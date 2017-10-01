 Батальон "Айдар" задержал "Газель", набитую контрабандными сигаретами, в Новолуганском. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видео, размещенное в Youtube.
Как отмечается, автомобиль "Газель" двигался с оккупированной боевиками территории. Грузовик остался стоять в "серой" зоне. Ехавшие в нем мужчины убежали в сторону блокпоста наемников РФ.
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Тука, ты сука!
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Не перебільшуй,Петро не настільки всемогутній.
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Втім таким як ти певне треба "сильний лідер" типу Путіна-щоб на білому коні,і особисто сам давав вказівки де класти асфальт,а де ні.
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А сейчас за мзду на КПВВ...
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