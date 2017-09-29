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 Политика Украины
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Все про:вырубка (98) Карпаты (143) лес (436) Порошенко (13957)

 Необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко выступает за создание единой государственной системы электронного учета древесины, а также заявляет о необходимости усилить координацию между разными структурами для прекращения незаконной рубки леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Карпаты - наше национальное богатство, которое интересно Украине и всему миру. Нужно усилить координацию и согласованные действия между правоохранительными и фискальными органами и экологической инспекцией и областными государственными администрациями - для преодоления незаконных рубок и пресечения явления теневого оборота древесины", - написал он.

Кроме того, подчеркнул П.Порошенко, необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины. "Все лесопользователи, осуществляющие реализацию древесины в Украине, обязаны ввести электронный учет, а древесина вне системы будет считаться незаконно заготовленной", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада запретила заготовку древесины и все виды рубок на территории пралесов Карпат


Необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины, - Порошенко 01
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наверное решил начать древесиной торговать...- ларьки Рошен уже ставить негде...
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Ну он же вам прямым текстом сказал: "Карпаты - наше национальное богатство".
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можно хоронить остаток украинского леса....барыга положил и на него алчный взгляд
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какой шас крик начнеться - это же как - жизнь у многих остановиться - беспредел та какой - не дают воровать)))
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Ага, скажите ему где ленточку перерезать... А шо с кустами делать, найШакалАДнейший???
ПРосвети нас....😁
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Порошенко наша надежда и опора. Я за второй и третий сок президентства Порошенко! А потом пускай дети которые учились за границей будут у руля. Слава Украине
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Я тоже - за. Петя - он, как санитар леса, сокращает количество дебилов в лохторате путем геноцида.
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особенно важно вести учет древесины (особенно дубов)в верховний ради и АП
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оооо!
Господи, ты Боже ж мой!
Ты сначала перепись населения проведи...
учетчик хреновый
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Спасибочки! Прошло более или менее. Щас жду отхода наркоза. Если что-то пойдет не так- есть замена.
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Европе нужен лес! МВФ- нужна пенсионная реформа и земельный Закон... Ой, шо будет!
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Вот возле КПИ спилили "трухлые" деревья, которым 100 лет. Спилили, а срез идеален. Прости, о великий модератор! Но какая бляддь понесёт ответственность?
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Деревья здоровые, нездоровые люди...нажаль. Что самое обидное, фашисты их не тронули.
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Так единая система электронного учета древесины уже введена, или он не знает ?
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Надо еще вместе с древесиной ввести электронный учет депутатов в ВР...
Чтоб не сбежали...
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Необходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины, - Порошенко.

Дык, при регистрации в Верховной Раде видно всех дубов из БПП и НФ.
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хорошее дело , только надо идти дальше ...украинский газ например , каждый куб - где добыт , кем добыт , цена ... дерево такой же ресурс как и газ и все остальные недра
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНеобходимо ввести единую государственную систему электронного учета древесины, - Порошенко. ВИДЕО
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