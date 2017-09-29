 В результате стычки с полицией на месте скандального строительства АЗС в Киеве задержаны три активиста. ВИДЕО

Видео: Денис Черкашин.
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"Один из юристов застройщика АЗС пожаловался на патрульную полицию о том, что якобы одни из жителей бросал петарды на стройплощадку АЗС. Это были не просто патрульные, а какая-то недавно созданная "тактическая группа", функция которой, как понял, борьба с жителями и охрана застроек", - отметил он.
Черкашин отметил, что двух активистов задержали, одного сильно избили. Он подчеркнул, что эти активисты просто стояли, вечером на тротуаре, после очередного собрания жильцов.
Помощник депутат отметил, что на Ревуцкого действовала специальная группа полиции. При этом правоохранители применили слезоточивый газ:
" Двух ребят они "упаковали" сразу, а одного очень жестоко избили, просто по зверски. Человека били дубинками и ногами, уже на земле со связанными "растяжками" руками. Жителей близлежащих домов это возмутило - и они не давали выехать автозаку. Полиция давила автомобилями, била дубинками, травила газом около 100 пожилых людей, женщин, детей... Это была просто "бойня", п родолжавшаяся уже около районного отделения Дарницкого полиции. Но прошу не путать этих "отморозков" с Дарницкого полицией. Что хотела этим доказать эта так называемая "тактическая группа" непонятно, и все это напоминало печальные события ноября 2013 года".
По словам Черкашина, по поводу произошедших событий направлена ж алоба в Прокуратуру города Киева и в Мониторинговую комиссия ООН по правам человека в Украине.
В то же время, отдел коммуникации Нацполиции Киева сообщил, что полиция прибыла на место из-за сообщения о драке.
"На месте собрались жители, которые выражали недовольство по поводу строительства заправки. Митингующие пытались выйти на проезжую часть, но работники полиции помешали их действиям. В свою очередь недовольные граждане бросили несколько шин на дорогу. Также неизвестный мужчина во время конфликта повредил служебный автомобиль патрульной полиции", - отмечают в пресс-службе.
Также отмечается, что в управление полиции были доставлены три активных участника, которые оказывали сопротивление полицейским.
Сообщается также, что в результате конфликта за медицинской помощью обратилось двое граждан с ушибами мягких тканей, от госпитализации они отказались, еще двух человек доставили в больницу.
Как отмечается, следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, противостояние вокруг строительства АЗС на Ревуцкого, 8 длится почти 9 месяцев. Как сообщила член инициативной группы Марина Мизнюк, ГАСК согласовал более 20 отклонений от строительных норм. От ближайшей колонки к домам - 38 метров, а к остановке общественного транспорта - 10 метров. Активисты уверяют, что этот участок сперва выделили для строительства открытой остановки, но застройщик изменил его целевое назначение.
В августе недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого 9 августа. Ранее, 19 июля, в день рождения киевского городского главы Виталия Кличко, двое жителей Дарницкого района Киева объявили голодовку под стенами КГГА в знак протеста против строительства АЗС на Ревуцкого.
В июле Киевский городской совет запустил процесс расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство автозаправочной станции. Но, как отмечают местные жители, строительство АЗС не прекратилось.
Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.
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