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 Политика Украины, Экономика
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 "Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством", - Гройсман. ВИДЕО

До 2020 года Украина может стать полностью энергонезависимым государством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Идем в ногу со временем! Мы развиваем использование солнечной энергетики как на юге Украины, где самые благоприятные для этого условия, так и в других областях", - отметил Премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Более 1600 домохозяйств в Украине установили солнечные панели в 2017 году", - Гройсман

Он привел пример электростанции в Бессарабии, которая работает с 2013 года. Она может электрифицировать 1100 домохозяйств. Мощные солнечные электростанции также есть в Винницкой, Херсонской и Хмельницкой областях.

"Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством!", - подчеркнул Гройсман.


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А тарифы на украинский газ для украинцев поднимутся еще раз в 10? Та ну ее, эту энерго незалежность!
...
Хорошо ли теперь патриотам,
Если только остались они,
Расходиться с утра по работам,
Вспоминая геройские дни?

Вспоминая, как жили в надежде
(на Надежде большая вина)
Не хотят ли, чтоб было, как прежде?
Чтоб, к примеру, исчезла война.

Хоть немножечко, может, сердиты
На тарифы за собственный газ?
Что у власти всё те же бандиты,
Только вот изменился Донбасс.

По пути к европейской морковке,
В шоколаде застряла страна.
Все плохое - от путина Вовки.
Только цель никому не видна.

Мы дерзали, горели, просили…
Но, озвучить пора результат -
Виноватые только в России.
Только путин во всем виноват!..
(читать полностью Как живется Украине )
"Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством", - Гройсман - Цензор.НЕТ 4896
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Да кто бы спорил. Вы ещё также цены на газ и свет повысьте и зачем ждать 2020года.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством", - Гройсман. ВИДЕО
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