 Уверен, что Рада на следующей неделе проголосует судебную и пенсионную реформы, - Порошенко. ВИДЕО

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"На следующей неделе Верховная Рада проголосует кодексы (законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов. - Ред.), я уверен, что проголосует пенсионную реформу", - сказал он в пятницу в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
Президент отметил, что принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсий.
Кроме того, П.Порошенко отметил, что экономика страны продолжает расти шесть кварталов подряд.
"Экономика уже 6 кварталов подряд растет, то, что я говорил - худшее уже позади", - сказал президент.
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"Экономика уже 6 кварталов подряд растет, то, что я говорил - худшее уже позади", - сказал президент.
6 кварталів це ж 1,5 року 1,5 року росте економіка? Це вже походу верх Лицемірства
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альтернатива "нашему" президенту !!!
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- Будут!!
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1. Штраф за злоупотребление процесуальным правом(!), который назначает судья единолично, по собственному мнению. Т.е. "заявляю отвод судье!" или "прошу пригласить свидетеля!", а судья вам "штраф 32 000,00 грн., за злоупотребление..." на первый раз и 160 000,00 повторно. Пошли в суд и получили 192 000,00 штрафа.
2. Дела до (по-моему) 150 тыс. могут происходить без уведомления ответчика. Т.е. открываете дверь, а там судебный пристав, который получает процент от суммы иска, предлагает вам помочь - вынести вещи из уже не вашего дома.
3. При подаче заявления в суд истец должен приложить квитанцццию об уплате услуг адвоката ответчика.
Это так, на поверхности. Наверняка будуь ещё "ягодки", но и этого достаточно.
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"Кроме того, П.Порошенко отметил, что экономика страны продолжает расти шесть кварталов подряд." - некрасиво президенту врать.
Валовой внутренний продукт Украины в 2017 году
I квартал - минус 12.9%
II квартал - минус 13.6%
III квартал - нет данных
IV квартал - нет данных
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Важно, чтобы после голосования в ВР, на форуме показали, какие партии проголосовали, чтобы все видели.
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Ты думаешь Порох зря подписал Указ "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".
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нахлобучивания скотов голосовавших в один тур
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Как-то там -- гонят баранов под стук барабанов, сделанных из шкур баранов.
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все вместе они следуют генеральным курсом, курируемый Сурковым
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Пенсия должна быть привязана к прожиточному минимуму и индексироваться немедленно, автоматически , без 'слава Порошенко и гройсману'
А судебная реформа- это пародия вообще на реформу. Все остались те же и играют по тем же правилам структуры , корпоративного бл.. ва и круговой поруки.
А суды- это все! Основа основ! Какой тогда смысл, например, ментам ловить преступников, если судьи , воспользовавшись их работой, потом берут свои отпускные. Менты тогда думают, что зачем работать на судей, отпустим сами . Потом разрушается основа государства с ее главным принципом- о неотвратимости наказания. А если ты за бабки можешь решить любой вопрос, вплоть до убийства, то о чем тогда можно мечтать ординарному гражданину, честному, ненаворовавшему, о каком правосудии?
Вот когда я увижу на нарах кивалова, вот тогда я начну верить в какие- то изменения. А так, пока кивалов в тренде, а Сакварелидзе - нарушитель, я не верю ни одному слову Порошенко.
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