 Необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины, - Порошенко. ВИДЕО

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"Карпаты - наше национальное богатство, которое интересно Украине и всему миру. Нужно усилить координацию и согласованные действия между правоохранительными и фискальными органами и экологической инспекцией и областными государственными администрациями - для преодоления незаконных рубок и пресечения явления теневого оборота древесины", - написал он.
Кроме того, подчеркнул П.Порошенко, необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины. "Все лесопользователи, осуществляющие реализацию древесины в Украине, обязаны ввести электронный учет, а древесина вне системы будет считаться незаконно заготовленной", - указал он.
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ПРосвети нас....😁
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Господи, ты Боже ж мой!
Ты сначала перепись населения проведи...
учетчик хреновый
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Чтоб не сбежали...
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Дык, при регистрации в Верховной Раде видно всех дубов из БПП и НФ.
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