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Все про:контрабанда (2056) Донецкая область (4720) Айдар (100)

 Батальон "Айдар" задержал "Газель", набитую контрабандными сигаретами, в Новолуганском. ВИДЕО

29 сентября в Новолуганском Бахмутского района Донецкой области бойцы 24-й ОШБ "Айдар" не пропустили "Газель", набитую под завязку контрабандными сигаретами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видео, размещенное в Youtube.

Как отмечается, автомобиль "Газель" двигался с оккупированной боевиками территории. Грузовик остался стоять в "серой" зоне. Ехавшие в нем мужчины убежали в сторону блокпоста наемников РФ.



Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине пресекли торговлю сигаретами, незаконно ввезенными из РФ и Беларуси через оккупированную территорию. ФОТОрепортаж
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Сейчас "Айдару" расскажут, как не допустимо морщить торговых партнёров..
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Лучше бы склады охраняли,ведь от муженок толку ноль,один вред.
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Я понимаю теперь, почему добробатов засуживают по беспределу, - мешают властям воровать и конрабандить!
Тука, ты сука!
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Замість Парасюка і Семенченка - блокаду ордло очолив сам Петро..От і маємо..
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Таке враження ніби Порошенко спрут-і кожен його мацак це один з вершків корупції.
Не перебільшуй,Петро не настільки всемогутній.
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Я не говорю про його всемогутність.. Я говорю про його нікчемність.. Це різні речі..
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Нічого подібного.Нікчемою був Янукович та і почасти Ющенко.Порошенко хто завгодно-але не нікчема.
Втім таким як ти певне треба "сильний лідер" типу Путіна-щоб на білому коні,і особисто сам давав вказівки де класти асфальт,а де ні.
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сепары в дрнецке штампуют сигареиы и имеют с етого профит ....тут валом етого гамна по 15 гривен с фильтром ....антомобиль желательно птуром дезинтегрировать
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Сегодняшный "Айдар" далеко уже не тот, что был в 2014-м...Тогда он рубился за жизнь ...
А сейчас за мзду на КПВВ...
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В Донецке отжали фабрику, которая принадлежала американцам и вот теперь делают сигаретки, клеют на них украинские акцизные марки и гонят на подконтрольную территорию, так что война наверно еще будет долго, не выгодно прекращать ни одной стороне... такие реалии теперешней жизни.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБатальон "Айдар" задержал "Газель", набитую контрабандными сигаретами, в Новолуганском. ВИДЕО
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