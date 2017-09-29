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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (4453) испытания (189) КНДР (373) ядерное оружие (522)

 В сети появилась графика последствий возможного ядерного взрыва в Тихом океане. ВИДЕО

бомба атомная

Глава Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо в своем микроблоге в Twitter опубликовал графику гипотетических последствий от испытания Северной Кореей ядерной бомбы в Тихом океане.

Об этом сообщает The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

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Предположительное распространение "радиоизотопного облака", которое может в течение двух недель прокатиться над Тихим океаном в сторону Азии и США, было опубликовано в ответ на многочисленные просьбы.

Зербо пояснил, что это "грубое моделирование потенциального облака, которое может нести изотопы".

Он не предоставил дополнительной информации о том, какую мощность бомбы брал в расчет.

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В минувшую пятницу министр иностранных дел Северной Кореи Ри Юнхо ответил на угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить преступный режим КНДР готовностью Пхеньяна пойти на многое, вплоть до "мощного взрыва водородной бомбы в Тихом океане".
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Да и в рот ипать кацаПсин с ихними казахскими братушками
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Та то фигня. Оно может дальше спровоцировать землетрясения....причем в непосредственной близости от КНДР..Нууу.....например в Росии????!!!! Там очаг сейсмоопасности.
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