 Батальон "Айдар" задержал "Газель", набитую контрабандными сигаретами, в Новолуганском. ВИДЕО

, об этом свидетельствует видео, размещенное в

Как отмечается, автомобиль "Газель" двигался с оккупированной боевиками территории. Грузовик остался стоять в "серой" зоне. Ехавшие в нем мужчины убежали в сторону блокпоста наемников РФ.