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 Самолет пожарной авиации тушит пожар на арсенале в Калиновке. ВИДЕО

В сети появились кадры работы пожарной авиации во время тушения пожара на артскладах в Калиновке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны еще продолжающиеся взрывы, выжженный пожаром дымящийся лес и пролет самолета, сбрасывающего воду на очаги пожара.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Очередные идиоты с беспилотником лезут туда, где работает авиация.
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самолет видно 2 секунды со всего видео...ну не гоните
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каждый украинец уже заплатил по 21$ за взорваные боепрепасы
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Я вже виклав 58, прийшов поліцай, дав наганяїв, витряс бабло і сказав шо П*тін - Хуйло.
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Там льотчики напевно зіпсували свіжість комбінезонів. Щастя якщо не уразило літака. Офігєнний задум - гасити боєприпаси з пари сотень метрів. Скотина, яка не розосередила стратегічні запаси, має бути переведена на мін. пенсію. Знаю, знаю, занадто жорстоко, але й рвонуло немало, нє?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСамолет пожарной авиации тушит пожар на арсенале в Калиновке. ВИДЕО
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