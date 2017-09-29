 Адвокаты навестили в больнице пожилого активиста Караметова, отсидевшего за плакат "Путин наши дети не террористы": Чувствует он себя неважно, разместили его в коридоре. ВИДЕО

По словам адвоката, Караметов решил пройти медицинское обследование по просьбе родственников после административного ареста на десять суток, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии
Семедляев также сообщил, что пожилого активиста разместили в коридоре, поскольку в палатах нет свободных мест.
"Мы проведали сегодня дедушку Караметова, который отсидел десять суток админареста за то, что стоял возле Верховного суда (Крыма. - Ред.) с плакатом "Путин наши дети не террористы". Его дети наcтояли на обследовании, поскольку Сервер-ага долгое время отказывался ложиться в больницу. Чувствует он себя конечно неважно, арест дал о себе знать, лежит он в неврологическом отделении. Условия его пребывания в больнице ужасные, его разместили в коридоре, так как в палатах мест нет", - рассказал Семедляев.
Адвокат также рассказал Караметову, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение о назначении ему административного штрафа. По словам Семедляева, пожилой активист "не удивился такому решению суда".
В августе подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Крыма назначил активисту Серверу Краметову штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4,3 тысяч грн).
В Симферополе 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Среди них был и Ярикул Давлатов.
76-летний крымскотатарский активист Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза. В отношении него составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции". 9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя, подконтрольный России, присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции". Караметов вышел на свободу 19 августа.
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В Ивановской области женщина, разговаривавшая по мобильному телефону, лишилась руки, на которой были золотые часы и кольца. Во время беседы женщина положила левую руку на забор. Мимо проходил плотник, который увидел драгоценности и рубанул остро отточенным топором по свисающей руке, затем отрубил кисть, схватил ее и сбежал с места преступления, на бегу снимая с кисти часы и кольца. Позже ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные, после чего он изрубил кисть на мелкие части. Преступник был задержан. Им оказался ранее не судимый отец двоих детей, владелец трехэтажного деревянного коттеджа, который сам же и возвел. Экспертиза показала, что он вменяемый.
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