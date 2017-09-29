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 Политика Украины
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Все про:ВР (23059) пенсионная реформа (1016) Порошенко (13952) судебная реформа (632)

 Уверен, что Рада на следующей неделе проголосует судебную и пенсионную реформы, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада на следующей неделе проголосует поправки в кодексы в рамках судебной реформы и во втором чтении примет законопроект о пенсионной реформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На следующей неделе Верховная Рада проголосует кодексы (законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов. - Ред.), я уверен, что проголосует пенсионную реформу", - сказал он в пятницу в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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Президент отметил, что принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсий.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что экономика страны продолжает расти шесть кварталов подряд.

"Экономика уже 6 кварталов подряд растет, то, что я говорил - худшее уже позади", - сказал президент.

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"Экономика уже 6 кварталов подряд растет, то, что я говорил - худшее уже позади", - сказал президент.

6 кварталів це ж 1,5 року 1,5 року росте економіка? Це вже походу верх Лицемірства

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шо воно варнякает... да йопнутые на головку правители всегда верили в свою исключительность... Пэдро не исключение.... а может на следующей неделе чье то фото в рамочке пропечатают все новостные каналы... как знать Пэдро как знатть...
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Конечно,твари вороватые в Раде с удовольствием продолжат ГЕНОЦИД народа Украины ...
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Все пропало, Шеф! Гипс снимают, клиент - уезжает! Зрада зрадная....
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Вижу тебе нравится этот барыга - олигарх вместе с его прихлебателями. Наверное, тебе очень хорошо при нем живется, в отличии от украинцев.
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Часть наворованных, барыгой, денег ему достается, не много 30 сребреников.
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Ну не знаю,как уезжать а вот улетать этим клиентам придётся быстро...
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Да нет же, пенс. реформа - это перемога переможная!
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Если проголосуют, то про пенсию тем кому сейчас 35-50 лет могут забыть, стажа гарантированно не хватит.
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Да и тем кому 20,при такой безработице,хрен они стаж заработают.
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А навіщо їм стаж, їм головне на квиток до Польщі заробити, там і пенсію отримувати будуть.
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Надеюсь эту ересь не примут. Там записан бред сумасшедшего.
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А если стажа и хватит то получат социалку !!! а не пенсию на пенсию надо чтобы сейчас зар.плата была не меньше15т.грн чтобы получить пенсии 3600грн при стаже 40 лет!!!
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Про пенсионный бред в курсе,а по судебной есть что то толковое кто то в курсе?
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Есть,в суд больше можно не обращаться.Суд теперь только для подсудимых.
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Из "радростного"

1. Штраф за злоупотребление процесуальным правом(!), который назначает судья единолично, по собственному мнению. Т.е. "заявляю отвод судье!" или "прошу пригласить свидетеля!", а судья вам "штраф 32 000,00 грн., за злоупотребление..." на первый раз и 160 000,00 повторно. Пошли в суд и получили 192 000,00 штрафа.
2. Дела до (по-моему) 150 тыс. могут происходить без уведомления ответчика. Т.е. открываете дверь, а там судебный пристав, который получает процент от суммы иска, предлагает вам помочь - вынести вещи из уже не вашего дома.
3. При подаче заявления в суд истец должен приложить квитанцццию об уплате услуг адвоката ответчика.
Это так, на поверхности. Наверняка будуь ещё "ягодки", но и этого достаточно.
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Защите нас боже от этих нелюдей!!!премьеров и президентов для которых покращання уже сегодня аж прет!
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Хай голосують, що б був повний список уродів.
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Хорошая новость. Обычно эта шоколадная Ванга нифига не угадывает
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"Президент отметил, что принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсий." - и у меня будет пенсия 120$ как раньше, а не 54 доллара 33 цента как позавчера?
"Кроме того, П.Порошенко отметил, что экономика страны продолжает расти шесть кварталов подряд." - некрасиво президенту врать.
Валовой внутренний продукт Украины в 2017 году
I квартал - минус 12.9%

II квартал - минус 13.6%

III квартал - нет данных

IV квартал - нет данных
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цырк галимый эти реформы и новые суды... барыги будут и дальше рвать Украину на части пока мы сами их не перебьём
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Пусть голосуют, придет время выборов, люди вспомнят и повышение пенсионного стажа и повышение тарифов, цен.
Важно, чтобы после голосования в ВР, на форуме показали, какие партии проголосовали, чтобы все видели.
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А придет ли время выборов и когда придет?
Ты думаешь Порох зря подписал Указ "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".
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барыга порошенко и его семейка уже подсчитывают доходы от
нахлобучивания скотов голосовавших в один тур
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Они снова проголосуют, ну разве,что не в один тур. Скоты.
Как-то там -- гонят баранов под стук барабанов, сделанных из шкур баранов.
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не найдём лучшего - проголосуем за Пороха, назло козломордым
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Залежність від грошей кидає людину в світ крайнощів, в випадку з Петром - людина відкрито і щодня бреше на всю країну (піариться по-їхньому). Найкраща брехня - це суміш правди і неправди, пропорції залежать від нахабства піарника.
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порошенко уже заплатил ляшку и прочим мразям за голосование ?
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Путлер и кооператив ОЗЕРО списал долги 7 странам мира,включая недавний кредит Венесуэле в сумме 10 млрд.долл.,а всего 78,5 млрд.Мать Тереза Рулит.РАБссия багатенький Буратин
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такие вещи происходят после того, как руководство задолжавших стран соглашается перечислить часть долга на счета путлеровского общака ("Бассейна"), после чего долг аннулируется, а население "россии" в очередной раз прокидывается через половой орган дедушки Вовы
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Геноцид жителів залишків України ублюдками, на угоду МВФ - триває.................
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Долг Сирии в сумме 27,3 млрд.также списан.Угораю... Асад на коне
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А я впевнений, що на наступному тижні ти так само будеш брехати, як і раніше.
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РАБссия требует вернуть 3 ярда долларов Индюковича. по браццки не списует Плеешивый педофил.а как же торговые партнёры?
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все, кто критикуют нынешнюю власть в Украине по любому поводу и бездоказательно, делятся на откровенных дебилов, кремлёвских троллей, троллей Жопоблока, Матькивщины и Самонемичи, а также "ура -патріотів "
все вместе они следуют генеральным курсом, курируемый Сурковым
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Повышают пенсию на жалкие копейки, а реклама и пиар уже всех! И гройсман, и Порошенко - все спешат сообщить - что они дают! О пенсионной реформе вообще речи не идет! Где нужно провести аудит ПФ, нужно всего- то не разрешать, чтобы пенсии превышали , например, три минимальных! А то у судей конституционного суда, например, пенсия 400 000 грн. Вот тогда они и начнут чесать репу и повышать пенсию, не когда у них зад в огне и это можно сравнить с гречкой на выборах , со взяткой, данной электорату.
Пенсия должна быть привязана к прожиточному минимуму и индексироваться немедленно, автоматически , без 'слава Порошенко и гройсману'
А судебная реформа- это пародия вообще на реформу. Все остались те же и играют по тем же правилам структуры , корпоративного бл.. ва и круговой поруки.
А суды- это все! Основа основ! Какой тогда смысл, например, ментам ловить преступников, если судьи , воспользовавшись их работой, потом берут свои отпускные. Менты тогда думают, что зачем работать на судей, отпустим сами . Потом разрушается основа государства с ее главным принципом- о неотвратимости наказания. А если ты за бабки можешь решить любой вопрос, вплоть до убийства, то о чем тогда можно мечтать ординарному гражданину, честному, ненаворовавшему, о каком правосудии?
Вот когда я увижу на нарах кивалова, вот тогда я начну верить в какие- то изменения. А так, пока кивалов в тренде, а Сакварелидзе - нарушитель, я не верю ни одному слову Порошенко.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУверен, что Рада на следующей неделе проголосует судебную и пенсионную реформы, - Порошенко. ВИДЕО
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