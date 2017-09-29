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Все про:взятка (4589) Одесская область (1707) СБУ (14980)

 СБУ поймала на взятках руководство Государственной исполнительной службы Одесчины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководство Главного территориального управления юстиции Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Правоохранители установили, что заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы систематически требовал через своих подчиненных деньги от участников исполнительных производств за "решение вопросов" в их пользу при выполнении судебных решений.

"Чиновник установил "тарифы" на проведение ряда исполнительных действий. В частности, снятие розыска с авто и передача должнику на ответственное хранение стоило от пятисот до двух тысяч долларов США, в зависимости от марки машины; закрытие производства по формальным основаниям - от десяти до тридцати процентов от суммы долга. За затягивание исполнения судебного решения и процедуры передачи имущества на реализацию чиновник требовал до пятидесяти процентов от суммы арестованного имущества; за активизацию исполнительных действий - от 10 до 20 процентов суммы взыскания", - сообщает СБУ.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал 6,5 тыс. долларов США за затягивание процедур исполнения судебных решений по взысканию денег с должников по исполнительным производствами.

Оперативники спецслужбы задержали заместителя главного территориального управления юстиции и главного специалиста управления в центре Одессы после получения шести тысяч долларов США. Ранее злоумышленники получили первую часть взятки в размере пятисот американских долларов.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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Шота ловят-ловят,а их все больше и больше. Толи рыбаки подустали,толи рыба икристая...
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"не верю", с нашим "правосудием" ещё нужно доказать, что это взятка, а не купюры, похожие на деньги.
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Если он начнет говорить то сдаст всю верхушку, а потому он не начнет говорить и не сядет!
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Це не перемогти(
Хіба що треба китайців попросити, але ж вистріляють всіх чиновників, суддів, ментяр, прокурорів та інше лайно. Хто ж буде керувати? Хоча... ідея непогана. Як ви вважаєте?
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Все как в сказке закончится "пшиком". При том, что недавно руководитель республиканской исполнительной службы рассказывал о вознаграждениях своим подчиненным, полиграфе и другую суровую правду жизни. А пойманный - его непосредственный подчиненный. А что рассказчик скажет теперь? Будет жечь железом подчиненного или скромно промолчит, потому что "скованный одной цепью, связанный одной целью"?
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Смешно.Отделы СБУ во всех областях.Воруют везде одинаково активно.А берут по очереди.У них график? Или только один отдел работает? Все же лежит на поверхности.Копать ничего не нужно.Любой житель любого населенного пункта знает кто из чиновников и "правоохранителей" вор и взяточник.А СБУ не в курсе???????????????????? Спорим,будучи начальником СБУ,я,без спецобразования и многолетнего опыта работы в органах,порядок наведу быстрее.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ поймала на взятках руководство Государственной исполнительной службы Одесчины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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