состоялись как нация и экономически, они имеют свою историю и нацию, хотят жить своей жизнью. Что делать? Вопрос неоднозначный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так вот должны были действовать Авякян со своими "орлами" в Крыму и на Донбасе. Идятелко Наливайченко должен был не сопли жевать, а делать свою работу. О "кровавом" вообще молчу - тюфяк
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапчег Сергей Коваленко 9044b06d, а ты разве не заметил? Мы ж с тобой в одном самолете из Домодедово в Борисполе садились
 показать весь комментарий
Ответить
 
Именно так и должна поступать власть унитарного государства при попытках сепаратизиа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да хрен вам а не Каталонскую народную республику !Идиоты сцуко, они думают станут независимыми ,автоматически вылетят из ЕС , автоматом вылетят из шенгенского пространства , из еврозоны и поплывут к ним молочные реки туристов (на которых и держится собственно Каталония ) и будут наконец то они богаты и счастливы . Бред . Кстати о языке и культуре - типа разные народы , разный этнос- так вот разница между каталонским (наречием) и испанским языках вообще минимальна , например в одном предложении из нескольких слов разница может быть в одну букву
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы хотите сказать что разницы нет между москалем и киевлянином? При чем ВООБЩЕ ТУТ ЯЗЫК)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто-то в испанском правительстве не дружит с головой. Зачем поднимать рейтинг отделителям, стреляя в людей, если не один вопрос за независимость не даёт даже 50 %?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так смотрите мусора все прономерованы на спине номер ..а у нас рехформа бьет ключем ...конечно лучше когда наших мусоров бьют и убивают по тому что они уроды
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоФоторепортажРеферендум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти