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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (6259) Москва (2992) Навальный (383)

 Оппозиционер Навальный задержан в Москве: "Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде". ВИДЕО

В Москве задержали оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Instagram, его задержали в подъезде собственного дома.

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"Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал он.

Оппозиционер Навальный задержан в Москве: Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде 01
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Новости из КНР (Каталонской народной республики) - "кормильцы" требуют, что бы при после выхода Каталонии из состава Испании - пенсии каталонцам продолжала платить Испания http://www.espanarusa.com/ru/news/article/619140
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Трошки не в тему, но зацените новость из рубрики "В мире козломордых":

В Ивановской области женщина, разговаривавшая по мобильному телефону, лишилась руки, на которой были золотые часы и кольца. Об этом сообщает «Провинция.ру».
Во время беседы женщина положила левую руку на забор. Мимо проходил плотник, который увидел драгоценности и рубанул остро отточенным топором по свисающей руке, затем отрубил кисть, схватил ее и сбежал с места преступления, на бегу снимая с кисти часы и кольца.
Позже ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные, после чего он изрубил кисть на мелкие части.
Преступник был задержан. Им оказался ранее не судимый отец двоих детей, владелец трехэтажного деревянного коттеджа, который сам же и возвел. Экспертиза показала, что он вменяемый.
https://lenta.ru/news/2017/09/29/ivanovo/
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Жесть жестяная, передача "в мире дегенератов"
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больше всего пугает фраза: " ... отец двоих детей..."!
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От якби під час бігу він відгриз пальці та проковтнув їх...
)))
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Клоун и шоумен все его митинги сводятся к призывам "кто хочет сфотографироваться все на селфи "...
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Раз Крым алеша возвращать не собирается, то задержание этого "оппозиционера" - ничего страшного
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А чем ты, Алеша, мешаешь путину? Все твои расследования, фильмы о его шавках.
А царь хороший.
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Что вова, что леша - разные сорта одного и того же ВЯЛИКОЫМПЕРСКОГО кацапского дерьма!
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Я не специалист в этом вопросе, но, исключительно из жизненного опыта, могу утврждать, что дерьмо грудного младенца по запаху разительно отличается от запаха дерьма с перепоя.
Но, все равно, остается дерьмом.
)))
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Очень важно отметить, что самый смелый и решительный борец с узурпаторским путинизмом Алексей Навальный, единственный пассионарный лидер оппозиции, которого массово поддерживают по всей России, является на 100 % этническим украинцем : Вот что значат гены свободы и пассионарная наследственность.
Отец Алексея - Анатолий Иванович Навальный - родился и окончил школу в селе Залесье, Иванковский район, Киевская область). После школы поступил в Киевское военное инженерное училище связи, распределился для прохождения службы в Московский военный округ, в военном городке Бутынь позднее родился его сын Алексей.
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оппозиционер - это Пашинин, а ты так...чмо масковское!))))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОппозиционер Навальный задержан в Москве: "Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде". ВИДЕО
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