 СБУ поймала на взятках руководство Государственной исполнительной службы Одесчины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители установили, что заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы систематически требовал через своих подчиненных деньги от участников исполнительных производств за "решение вопросов" в их пользу при выполнении судебных решений.
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"Чиновник установил "тарифы" на проведение ряда исполнительных действий. В частности, снятие розыска с авто и передача должнику на ответственное хранение стоило от пятисот до двух тысяч долларов США, в зависимости от марки машины; закрытие производства по формальным основаниям - от десяти до тридцати процентов от суммы долга. За затягивание исполнения судебного решения и процедуры передачи имущества на реализацию чиновник требовал до пятидесяти процентов от суммы арестованного имущества; за активизацию исполнительных действий - от 10 до 20 процентов суммы взыскания", - сообщает СБУ.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал 6,5 тыс. долларов США за затягивание процедур исполнения судебных решений по взысканию денег с должников по исполнительным производствами.
Оперативники спецслужбы задержали заместителя главного территориального управления юстиции и главного специалиста управления в центре Одессы после получения шести тысяч долларов США. Ранее злоумышленники получили первую часть взятки в размере пятисот американских долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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Хіба що треба китайців попросити, але ж вистріляють всіх чиновників, суддів, ментяр, прокурорів та інше лайно. Хто ж буде керувати? Хоча... ідея непогана. Як ви вважаєте?
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