 "Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 1+1
, об этом заявил советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков.
"Да, я думаю, он должен был бы написать рапорт. Примет ли его Президент - это уже решение Президента", - заявил Бирюков. Смотрите также: Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО
-Да, да, должен....., но не помню (с)
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Все склады в ведомстве Генштаба. Начальника Генштаба назначает Президент а не Министр обороны.
Надо провести расследование, узнать причину и наказать виновных, а не по каждому чп снимать то министра то президента то еще кого то.
Читайте законы и не будьте ватниками.
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Турчинов, Матиос, Полторак и пара депутатов намекнули тебе, Петр Алексеич.
Неужели грянет гром?
Или опять будет, как в сказке, "такая корова нужна самому"?..
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Я уверен в том что ни Бирюков ни Турчинов ни Муженко не были на складе в Калиновке и не видели в каких условиях хранились снаряды в складах а сколько еще таких складов
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Но нынешняя и прошлая власть мало что-либо делает для Родины, потому что роднее своего кошелька у них ничего нет.
И возню ради корыта они называют политикой.
Власть даже сочувствие не выразила официально пострадавшим. Считают нас холопами.
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Где они их находят!?
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Хулі нам давати зброю, якщо Абсраков навіть, на хвилиночку, міністр мусорів, пердолить по-кацапськи?? А як було з лярвою Дєєвою? Срав він на всіх нас. Ше там щось з рюкзаками було и т.п. Тварюки, як вони вже заколупали(
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