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 Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Николаеве рано утром в пятницу, 29 сентября, сотрудники патрульной полиции со стрельбой остановили микроавтобус с пьяными военнослужащими. Внимание! Ненормативная лексика!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Новости N".

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Отмечается, что утром в пятницу, 29 сентября, около 5 часов утра сотрудники патрульной полиции заметили микроавтобус, который двигался по проспекту Центральному от улицы Московской в сторону 3-й Слободской с выключенным светом фар.

Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.

"На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение с встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где свернул на ул. Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он свернул на ул. Адмирала Макарова, оттуда на ул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, свернул на ул. Потемкинскую. Там при повороте на ул. Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж

В полиции сообщают, что в автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны.

"Все задержанные - военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в кафе на Закарпатье закончился дракой со стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 01Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 02Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 03Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 04Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 05Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 06Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 07Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных 08






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На вид гопники из соседнего двора, которым вломили за "сышиш, сигареткой не угостишь братишка?"
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Судя по фоткам я думал, что Хелоуин уже начался
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Среди военных тоже есть алкашня,как наш Главнокомандующий.Только его бухого не задерживают,ибо его возят трезвые водилы.
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А кто сейчас трезвый ,народ горе и беду заливает палёной водярой и самогоном ,от банда соевая до чего Украину и людей довела...
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ПАП сам заливал им в горло, а Муженко на разливе был?
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Нет Барыга им не заливал,он сам бухает.
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От барига!! А тобі не дає? а нічого , що у нього діабет і він взагалі не вживає спиртного?
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Например я сейчас трезвый и на работе. Горе или беду можно на выходных заливать не садясь при этом пьяным за руль и не подвергать опасности других граждан.
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Ну то что ты на работе мы поняли))
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Ну наверное ты больной,вот и трезвый... Выздоравливай!!!
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Как-то ты без выдумки стал писать, кацап. Пора на курсы повышения квалификации.
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а почему они такие побитые как будто из подвалов ДНР
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Двое пацанов в адидасе, сидящих на корточках перед копами, больше похожи на блатату, а вот чувачёк в футболке с Микки-Маусом и окровавленной рожей похож на обыкновенного гопника!
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Раз лица показывают значит наши военные. Лица, почему то скрывают или уголовников или мокшей.
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Поліцаї зовсім "оборзели". Яке вони мали право захисників Вітчизни затримувати? Хлопци відпочивали. знімали напругу, взагали нікого не чіпали. А тут кляті еопи....
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да но они не должны удирать от полиции потому что полиция воспринимает в таком случае их за преступников а удерали потому что наверно были бухие за рулем хорошо что все закончилось без жертв на дороге
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они под прикрытием , на самом деле это физики-ядерщики , радионуклиды промывали
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надо было туда вызывать начальство южного ОК пусть проверят рядовой состав а не сидят в кабинетах штаны протирают
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барани.
зупинились би, скинулись на штраф і все норма було б.
зараз усі полетять зі служби.
де мозги?
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вот такие "воЕны" и охраняют склады, а потом они (склады) взлетают на воздух
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там пяьнь склады охраняет , тут по городу рысачит ...походу , спивается армия ?
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ну тут однозначного ответа нету у женщин раздядка и снятие напряжения это истерика с криками а у мужиков это алкоголь (только наркоманию сюда не вплетать это совсем другое)
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ни чего себе разрядка ...у нас в армии эмоциональные разрядки происходили на полигоне в полной выкладке , разражались так , что ели приползали ...а пьянство это губа на 3 суток и за систему могли вообще штрафбат впаять
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ты шо не патриот? разводишь тут совдепию - наверное шоколадник)))
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ну а в совке правильных вещей не мало было ...дисциплина для армии это основа , фундамент , без неё будут только банды
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да я то в этом и не сомневаюсь - но ты ведь адепт зрады - если бы ты так же взвешенно оценивал и все остальное - было бы тебе счастье)))
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При всём моём Уважением к Украинским Солдатам:
- Только Военная Прокуратура может дать оценку действиям Военнослужащих ВСУ!
Одно ясно - "повреждения" лица, все "потерпевшие" получили во время экстренной остановки буса ( из-за простреленных колёс).
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А что там оценивать, если а) уходили от погони, б) были пьяные, в) подвергали смертельной опасности других участников движения и пешеходов? Это может любой оценить и тут же вынести приговор: ВИНОВНЫЕ.
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а аваковские бесы задержали почти трезвых аватаров - сколько это будет продолжаться - тута пишут шо они не работают - а они и по колесам стреляют - беспредел)))
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"обвинить меня, моих подчиненных не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе" - заявил один из военных
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Если это наши военные, то наверное реформа армии пошла как-то не так. Патрульная полиция - МОЛОДЦЫ!
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это тот случай когда мусорам нужно сказать спасибо, даже если это гаишники.
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ненавижу пьянь за рулем!
хоть в погонах, хоть с золотыми зубами...
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так я не понял, это морпехов так девочки-полицейские отделали?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНочная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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