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 Политика Украины
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 Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что будет проведена проверка эффективности расходования средств, которые выделены на ликвидацию последствий пожар и детонации боеприпасов на военных складах в Калиновке Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интферакс-Украина.
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"Я требую от всей местной власти максимально рационально использовать средства. Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством. Мы абсолютно полностью проверим все расходы, и если найдем (кражу. - Ред.) - я точно могу сказать, что скажу всему обществу, кто украл, а также все сделаю для того, чтобы он понес наказание согласно с законом", - сказал В.Гройсман на брифинге после заседания Штаба по ликвидации последствий пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Премьер отметил, что выделенные ранее правительством 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов до конца дня пятницы поступят на счета Винницкой областной государственной администрации. При этом, по его словам, если понадобятся дополнительные средства, правительство готово их выделить.

В.Гройсман отметил, что все разрушенные дома будут отстроены, а нуждающиеся в ремонте здания будут отремонтированы.
Также премьер подчеркнул, что местным властям поставлена задача определить ответственных за восстановление жилья в каждом селе и громаде.

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Премьер добавил, что совместно с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и министром финансов Александром Данилюком облетел место происшествие и оценил ситуацию.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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он что вашу хату обокрал или что? За госденьги не пишите, докажите....
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Чуркин,ты живой? Где ваши доказательства))Народ у нас слепой и дурной по вашему?
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слышь,шкура БППшная! где бабло от разницы цены закупки украинского угля и "роттердам+" делась?
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Какое ты, кацап, имеешь отношение к Украине. Флажок никого не обманывает, пырла ).
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Иностранец из Луганска,твой номер 16,сиди и не отсвечивай.
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Эти 100 лямов гривен, выделенные ранее, как раз из госбюджета, а значит все кто платит налоги имеет к ним прямое отношение!
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главный мародер гнойцман, все знает о мародерстве..
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Да ты, пырла, к каждой статье в комментариях в первых рядах ))).
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Во Грося клоун,800 лямов зелени в воздух бухнул,деньги на восстановление прикарманил,и еще что то мычит.
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Да, ладно, Гройсман отобрал своими "реформами" у людей намного больше, ни один вор с ним не сравнится.
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Интересно слышать про мародерство от потомственного мародера.
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Все відібрав, залишив тобі тільки інтернет.
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Путин живое воплощение принципа «КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ!». Россияне же воплотили другой принцип: «КТО БЫЛ НИКЕМ, ТОТ СТАЛ НИЧЕМ!»

А Гройсман - БАРЫГА !!!
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1 гривна - мародерство, 1 вагон - бизнес, 1000 вагонов - политика.
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Кого ти знайдеш дурень, ти що, слідчий або сищик? Ти тільки брехати вмієш та ніякої користі країні не приносиш.
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Премьер добавил, что совместно с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и министром финансов Александром Данилюком облетел место происшествие и оценил ситуацию. Вот оно как выходит - облетел и оценил ситуацию!
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А потім у них в кальяні закінчилося "паливо" та політ припинився.
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Правильно у нас говорят не один десяток лет. Правда, между тем, что говорят, и тем, что делают, никакой корреляции не наблюдается.
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та ясно...
но восстанавливать и помогать людям нужно...
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Это даже не должно быть предметом обсуждения (относительно восстановления и помощи пострадавшим людям).
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должны быть не заявления "мы выделим", а сухие отчеты.
восстановили то и то,
столько то домов отремонтированы - люди заселились и т.д.
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И по отчетам, не сомневайтесь,будет заново отстроена половина всех домов, включая новые будки "сіркам".
Деньги должны быть выделены сельсоветам, при этом информацию о ВСЕХ суммах (выделенных и распределенных сельчанам поименно) нужно вывесить прямо в сельсоветах.
Дальше односельчане сами проконтролируют, уж поверьте.
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Правильно говорит за 1 грн. . А за 10 лямов на оздоровление двух пострадавших -- молчок .
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)
а в других местах значит воровать можно ))
красавчег!
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Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством" Грося, смотри чтоб считалка не надломилась, украдут и глазом не моргнут.
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Вот смотрю я на его физиономию - и сразу верю! Безоговорочно!
Человек с таким лицом и таким прошлым не может врать и воровать.

(да, а еще я вспоминаю почти те же слова насчет "и не дай Бог кто-то хоть копейку на дорожном строительстве украдет! Да я его....")
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да и ещё и француз ...они всегда говорят только пррравду
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мурло ...бла бла бла , громкие слова и всё , пустышка
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Тут кацапы очередное кино сняли, ну так на двоечку, диалог ну прям как из тупых русских фильмов о 90-х )) Вердикт - Еба-утые

https://twitter.com/ErichHartman_DE/status/913711477005185024
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БРЕХЛО !!! ВЫ УЖЕ УКРАЛИ ПРИ ЧЕМ СРАЗУ, ВЫДЕЛИВ РОВНО 100 МИЛЛИОНОВ !!! ОТКУДА ТАКАЯ РОВНАЯ СУММА МАРАДЕРЫ ПОГАНЫЕ НЕ ЖИТЬ ВАШИМ РОДАМ !!!
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"Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством. ", - сказал В.Гройсман ..... в пятницу. Источник: https://censor.net.ua/n457443"
значит к казнокрадам примерят эту статью она легче будет чем деребан бюджетных, группой лиц, по предварительному сговору
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Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством"... А хто с3,143де мільйони то нехай поділеться...
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Радиоперехват разговоров преступников, причастных к крушению Боинга и оккупации востока Украины. Максимальный ретвит, надо их вычислять.

https://twitter.com/TverskoyAA/status/913687717409681408
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Давно пора вводить военное положение в стране и расстреливать мародёров на месте , сепаров всех мастей тоже , за хищения в особо крупных тоже , насильников , педофилов , за мужеловство и Муженко ( за котёл ) тоже .
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Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, кроме меня
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Ситуація приблизно виглядає так - головний рейдер проводить лекцію по запобіганню рейдерству, так само, як і гарант конституції корупції бореться з корупцією.
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Я так полагаю, что к вечеру уже можно весь штаб арестовать. Бо даже при всей их, допустимой(или недопустимой), честности, кто-то и где-то рулон рубероида таки сфиздит.
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Воровать низзя только тут, а так можно.... Воровать взагали в воюющей стране, где гибнут сограждане, откровенное марадерство, которое должно заканчиваться высшей мерой, и это должно касаться не только вопросов последнийх событий в Калиновке
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сьогогодні суки тільки 40% від зарплати дали..держустанова... а комуналка перевищить борг у 340 гр будеш без субсидії...скільки ж ви крадете, що на зарплату, з якої ви, гавнюки, вираховуєте купу відсотків на утримання армії ментів та прокурорів, що не вистачає на повноцінну виплату?
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Под эти шуточки Россия продолжает убивать граждан Украины

Государственная дума 27 сентября единогласно приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". В заявлении депутаты в единодушном порыве осудили новую редакцию закона "Об образовании", подписанную Петром Порошенко 25.09.17. Больше всего депутатов возмутило то, что закон устанавливает украинский язык языком образовательного процесса в учебных заведениях страны. В гневе российские депутаты назвали этот закон "актом этноцида" русского народа в Украине.

До этого почти аналогичным образом отреагировал на этот закон венгерский министр иностранных дел, который заявил, что из-за этого акта "Венгрия заблокирует и наложит вето на любой шаг Украины на пути к дальнейшей евроинтеграции".

Этноцид - политика целенаправленного уничтожения национальной идентичности, самосознания народа. Может осуществляться двумя методами: физического уничтожения народа, то есть методом геноцида и путем принудительной ассимиляции, то есть путем создания условий для потери народом своего национального самосознания и замены его самосознанием другого народа. То, что в Украине идет "геноцид русского народа", могут заявлять лишь умалишенные, или прикидывающиеся ими "эксперты" политических ток-шоу российских телеканалов. Что касается ассимиляции, то она, действительно, происходит. И есть реальные причины, которые подталкивают этот процесс. Но эти причины по большей части находятся за пределами Украины, а именно к востоку от ее государственной границы.

На территории Украины почти весь 20 век шел процесс русификации населения. По данным переписи населения 1926 года в Украине было 9,23% русских, по переписи 1989 года - 22,07%. Через десятилетие после создания суверенного государства по данным переписи населения в Украине число русских уменьшилось: их стало 17,28%.

Следующая перепись в Украине запланирована на 2020 год, и она, скорее всего, покажет резкое сокращение доли русских. По данным опроса социологического центра Разумкова, проведенного в 2017 году, лишь 6% опрошенных граждан Украины сказали, что они русские. При этом опрос показал, что для русских в Украине характерна "биэтничность", то есть отнесение себя к двум народам одновременно: к русским и украинцам. А в случае уточняющего вопроса: к какому народу вы бы себя отнесли, если бы пришлось выбирать, большая часть "биэтничных" сделали выбор в пользу украинской этничности.

Процесс резкого сокращения доли людей, считающих себя русскими, происходит во всех постсоветских республиках, кроме, пожалуй, Белоруссии. Показательны данные по изменению количеству граждан, разговаривающих дома на русском языке. Вот сведения по четырем постсоветским странам:

1994 2016
Казахстан 33,7% 20,7%
Латвия 40,5% 29,8%
Эстония 33,3% 23,4%
Грузия 6,4% 1,1%
В Украине этот процесс идет более мучительно и более интенсивно. Мучительность связана с большей этнической близостью украинского и русского народов по сравнению, например, с казахским. Интенсивность связана, прежде всего, с войной, которую Россия развязала против Украины. Но не только с самой войной, но и с тем, что Украина до сих пор находится в информационном пространстве, контролируемом Россией. И это пространство до краев заполнено такой неприкрытой ненавистью к Украине, что быть русским в Украине становится проблемой. Я не имею в виду отношение окружающих, поскольку, будучи русским, ни разу во время своих посещений Украины в последние годы не ощутил неприязни к человеку, говорящему на русском языке. Речь именно о самосознании. О проблеме человека, живущего в Украине, соотносить себя с "русским миром", с Россией - государством-агрессором, с русским языком, на котором круглосуточно льются потоки лжи на Украину и украинский народ.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 27.09.17 обсуждали, естественно, "этноцид" в Украине и американскую ядерную угрозу. Вот несколько цитат, после которых легче будет понять, почему русские в Украине, желая остаться патриотами своей страны, стремительно теряют свою русскость.
"Политолог" Сергей Михеев: "Главной идеей Украины является предательство!".
"Востоковед" Евгений Сатановский рассказывает, как Украина снабжает оружием весь мир. Мимоходом замечает, что "если США даст Украине летальное оружие, то его немедленно продадут в Донбасс". После чего "востоковед" Сатановский демонстрирует редкие познания в "альтернативной географии". Он открывает страшную тайну. Оказывается, "все 90-е танки колоннами через Туркменистан шли талибам от Украины".
Я довольно долго вглядывался в карту, пытаясь представить себе оптимальный маршрут танкового транзита: Украина - Талибан. Получилось два танковых потока: южный - Украина-Румыния-Болгария-Турция-Азербайджан-Афганистан, и северный - Украина-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан. Вполне вероятно, что на следующей передаче "востоковед" Сатановский расскажет, что украинцы вырыли тоннель "Киев-Кабул" и по нему до сих пор перебрасывают талибам бронетехнику.
В обсуждении американской агрессии тоже не прошли мимо Украины. Это сделал израильский "общественный деятель" Яков Кедми, который сообщил, что "американцы панически боятся стратегических ядерных сил России". И поэтому за их сокращение "надо взять с американцев полную плату, например, Украину".
На фоне совершенно маниакальных высказываний Михеева и Кедми, поведение Ж. в этот раз выглядело вполне невинной клоунадой. Сначала он принялся объяснять, почему СССР развалился. Оказывается, это потому, что его лидеры, Андропов и Горбачев были из деревни. "Они - деревенские!" - радостно орал Ж. - "И к тому же оба - южане!". На что Соловьев ехидно спросил: "А вы откуда?". - "Я - из Азии!", - завопил Ж. - "Я - Чингизхан!". И пользуясь некоторым замешательством обитателей студии, явно не ожидавших увидеть так близко "повелителя Вселенной", Ж. принялся объяснять, почему русская армия сильнее американской, несмотря на разницу в расходах в пользу последней. "Основные расходы американской армии - туалетная бумага, мороженое и операции трансвеститов", - сообщил Ж. И с гордостью продолжил: "А нам туалетная бумага не нужна! У нас в каждой комнате для солдат - биде. Чистая водичка - прекрасно!".
Если бы не война, политические ток-шоу и ряд других передач российского ТВ вполне можно было бы смотреть как сатиру, точнее, как самопародию. Проблема в том, что под эти шуточки и хохмочки Россия продолжает убивать граждан Украины. И поэтому кривляния этих клоунов вызывают не улыбку, а отвращение.
Этноцид русского народа в Украине, действительно, существует. Его целенаправленно проводит Россия усилиями своих военных и своего телевизора.
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1 гривна это мародерство, а 1000000 это бизнес...правильно товасч Гройсман?
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"Я требую от всей местной власти максимально рационально использовать средства. Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством. Мы абсолютно полностью проверим все расходы, и если найдем (кражу. - Ред.) - я точно могу сказать, что скажу всему обществу, кто украл, а также все сделаю для того, чтобы он понес наказание согласно с законом",Источник: https://censor.net.ua/n457443-Ха-ха-ха.Мы в курсе как Закон блюдете.
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гройсман и вся шайка обокрали народ в три раза больше ,чем зек и когда на кол посадим?
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Ух...оперативно юлькашня работает..Молодцы.
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а Васька слушает да есть - помоему в нашей стране любое событие или проишествие это в первую очередь возможность украсть и распилить
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Надо начинаться говорить про мародерство еще с бронежилетов и рюкзаков по пятерным ценам когда солдаты на передке были голые и босые.Это было не мародерство, а гозакупки? А этот мардатый еще тот борец с мародерством...
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Рауль Чилачава

Мне нравится теория о том, что склады взорвала "руссише ДРГ". Цель - показать США, что нам нельзя доверять оружие.
Вопрос: чья ДРГ назначила Яценюка и Гройсмана Премьерами? Цель понятна - показать США, что нам нельзя доверять деньги.
P. S. Я верю в ДРГ, но в некомпетентных ушлепков и коррупцию еще больше.
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Все это можно сказать чиновникам по тихому, но так, как надо,что бы они поняли. Не смотря на то, что недалекий, а усвоил--"трезвон," это лучшее средство показать свою работу, на дурачка.Но увы, народ мудр, и таких раскусывает на раз. И то, что оно сказало во всеуслышание, опять сыграет ему как минус . Обязанности свои надо выполнять как того требует должность, тогда задним числом не потребуется все исправлять.
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скажите, будь ласочка, а за 10 млн на лекарства... уже отчитались???
там ни-ни? все пипетки пересчитали?
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"Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством"

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А 800 000 000 долларов значит можна?
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Любят наши чиновнички наводнения, пожары, взрывы, ремонты дорог - какой там х#р эти ямки посчитает! Заметьте, цифры убытков озвучиваются сразу, на глаз! Вот и по Калиновке уже астрономические суммы прозвучали и не раз. Выступают всякие чиновнички на всяких ток-шоу со слезой в голосе, с ликованием в душе!
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Я бы на месте "местных чиновников" возмутился , мол вы (болшие и центральные) воровали более 3-х лет , в том числе и у армии то там было НЕМАРАДЁРСТВО , а как мы маленькие и мэстные чуть что украдём , то це вже мародьорсьтьво ?!
Це вже подвійні стандарти ! Ганьба , ганьба , ганьба !!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО
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