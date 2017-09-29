 Интеграция науки в оборонную промышленность - залог эффективных результатов, - Турчинов на форуме частных предприятий оборонной промышленности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью журналистам после открытия Форума в четверг в Киеве,сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Турчинов напомнил, что сотрудничество с предприятиями частного сектора началось с первых дней противостояния агрессору. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что сегодня, с одной стороны, создается система кооперации между государственными оборонными предприятиями и предприятиями оборонного сектора, с другой - частные предприятия "дают толчок к конкуренции".
"В результате улучшается качество продукции и снижается ее цена", - сказал Турчинов. Он также назвал очень важным то, что частные предприятия активно работают над разработкой перспективных образцов новой военной техники и оружия.
По его словам, значительная часть Государственного оборонного заказа выполняется именно частными предприятиями оборонной промышленности.
По убеждению Секретаря СНБО Украины, кооперация государственных и негосударственных предприятий оборонного комплекса "даст нам новое качество, которое возможно только на научной базе". "Интеграция науки в оборонную промышленность является залогом эффективных результатов", - заявил он, добавив, что Украина до сих пор вынуждена рассчитывать исключительно на собственные силы на пути ремилитаризации страны.
Секретарь СНБО Украины также отметил важность решения на законодательном уровне вопроса корпоратизации государственных оборонных предприятий и вхождения в эти предприятия частного капитала, как отечественного, так и зарубежного. "Это будет новое качество, новая форма, это обеспечит нам перспективу развития", - сказал он.
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