 В сети появилась графика последствий возможного ядерного взрыва в Тихом океане. ВИДЕО

Предположительное распространение "радиоизотопного облака", которое может в течение двух недель прокатиться над Тихим океаном в сторону Азии и США, было опубликовано в ответ на многочисленные просьбы.
Зербо пояснил, что это "грубое моделирование потенциального облака, которое может нести изотопы".
Он не предоставил дополнительной информации о том, какую мощность бомбы брал в расчет.
In response to inquiries: Rough simulation (Sept15-29) of #radio-isotope cloud from hypothetical atmospheric burst over Pacific: #CTBT #IMS pic.twitter.com/361ZBkoUy7- Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 28 сентября 2017 г.
В минувшую пятницу министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо ответил на угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить преступный режим КНДР готовностью Пхеньяна пойти на многое, вплоть до "мощного взрыва водородной бомбы в Тихом океане".
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