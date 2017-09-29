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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первый Всеукраинский форум частных предприятий оборонной промышленности - важный шаг, который укрепляет оборону нашей страны.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью журналистам после открытия Форума в четверг в Киеве,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки ПТРК "Стугна" и "Корсар" ВСУ в рамках гособоронзаказа будут начаты уже в этом году, - Турчинов




Турчинов напомнил, что сотрудничество с предприятиями частного сектора началось с первых дней противостояния агрессору. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня, с одной стороны, создается система кооперации между государственными оборонными предприятиями и предприятиями оборонного сектора, с другой - частные предприятия "дают толчок к конкуренции".

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 01

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 02

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 03


"В результате улучшается качество продукции и снижается ее цена", - сказал Турчинов. Он также назвал очень важным то, что частные предприятия активно работают над разработкой перспективных образцов новой военной техники и оружия.

По его словам, значительная часть Государственного оборонного заказа выполняется именно частными предприятиями оборонной промышленности.

По убеждению Секретаря СНБО Украины, кооперация государственных и негосударственных предприятий оборонного комплекса "даст нам новое качество, которое возможно только на научной базе". "Интеграция науки в оборонную промышленность является залогом эффективных результатов", - заявил он, добавив, что Украина до сих пор вынуждена рассчитывать исключительно на собственные силы на пути ремилитаризации страны.

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 04

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 05

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 06

Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности 07

"Украина сегодня - форпост Европы, который сдерживает продвижение агрессора на Запад. Поэтому сильная украинская армия, сильный украинский оборонный комплекс - залог безопасности всей Европы ", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины также отметил важность решения на законодательном уровне вопроса корпоратизации государственных оборонных предприятий и вхождения в эти предприятия частного капитала, как отечественного, так и зарубежного. "Это будет новое качество, новая форма, это обеспечит нам перспективу развития", - сказал он.
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Владелец "частных предприятий оборонной промышленности" - Пашинский?
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В унисон, с Гросей, о перспективах. А за прямой ущерб обороноспособности, то есть о взрыве склада под Мариуполем- 2(два) выговора, двум генералам. Так- Победим!
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Приватні підприємства оборонної промисловості?!!!..................... Дожились, блін!!!...............
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Тобто - вектор на приватизацію підприємств оборонного комплексу після успішного розвалу промислових підприємств ефективними власниками?
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Есть умы в Украине,но никчемная власть не даёт им развернуться! Зато кремлёвская орда старается перекупить наши умы.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныИнтеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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