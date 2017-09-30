 Историческое здание горело в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", вокруг здания наблюдалось сильнейшее задымление. Огонь тушили восемь пожарных машин.
Пожар, предположительно, начался в помещении, где жили бездомные. В 19:28 огонь был потушен. Жертв нет.
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ольгинцы вместе с порохососами одинаково издевались высерами, ольгинцы в кацапии, порохососы в Украине, когда грузин через границу ехал.
теперь скажи мне, кто из них путинская сука? грузин, или рыго-барыжная шваль?
для меня ответ очевиден, в отличии от порохососов.
у вас, шоколадной мрази, логика, идентичная кацапским ватанам.
вам хрен шо можно пояснить, кроме того, что в методичках пропагандой написано.
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https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
https://www.youtube.com/watch?v=f4n4LdyGkSk
https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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Это показатель процветания и развития, когда в самом центре миллионного города годами историческое здание превращено в разваливающуюся свалку, а нам по новостям рассказывают какой-то бред по Тарпана и как сложно все привести в порядок. Было все как у людей - оно бы давно было отреставрировано как новое и перешло бы в гос. собственность как историческое. Суды ведь делают свое дело когда им надо, но тут видимо решалы каким-то боком уперлись и решили забить.
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А те двое с третьей фотографии тоже историческую эпоху в здании воссоздавали?
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в дворцах позолоченных - слуги... народа
а где же тогда живет народ?
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