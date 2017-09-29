 Ночная погоня в Николаеве: патрульные со стрельбой задержали пьяных военных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Отмечается, что утром в пятницу, 29 сентября, около 5 часов утра сотрудники патрульной полиции заметили микроавтобус, который двигался по проспекту Центральному от улицы Московской в сторону 3-й Слободской с выключенным светом фар.
Загрузка видео...
Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.
"На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение с встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где свернул на ул. Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он свернул на ул. Адмирала Макарова, оттуда на ул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, свернул на ул. Потемкинскую. Там при повороте на ул. Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями", - сказано в сообщении.
В полиции сообщают, что в автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны.
"Все задержанные - военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева. Все были пьяные, их передали военной полиции", - сказано в сообщении.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зупинились би, скинулись на штраф і все норма було б.
зараз усі полетять зі служби.
де мозги?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Только Военная Прокуратура может дать оценку действиям Военнослужащих ВСУ!
Одно ясно - "повреждения" лица, все "потерпевшие" получили во время экстренной остановки буса ( из-за простреленных колёс).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хоть в погонах, хоть с золотыми зубами...
Ответить
Ответить