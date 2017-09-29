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 Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которых подозревают в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ", - говорится в сообщении центра.

В ФСБ отмечают, что Долгополов является действующим военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена).

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кацапы пишут, что еще одного военного за тоже самое арестовали в Крыму. Походу кто то хотел смыть предательство Украины
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1. Крымскотатарские активисты засняли на скрытую камеру заседание судилища, во время которого вчера оглашался приговор Ильми Умерову. На кадрах видны лица "прокуроров" Дениса Семенчука, Олега Саргинова, Елены Артеменко и "судьи" Андрея Кулешова (видео).
2. Против 23-летнего жителя Севастополя возбудили уголовное дело за уклонение от призыва в армию оккупанта.
3. Оккупанты продолжают рассказывать басни про "ограничение свободы передвижения и массовые нарушения прав крымчан" со стороны Западных стран, которые отправляют крымчан решать визовые вопросы в Киев. Но пропагандоны напомнили оккупантам, что у крымчан есть украинские паспорта, с которыми они свободно передвигаются по Европе без виз.
4. Оккупанты решили САМООБЛОЖИТЬ жителей Керчи, т.е. будут сдирать с людей деньги в нищий бюджет города. Хороший звоночек. Такая фигня в совке перед его распадом была, когда бабло заканчивалось. А вот некоторые комментарии: "О как перекрутили. Изначально хотели сделать референдум за или против граждане этих самообложений, а теперь хрен, вы обязаны платить. А если мне оно не надо, и я буду против, вы меня принудительно будете грабить?", "Как же вы надоели", "Мышеловка закрывается!", "Теперь поборы так называют. И, что главное, добровольно", "Кончились деньги, однако", "Просто и без выдумки. Они решили - мы должны платить. Рэкетиры 90-х отдыхают. Да здравствует россия!", "ШО, опять скидываться? Чувствую, референдум всё решит за нас. Вангую, большинство проголосует «за» разовые поборы!", "Крымская весна прошла благополучно для местных чинуш", "Капремонт отдыхает - теперь нужно самообложиться. Почти всё стоит, работать негде - давайте самооблагать гаражные и дачные кооперативы и т.д.", "Бюджетных денег уже не хватает клеркам, решили народ обложить оброком?", "Молодцы экс-регионалы Керчи. Ваш Бандюкович и не знал, что так обирать и обворовывать граждан можно" (скрин и ссылка).
5. В Керчи дует чудесный скрепный ветер. Уже третий день паромы стоят, и Керчь медленно превращается в большой автоотстойник - фур огромное количество. Они заполонили улицы, дворы и подъезды к городу. Антисанитария и вонь. Переправа не будет работать ещё минимум 2 дня (фото).
6. Очередь из фур растянулась на несколько километров в спальных районах Керчи. Стоит отметить, что в пешей доступности там нет туалетов (видео).
7. Ватники, сидящие на переправе, шокированы тем, что россия отправила гуманитарную помощь в Мексику, а о них забыла (скрин).
8. На переправу подогнали ледяные тёмные ЖД вагоны, чтоб расселить ждущих с моря погоды. Вагоны отжаты у "Укрзалiзницi". В вагоны поместятся не более 500 человек. Вату подкармливают кашей. Не скулите (фото).
9. Вся суть тупой ваты, сидящей на переправе, в одном сообщении: "А можно ли пешком перейти на материк через железнодорожный мост?". ИДИ! (скрин).
10. В Симферополе в удмуртской печи показательно уничтожили аж 20 кг колбасы и сыра производства Украины и стран ЕС. Особо шокировало проверяющих отсутствие этикетки на русском языке. А меня шокировало, что на переправе лапти голодные сидят, которые с удовольствием бы сожрали санкционку. Тем временем в россии более половины сливочного масла не соответствует нормам. 75% популярных колбас являются фальсификатом. 25% молочного шоколада признали ненатуральным продуктом. Качество продуктов продолжает стремительно падать из-за путинских антисанкций и нежелания производителей резко поднимать цену на продукты, заменяя их состав более дешёвыми компонентами (видео).
11. Оккупанты заверяют, что дефицита в магазинах из-за закрытия переправы не будет. Значит надо готовиться к дефициту и подорожанию.
12. Поскольку переправа стоит, а о чём-то врать надо, то принялись за старое: "Украинцы продолжают активно ехать в Крым, несмотря на окончание турсезона", - сообщают крымские пропагандоны (скрин).
13. Мыс Сарыч закрыли для туристов. Гардемарины негодуют: одно дело рисковать жизнью при кровавой хунте, другое - вякнуть в родной гавани: "Комарово просрали, теперь и Сарыч. Камни с неба мне не такими представлялись, когда я рисковал жизнью ради присоединения Севастополя к рф", "Рисковать жизнью тогда было не так страшно, как выйти на митинг сейчас. Напуганы мы, потому и помалкиваем. Впрочем, нам обещаны райские кущи в парке Победы" (скрин).
14. Оккупанты превратили берега Альминского водохранилища в свалку (фото).
15. Иногда крымские пропагандоны не успевают согласовать между собой свои брехливые новости. Одни написали, что "строительство Керченского моста привело к росту популяции дельфинов", другие тут же выдали другую новость: "Дельфины в Крыму умирают от неизвестной болезни". Жду новость о том, что мост положительно влияет на потенцию (скрин).
16. В Башкирии студентов обязали смотреть фильм об оккупации Крыма. Фильм создан по инициативе Министерства нападения рф. Совок жив (документ).
17. На премьеру лживого фильма "Крым" о захвате полуострова в Симферополе пришли всего 12 человек. Уж в Крыму-то знают цену этому фильму (скрин).
18. В Ялте сегодня выли сирены воздушной тревоги. Никак не нарепетируются?
19. Поклонская в Госдуме устроила очередные разборки на счёт "Матильды". Рассказывала, что в Крыму в 2014 году на "референдум" все шли с иконочками и крестами, ощущая помощь святых. Потом хотела поинтересоваться, у кого из присутствующих на шее есть крест, но передумала. Это надо видеть (видео).
20. Паника в Яны-Капу (Красноперекопске). Содовый завод Фирташа банкротят. Видимо, сам Фирташ, чтоб всех, кому должен, простить. А людей выкинут на мороз. Город умрёт (скрин).
21. Несмотря на надвигающегося на Содовый завод пушного зверя, в Яны-Капу не унывают - вместо завода торжественно открыли детскую площадку - с разрезанием красной ленты и флагами оккупанта (фото).
22. Новости сколеновставания: крупнейший машиностроительный концерн россии - "Тракторные заводы" - будет объявлен банкротом. Его долг составляет 1,5 млрд долларов США. Все деньги ушли на Крым, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию, Приднестровье и дальше по списку.
23. Россияне, из вашего кармана за 50 млн рублей построили непригодный для эксплуатации модульный детский сад в Алуште.
24. Как я и говорил, начинается очередная выкачка денег из российского бюджета: "РАЗДУМЬЯ о тоннеле (в Севастополе) обойдутся в 30 миллионов". Тем временем до ваты дошло, что город превратился в бомжа: "Севастополь, особенно центр, превращается в заросшего бомжа, и никому до этого нет дела. Пишут про какие-то мифические дорогостоящие тоннели под бухтой, а не элементарное денег нет, но вы держитесь".
25. Уже даже тупому ясно, что Крым, россияне, вам так дорого обходится, что на эти деньги уже могли бы потусить всей страной в Турции пару раз. Предлагаю вашему вниманию статью о том, как "ненасытный" Крым пожирает россию.
P.S. Закончу сегодняшний выпуск фразой дня от крымчанина: "Скоро мост построят и он поплывёт вместо парома".https://www.facenews.ua/columns/2017/316703/
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Как сказал мой друг: Крым теперь большая зона.
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Вот еще двое на обмен на российских вояк.. Они там сколько нужно столько наберут... Своя рука владыка...
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Если в шлепанцах, то пусть скажут номера. У нас каждому диверсанту именной номер на шлепанцы ставят.
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и две визитки Яроша (ну, вдруг одну не заметят, потеряют при обыске)
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Надо Украине научиться отвечать симметрично на каждое такое задержание, на каждое закрытие храма УПЦ КП в Крыму - передавать храмы МП в киевский патриархат, вот отжали они вагоны укрзалізниці в Крыму - отжать вагоны РЖД с углём которые заехали в Украину, тырят газ в Крыму с помощью вышек Бойко - открутить вентиль из транзитной трубы рашен газа и изъять столько же в пользу Украины и т.д. Должна быть жёсткая политика по отношению к рашке иначе они не понимают.
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у русских формула спирта до сих пор засекречена?????
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если не в шлёпанцах и без ножовки-это не наши. Наши по крысму так не ходят
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Расскрыл секрет,Что чистят ружья кирпичем...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)
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