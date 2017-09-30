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Все про:Одесса (6030) пожар (3748)

 Историческое здание горело в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Одессе произошел пожар в историческом здании конца 19-го века - доме Руссова на улице Садовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", вокруг здания наблюдалось сильнейшее задымление. Огонь тушили восемь пожарных машин.

Пожар, предположительно, начался в помещении, где жили бездомные. В 19:28 огонь был потушен. Жертв нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, - ГосЧС

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На что только барыги не идут, чтоб отвлечь народ от встречи с Саакашвили.
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Якщо русскіє підтримують Саакашвілі, то це означає, що він путінська сука.
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ты дятел?
ольгинцы вместе с порохососами одинаково издевались высерами, ольгинцы в кацапии, порохососы в Украине, когда грузин через границу ехал.
теперь скажи мне, кто из них путинская сука? грузин, или рыго-барыжная шваль?
для меня ответ очевиден, в отличии от порохососов.
у вас, шоколадной мрази, логика, идентичная кацапским ватанам.
вам хрен шо можно пояснить, кроме того, что в методичках пропагандой написано.
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Andy Dobrozhanskiy Историческое здание горело в Одессе - Цензор.НЕТ 380 30 сентября, 17:39

Это показатель процветания и развития, когда в самом центре миллионного города годами историческое здание превращено в разваливающуюся свалку, а нам по новостям рассказывают какой-то бред по Тарпана и как сложно все привести в порядок. Было все как у людей - оно бы давно было отреставрировано как новое и перешло бы в гос. собственность как историческое. Суды ведь делают свое дело когда им надо, но тут видимо решалы каким-то боком уперлись и решили забить.
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При перзиденте Парашенко и его подельниках на местах всё везде горит. Склады, леса, дома...
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Пожар, предположительно, начался в помещении, где жили бездомные. В 19:28 огонь был потушен", - так понятно почему пожар.
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Стесняюсь спросить...

А те двое с третьей фотографии тоже историческую эпоху в здании воссоздавали?
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в историческом здании - живут бомжи
в дворцах позолоченных - слуги... народа
а где же тогда живет народ?
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Хазяина там нет уже давно, вот кто то хочет забрать. Кстати, только в Украине в исторических домах проживают бомжи)
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Полно в мире брошенных исторических зданий, замков. Но, конечно, не в центре городов. Восстанавливать, реставрировать, содержать такую недвижимость куда дороже, чем построить непритязательный современный скворечник. Но зато такие объекты находятся, как правило, в прекрасных местах. Часто приобретают такие исторические руины, а восстановить их нет не сил, ни средств, переоцениваю свои силы и недооценивать стоимость восстановления. На западе часто разрушенные замки передают за 1 евро, но с обязательство восстановить их в первозданном виде .)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияИсторическое здание горело в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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