 "Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством", - Гройсман. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Идем в ногу со временем! Мы развиваем использование солнечной энергетики как на юге Украины, где самые благоприятные для этого условия, так и в других областях", - отметил Премьер.
Он привел пример электростанции в Бессарабии, которая работает с 2013 года. Она может электрифицировать 1100 домохозяйств. Мощные солнечные электростанции также есть в Винницкой, Херсонской и Хмельницкой областях.
"Мы уверенно идем к цели - до 2020 года стать полностью энергонезависимым государством!", - подчеркнул Гройсман.
1926 102
Гройсман объявил выговор главе Государственной архивной службы Барановой(47)
Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО(98)
"Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост", - Порошенко(85)
Гройсман о Калиновке: Глубоко убежден, возгорание возникло неслучайно(146)
Що ховає Гройсман за гаслами "підвищення пенсій"(0)
Не менее 51% акций "Турбоатома" должны остаться в собственности государства, – Гройсман(37)
Очищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман(32)
...
Хорошо ли теперь патриотам,
Если только остались они,
Расходиться с утра по работам,
Вспоминая геройские дни?
Вспоминая, как жили в надежде
(на Надежде большая вина)
Не хотят ли, чтоб было, как прежде?
Чтоб, к примеру, исчезла война.
Хоть немножечко, может, сердиты
На тарифы за собственный газ?
Что у власти всё те же бандиты,
Только вот изменился Донбасс.
По пути к европейской морковке,
В шоколаде застряла страна.
Все плохое - от путина Вовки.
Только цель никому не видна.
Мы дерзали, горели, просили…
Но, озвучить пора результат -
Виноватые только в России.
Только путин во всем виноват!..
(читать полностью Как живется Украине )
Ответить
Ответить