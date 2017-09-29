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 Рано или поздно будет другой суд, где будут рассматриваться дела тех, кто приговаривал политзаключенных в Крыму, - Курбединов в Брюсселе. ВИДЕО

Адвокат Эмиль Курбединов рассчитывает, что в ближайшие дни депутаты Европарламента примут новую резолюцию, посвященную делу осужденного в оккупированном Крыму журналиста Николая Семены, а также других крымчан, преследуемых российскими властями по политическим мотивам.

Об этом адвокат рассказал в комментарии Крым.Реалии в Брюсселе, куда он приехал для участия в круглом столе Форума гражданского общества "Восточного партнерства" на тему гонений журналистов и правозащитников в Крыму, передает Цензор.НЕТ.

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"Конечно, кроме Николая Семены мне бы хотелось видеть (в резолюции Европарламента. - Ред.) и фамилии тех, кото преследуют сегодня в Крыму за то, что они снимают на видео, приходят на суды и так далее. Хотелось бы видеть фамилию Рената Параламова - человека, которого пытало ФСБ и потом выкинуло, думая, что он сломался. Но он выжил и сегодня не боится об этом говорить. Хотелось бы, чтоб эти резолюции носили характер, где бы пофамильно перечислялись такие люди", - пояснил Курбединов.

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Он также добавил, что крымские адвокаты настаивают на приобщении таких резолюций к материалам дела в крымских политических процессах.

"Мы показываем, что мировое сообщество абсолютно не согласно с такими приговорами и что обязательно - рано или поздно - будет другой суд, где материалы будут рассматриваться по-другому. И те, кто их составлял, те, кто их приговаривал - их дела тоже будут рассматриваться", - подчеркнул защитник Николая Семены.

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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде. Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРано или поздно будет другой суд, где будут рассматриваться дела тех, кто приговаривал политзаключенных в Крыму, - Курбединов в Брюсселе. ВИДЕО
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