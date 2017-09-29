 Семья на Одесчине 14 лет удерживала в рабстве трех человек, - Нацполиция. ВИДЕО

Как отмечается, житель Балтского района Одесской области сообщил правоохранителям, что, начиная с 2003 года, семья представителей одной из национальных меньшинств с применением насилия заставляли его, а также его сестру и 64-летнюю мать работать в своем домохозяйстве.
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"Так называемые хозяева "воспитывали" у семьи заявителя "трудолюбие" посредством постоянных побоев. Чтобы сделать "рабов" более послушным, в них изъяли гражданские паспорта и банковскую карту, на которую мать - единственная кормилица в семье - получала пенсию по возрасту. Регулярно подвергаясь побоям, запуганные родственники в течение 14 лет лишь дважды обратились за медицинской помощью, однако ни разу - в полицию", - сказано в сообщении.
Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконных действиях с целью лишение свободы людей.
По факту обращения полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время правонарушителям будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.
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