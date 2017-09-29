Редактор Цензор.НЕТ 29.09.17 10:3329.09.17 10:35 Оппозиционер Навальный задержан в Москве: "Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде". ВИДЕО В Москве задержали оппозиционного российского политика Алексея Навального.Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Instagram, его задержали в подъезде собственного дома. Загрузка видео... Читайте также: Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ "Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из неё полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал он. перейти на форум x Мне нравится 1
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В Ивановской области женщина, разговаривавшая по мобильному телефону, лишилась руки, на которой были золотые часы и кольца. Об этом сообщает «Провинция.ру».
Во время беседы женщина положила левую руку на забор. Мимо проходил плотник, который увидел драгоценности и рубанул остро отточенным топором по свисающей руке, затем отрубил кисть, схватил ее и сбежал с места преступления, на бегу снимая с кисти часы и кольца.
Позже ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные, после чего он изрубил кисть на мелкие части.
Преступник был задержан. Им оказался ранее не судимый отец двоих детей, владелец трехэтажного деревянного коттеджа, который сам же и возвел. Экспертиза показала, что он вменяемый.
https://lenta.ru/news/2017/09/29/ivanovo/
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)))
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А царь хороший.
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Но, все равно, остается дерьмом.
)))
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Отец Алексея - Анатолий Иванович Навальный - родился и окончил школу в селе Залесье, Иванковский район, Киевская область). После школы поступил в Киевское военное инженерное училище связи, распределился для прохождения службы в Московский военный округ, в военном городке Бутынь позднее родился его сын Алексей.
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