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Все про:Одесская область (1704) Нацполиция (8904) рабство (109)

 Семья на Одесчине 14 лет удерживала в рабстве трех человек, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одесской области правоохранители выявили семью, которая 14 лет удерживала в рабстве трех человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Как отмечается, житель Балтского района Одесской области сообщил правоохранителям, что, начиная с 2003 года, семья представителей одной из национальных меньшинств с применением насилия заставляли его, а также его сестру и 64-летнюю мать работать в своем домохозяйстве.

"Так называемые хозяева "воспитывали" у семьи заявителя "трудолюбие" посредством постоянных побоев. Чтобы сделать "рабов" более послушным, в них изъяли гражданские паспорта и банковскую карту, на которую мать - единственная кормилица в семье - получала пенсию по возрасту. Регулярно подвергаясь побоям, запуганные родственники в течение 14 лет лишь дважды обратились за медицинской помощью, однако ни разу - в полицию", - сказано в сообщении.

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Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконных действиях с целью лишение свободы людей.

По факту обращения полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время правонарушителям будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

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" семья представителей одной из национальных меньшинств с применением насилия заставляли его" - Цензор, хорош шифроваться.., вся Украина уже знает, что это были цыгане...
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