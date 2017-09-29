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 "Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко должен написать рапорт об отставке после пожара на артскладах в Калиновке Винницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1, об этом заявил советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Да, я думаю, он должен был бы написать рапорт. Примет ли его Президент - это уже решение Президента", - заявил Бирюков.

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-Должны же вы помнить, как вы садились в самолет?
-Да, да, должен....., но не помню (с)
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Який рапорт? Яка відставка? Про що ви! Муженко так тримається за посаду, що забуває про все на світі, а в поршу чергу про офіцерську честь, якої у нього не залишилося. Типовий кар"єрюга при лампасах і без совісті!
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Ага.................. напише..........коли б не так..........
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Напишет или не напишет это вопрос второстепенный а вот есть ли кем заменить,я имею ввиду военного профи способного руководить в условиях войны,вот этот вопрос главный,хотя Муженко не очень то себя хорошо зарекомендовал,я понимаю что нет мощностей,но если их нет значит и нужно побеждать за счет смекалки.
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І не він один: Міністр Оборони, керівник СБУ, та Міністр внутрішніх справ теж "свій внесок" мають!(ІМХО)
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и вас на мороз... за компанию...
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каким боком Министр обороны к складам боеприпасов?
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и действительно, каким это образом министр МОУ к складам боеприпасов?
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Ну тоді - Міністра культури (або, "на крайняк",- молоді та спорту)! (Іноді здається, що люди, на кшталт тих, що пишуть "...яким боком Міністр Оборони - до бардака у Збройних Силах Країни?" - мають своєю адресою псих-лікарні...)
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Ти іноді замість того щоби ляпати по клавіатурі спробував би почитати і розділити сфери відповідальності, і не бути індюком посеред табуну.
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Министр обороны к складам обеприпасов отношения никакого не имеет. Он даже проверки там проводить не имеет права.
Все склады в ведомстве Генштаба. Начальника Генштаба назначает Президент а не Министр обороны.
Надо провести расследование, узнать причину и наказать виновных, а не по каждому чп снимать то министра то президента то еще кого то.
Читайте законы и не будьте ватниками.
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Він ще після Іловайську повинен був застрелитися.
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не получится мужеложенки застрелиться, у него пистолет наградной из молочного шыкалада и стреляет ирисками.
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Вы ознакомлены с историей цивилизации, знаете политическую систему древнего (РЕСБУПЛИКАНСОГО) Рима или городов Эллады?
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Я говорю про государство, а не про народ.
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о ЧЬЁМ государстве вы беспокоитесь, о государстве БАРЫГ-ОЛИГАРХОВ?
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Украина - это страна, а ГОСУДАРСТВО (оно обязательно ЧЬЁ-то либо НАРОДА, либо УЗУРПАТОРОВ)!
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В случае с СОВРЕМЕННОЙ Украиной - это ГОСУДАРСТВО БАРЫГ-ОЛИГАРХОВ, вороватых чинуш и служивых палканов (на его страже)!
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Украине...свинособака кацапская...Украине.
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народу какое дело то до государства? Народ сам по себе, государство само по себе. Они кого нибуть себе найдут как всегда.
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Пеця, понятно, за свое богатство кого угодно уроит. А вы - за похлебку шоколада.
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А Вы? Случайно не за 5 гривень за коммент?
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А результат будет один - Украине будет значительно легче выкарабкиваться из говна.
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Вы ж в этом в кремле не заинтереснованы.
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Смените пластинку: кто против пеци, тот агент кремля.. Не тупите.
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Как правило - ДА. За редким исключением.
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лучше отравиться. Веревок на такого борова не напасешся.
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С...и,друг на друга ответственность спихивают,а чего б президенту самому не дожидаясь заяви Муженка,хотя бы временно не отстранить его от должности?
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Что бирюк,что начальник - банда одна. Бросаете жребий ?
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О, сучка пети завякала..наверное муженка сливать собрались... но, петя сцыкун и знает, что Муженко многое может рассказать о "командовании" гавнокомандующего, под Дебальцево, Илловайск и т.д... наверняка есть писменные приказы о явных "сливах" добробатов... нет, не сольет петя Муженко!
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А министр обороны, не, не должен???? Странный якись кеша этот Бирюков, причем чем дальше тем страннее.
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ну вы же в петлю не полезли... а должны были... спасли бы Родину...
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я так понял, что 22-летнюю воспитательницу-сироту так пока и не нашли на том полигоне...
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лось там был вместо нее, лося не посадят,(Гринпис обеспокоится!!!)
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та, или лось или алень - так точно был... с чего то ж все началось?
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сгущаются тучи над Витей-войной...
Турчинов, Матиос, Полторак и пара депутатов намекнули тебе, Петр Алексеич.
Неужели грянет гром?

Или опять будет, как в сказке, "такая корова нужна самому"?..
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меня Петр Алексеич не поставят, мы лично не знакомы...
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Начальник Генштабу мріяв стати Міністром Оборони, а потім дивись і Верховним Головнокамандувачем...
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а в былые времена офицеры после такого стрелялись . но Витек не такой . он судиться будет . и скорее всего суд выиграет "Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков - Цензор.НЕТ 7240
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действительно. Чиновник одевший штаны с лампасами офицером не становится.
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Не шатайте каноэ,а то баржа с кавунами в опасности!
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Вся эта шумиха вокруг муженки призвана выгородить кого-то.Очевидно степка полторак устраивает всех наших врагов,старый,послушный,недалекий.Однако,вся эта ситуация в очередной раз доказывает,что большинство людей во власти,спецслужбах,армии и полиции не на своих местах.
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Ага, разбежался. Наших чиновников выносят из своих кабинетов, или вперёд ногами, или посредством Майдана.
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Есть третий выход.Суд Линча.Всё решительно решается на месте.И другим неповадно будет.
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Ой. Юра, юра. Да дело не в муженко. Ставить некого. Будут тупую волю главкома выполнять. Какой главеом такая и армия. Был один офицер что на параде порошенко руку не пожал. Где он теперь. Начальник гш и мо должны не бояться говорить правду главкому и не выполнять дурных приказов. А так снимай не снимай толку не будет.
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Помечтайте,это Пецин кадр,и если уйдет,то только на повышение..
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Про командующего американским Тихоокеанским флотом это плохой пример. Во первых там какие-то торговые суда топили американские военные корабли все лето, а он подал в отставку только сейчас. Во вторых там погибло много американских солдат, кажется всего 19, один раз погибло сразу 9. А в Калиновке жертв не было.
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То есть случай с американскими кораблями просто вопиющий, ни в какое сравнение с военным складом, которые горят постоянно.
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тут все такие умники тому уволится тому застрелится что за фигня у вас в головах - надо организовывать мероприятия по всей стране и требовать от власти немедленно провести ревизию всех арсеналов и начинать переукомплектовку и разосредоточение взрывоопасных материалов подальше от населенных пунктов на специальные-базы хранилища а не нужное для утилизации на полигонах
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Я уверен в том что ни Бирюков ни Турчинов ни Муженко не были на складе в Калиновке и не видели в каких условиях хранились снаряды в складах а сколько еще таких складов
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Тут писали что из больших остался только один склад под Львовом. Хотя его охрану организуйте.
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Вы очень дельное предложение говорите.Организацией таких проверок могла бы заняться какая нибуть партия,только не провластная.
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я думаю что нужны местные громады в сотрудничестве с Мин обороны но только те кому можно доверять военные тайны
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Так чья проблема в том, что ни Бирюков, ни Турчинов, ни Муженко небыли на складах в Калиновке? Кто расписывал и подписал штатку на 25 вохровцев охраны для 1000 га складов? Просто пусть дадут ответ хотябы на этот не сложный вопрос? Документик лежит в папке.
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Дал вам лайк за правильные слова.
Но нынешняя и прошлая власть мало что-либо делает для Родины, потому что роднее своего кошелька у них ничего нет.
И возню ради корыта они называют политикой.
Власть даже сочувствие не выразила официально пострадавшим. Считают нас холопами.
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конечно должен был, если бы чучело было знакомо, даже очень поверхностно, с понятиями чести, достоинства и совести. Причем вместе с главкомом.
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Советник Президента и помощник Министра обороны. Этот насоветует... и напомогает!!! :D
Где они их находят!? "Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков - Цензор.НЕТ 6483
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Виродку, ти зобов'язаний спілкуватись державною мовою. Якщо навіть радник-"волонтер", то принаймні не давати приводу потолочі запоребриковій скавчати - пасматрітє, там же всє гусскіє!
Хулі нам давати зброю, якщо Абсраков навіть, на хвилиночку, міністр мусорів, пердолить по-кацапськи?? А як було з лярвою Дєєвою? Срав він на всіх нас. Ше там щось з рюкзаками було и т.п. Тварюки, як вони вже заколупали(
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Ці шпигуни самі себе не покарають. Дострокові президентські на цю осінь
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Боров клыками уперся в землю. К сожалению, очередные.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО
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